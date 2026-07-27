Lisandro Catalán: “Con las reglas que elija Jaldo, La Libertad Avanza va a ganar la elección”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, respondió con dureza a la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de convocar a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, luego de la conferencia de prensa en la que el mandatario firmó el decreto de convocatoria acompañado por los principales referentes del oficialismo.