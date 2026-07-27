Política

Lisandro Catalán: “Con las reglas que elija Jaldo, La Libertad Avanza va a ganar la elección”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán cuestionó el adelantamiento de la convocatoria electoral, acusó al gobernador de incumplir su compromiso de reformar el sistema electoral y lo desafió a competir sin acoples en las elecciones del próximo año.

LISANDRO CATALÁN, crítico con Jaldo.
LISANDRO CATALÁN, crítico con Jaldo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de La Libertad Avanza en Tucumán, cuestionó la convocatoria a elecciones realizada por el gobernador Osvaldo Jaldo para mayo de 2027.
  • Mediante un video, Catalán acusó a Jaldo de priorizar lo electoral sobre la gestión y de incumplir su promesa de eliminar el sistema de acoples.
  • Catalán desafió a Jaldo a competir con lista única sin acoples y afirmó que La Libertad Avanza ganará la elección para cambiar el modelo político tucumano.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, respondió con dureza a la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de convocar a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, luego de la conferencia de prensa en la que el mandatario firmó el decreto de convocatoria acompañado por los principales referentes del oficialismo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Catalán sostuvo que la decisión convierte a Jaldo en “el primer gobernador del país en convocar a elecciones” para el próximo año y cuestionó que el mandatario esté concentrado en la estrategia electoral en lugar de la gestión.

“Parece que el gobernador está abocado de lleno ya al tema electoral del año que viene y no tanto en gestionar una provincia sumergida en el atraso y en la pobreza. Los tucumanos necesitamos gestión para empezar a recuperar el terreno perdido de décadas de atraso y destrucción”, afirmó.

El dirigente libertario también cuestionó que el gobernador invoque el respeto por la institucionalidad mientras, según sostuvo, la convocatoria se aparta de los plazos previstos por la Constitución provincial.

“Lo que los tucumanos necesitamos es el respeto a la ley y que las fuerzas políticas tengan la certidumbre para poder presentar sus proyectos políticos”, expresó.

Uno de los ejes centrales de su mensaje estuvo dirigido a la reforma electoral. Catalán recordó que fue el propio Jaldo quien, en dos aperturas de sesiones ordinarias de la Legislatura, impulsó públicamente una modificación del sistema electoral y calificó al sistema de acoples como “obsoleto”.

“Usted también se comprometió con la Iglesia, pero fundamentalmente con los tucumanos, a modernizar el sistema electoral”, señaló.

En ese contexto, Catalán desafió públicamente al gobernador a competir en las elecciones de 2027 sin utilizar el sistema de acoples y con una única lista por cada fuerza política.

“Le propongo, señor gobernador, que el año que viene usted y los que formamos parte de La Libertad Avanza vayamos con una lista única, sin hacer uso de los acoples. Nosotros asumimos ese compromiso hace tiempo con los tucumanos y vamos a cumplir. Le pido que usted y la fuerza política que representa hagan lo mismo”, sostuvo.

Según el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, eliminar los acoples permitiría reducir el costo de las elecciones y garantizar que los ciudadanos puedan elegir “libremente y sin trampas” a las nuevas autoridades provinciales.

Catalán también interpretó la imagen de la conferencia de prensa encabezada por Jaldo como una representación del ciclo político que gobierna Tucumán desde hace cuatro décadas.

“Lo que se vio hoy en la conferencia de prensa del gobernador, acompañado por los máximos referentes de su fuerza política, es el reflejo de lo que es Tucumán hoy: cuarenta años de las mismas personas responsables del atraso, la decadencia y las oportunidades perdidas”, afirmó.

En el tramo final de su mensaje dejó una definición de fuerte contenido electoral y aseguró que La Libertad Avanza competirá y ganará independientemente de las reglas que mantenga el oficialismo.

“Vamos a competir y triunfar el año que viene con las reglas que usted ya decidió implementar. Seguramente su partido irá con 50, 70 u 80 acoples, como ya nos tiene acostumbrados. Desde La Libertad Avanza vamos a jugar con honestidad y con la sinceridad de transmitirles a los tucumanos que sacar a Tucumán del atraso es posible”, expresó.

Finalmente, Catalán sostuvo que la elección del próximo 9 de mayo de 2027 representará una decisión entre dos modelos de provincia.

“Con las reglas que usted elija, los tucumanos el año que viene le van a pasar un mensaje a todo el sistema político. El 9 de mayo se elige seguir con el deterioro causado por esta dirigencia política o devolverle la grandeza histórica a Tucumán y la dignidad a todos los tucumanos”, concluyó.

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