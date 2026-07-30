UNT: Cabrera pide extender por tres meses la cautelar que impide la candidatura de Pagani

Resumen para apurados
- En Tucumán, la lista de Cabrera solicitó a la Justicia Federal prorrogar tres meses la cautelar que suspende la candidatura de Pagani al rectorado de la UNT por inconstitucional.
- La medida expira el 15 de agosto y congela la tercera etapa electoral. Los demandantes acusan a la universidad de maniobras dilatorias mientras funciona con conducción interina.
- De otorgarse la prórroga, la Asamblea Universitaria no podrá elegir autoridades en septiembre, postergando la definición institucional y alterando el cronograma oficial.
El proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) podría volver a quedar condicionado por una presentación judicial. El abogado Manuel Gonzalo Casas, representante de los candidatos a rector y vicerrector Miguel Cabrera y Virginia Abdala, pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que extienda por tres meses más la medida cautelar que mantiene suspendida la candidatura de Sergio Pagani, o hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el planteo de fondo.
La presentación fue realizada ante la Cámara Federal de Tucumán, en el marco de la acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por Cabrera y Abdala contra la UNT. La cautelar había sido dictada el 15 de mayo, cuando la Justicia hizo lugar al planteo que puso en duda la posibilidad de que Pagani accediera a un tercer mandato consecutivo al frente de la Universidad. Posteriormente, el tribunal rechazó un incidente de nulidad promovido por la UNT.
En su escrito, Casas sostuvo que existe un “pronto vencimiento de la medida cautelar vigente” y reclamó su prórroga por tres meses. También cuestionó lo que calificó como un “nuevo planteo dilatorio” de la Universidad y sostuvo que sus representados demostraron una conducta procesal orientada a obtener una resolución rápida.
Para fundamentar el pedido, el abogado señaló que los actores realizaron más de ocho solicitudes de habilitación de días y horas inhábiles, además de requerimientos de resolución urgente y un planteo de pronto despacho. Según argumentó, esas actuaciones demostrarían el impulso procesal necesario para justificar la extensión de la cautelar.
Casas citó además el artículo 5 de la Ley 26.854, que establece que para conceder una prórroga debe considerarse especialmente la actitud dilatoria o el impulso procesal de la parte beneficiada por la medida. En función de ese argumento, solicitó que la Cámara disponga la extensión por tres meses “o hasta el dictado de la sentencia definitiva de fondo, lo que ocurra primero”.
Agosto, fecha clave
El pedido judicial vuelve a colocar el 15 de agosto en el centro de la escena de la UNT. Ese día vence la cautelar que mantiene suspendida la candidatura de Pagani y, hasta ahora, los sectores que respaldan al ex rector y a la ex vicerrectora Mercedes Leal habían puesto allí sus expectativas.
Los decanos cercanos a esa fórmula habían planteado que antes de avanzar con nuevas alternativas electorales había que esperar qué ocurre con la medida judicial. La Justicia podría emitir antes de esa fecha una resolución sobre el planteo de fondo, aunque por el momento no existe un plazo establecido para que eso ocurra. También podría ocurrir que la cautelar venza sin una prórroga y el escenario vuelva a la situación previa a su dictado.
En paralelo, la Junta Electoral todavía trabaja en la elaboración de un nuevo cronograma para reencauzar la tercera etapa del proceso electoral. La propuesta aún no fue elevada al Consejo Superior y, según las previsiones que circulan en la Universidad, podría llegar a ser tratada el 12 de agosto, apenas tres días antes del vencimiento de la cautelar.
Ese calendario explica la cautela que mantienen los decanos. Si la Justicia extiende la medida por otros tres meses, el escenario electoral volvería a modificarse y la Asamblea Universitaria no podría avanzar con la elección mientras permanezca suspendida la candidatura de Pagani, salvo que se establezca judicialmente otro criterio.
Algunos decanos habían estimado ante LA GACETA que, si el escenario judicial se despejaba, la Asamblea podría reunirse a mediados de septiembre. Esa posibilidad quedaría nuevamente en suspenso si prospera el pedido de Casas.
La UNT en marcha
El proceso electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ya completó las etapas previas a la elección de rector y vicerrector.
En la primera etapa, los estamentos de docentes, estudiantes, graduados y no docentes participaron de las elecciones para definir a sus representantes en los consejos directivos de las 13 facultades. Luego, en la segunda etapa, esos cuerpos colegiados participaron de la elección de decanos y vicedecanos, con lo que las unidades académicas también quedaron conformadas con sus nuevas autoridades. A ese recorrido se sumó la definición de la conducción del Consejo de Escuelas Experimentales, otro de los espacios que completa la estructura institucional de la UNT.
La tercera etapa, en cambio, es la que quedó en suspenso: la elección de rector y vicerrector mediante la Asamblea Universitaria. Allí se encuentra el principal interrogante que todavía debe resolver la Universidad, condicionado por la situación judicial de Pagani. Mientras tanto, la UNT continúa funcionando bajo la conducción de la vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú, quien asumió la responsabilidad de garantizar la continuidad institucional en esta etapa de transición.
La falta de autoridades electas para el Rectorado no implica, sin embargo, que la Universidad haya detenido su agenda. Por el contrario, en las distintas facultades y en los órganos de gobierno se mantienen abiertos varios procesos que deberán continuar independientemente de cuándo se concrete la elección. Uno de ellos es la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau), que deberá estar preparado hasta fin de año y comenzará a aplicarse en las 13 unidades académicas desde 2027. Las facultades trabajan en la adaptación de sus planes de estudio, en el análisis de la carga horaria y en la incorporación del tiempo de estudio autónomo de los estudiantes.
A la par, otro de los asuntos que empieza a tomar forma es el destino de los recursos provenientes de YMAD. Tras la aprobación del nuevo estatuto de la empresa, la UNT deberá avanzar con los proyectos y planos de las obras que serán financiadas con esos fondos. El Consejo Superior tendrá que analizar las propuestas y establecer cómo se distribuirán los recursos entre las distintas unidades académicas, en un proceso que podría traducirse en nuevas obras de infraestructura para la Universidad.