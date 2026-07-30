UNT: Cabrera pide extender por tres meses la cautelar que impide la candidatura de Pagani

La falta de autoridades electas para el Rectorado no implica, sin embargo, que la Universidad haya detenido su agenda. Por el contrario, en las distintas facultades y en los órganos de gobierno se mantienen abiertos varios procesos que deberán continuar independientemente de cuándo se concrete la elección. Uno de ellos es la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau), que deberá estar preparado hasta fin de año y comenzará a aplicarse en las 13 unidades académicas desde 2027. Las facultades trabajan en la adaptación de sus planes de estudio, en el análisis de la carga horaria y en la incorporación del tiempo de estudio autónomo de los estudiantes.