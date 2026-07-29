UNT: los decanos esperan al 15 de agosto para avanzar con la elección de rector

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa una nueva etapa de espera en el proceso para elegir rector y vicerrector. Ayer, durante la sesión del Consejo Superior, los decanos consultados por LA GACETA se mostraron cautos y evitaron hablar de nuevas fórmulas electorales. La mayoría puso la mirada en el 15 de agosto, fecha en la que vence la medida cautelar que mantiene suspendida la candidatura del actual rector, Sergio Pagani.
Hasta entonces, el escenario podría modificarse a partir de una definición de la Justicia sobre la situación del rector o, eventualmente, por el vencimiento de la cautelar, siempre que no existan nuevas presentaciones que prolonguen sus efectos. Por eso, en las facultades prefieren esperar antes de avanzar con alternativas electorales.
“Estamos esperando que se defina primero la cautelar, esperamos la decisión de fondo de la Justicia”, señaló María Inés Gómez, decana de Bioquímica, Química y Farmacia. Consultada por las versiones sobre una eventual segunda fórmula del oficialismo, fue tajante: “Por ahora no estamos hablando de candidaturas”. Según explicó, las conversaciones entre los representantes de las facultades pasan por alcanzar consensos y no por definir nombres.
En la misma línea se expresó Gastón Lagarrigue, decano de Odontología: “Tengamos en cuenta que el 15 de agosto vence la cautelar. Estamos esperando eso, mientras tanto hay consenso entre todos y seguimos trabajando por la Universidad”, afirmó. El académico aclaró que la Junta Electoral todavía no tiene una fecha para finalizar la propuesta de readecuación del cronograma correspondiente a la tercera etapa electoral. “Cuando esté terminada, deberá ser elevada al Consejo Superior”, agregó.
Desde Ciencias Naturales, Hugo Fernández admitió que sería conveniente contar cuanto antes con las autoridades definitivas. “Desde el punto de vista institucional, uno siempre quiere tener todas las estructuras listas”, sostuvo. Sin embargo, destacó que la UNT continúa funcionando bajo la conducción de la vicerrectora subrogante, Cristina Grunauer de Falú. “Sentimos tranquilidad al trabajar día a día en la Universidad”, afirmó.
Fernández, además, confirmó que mantiene su respaldo a la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala. “Siempre vamos a querer que pueda haber alguien de nuestra unidad académica conduciendo la Universidad”, dijo, aunque aclaró que será el proceso democrático el que determine el resultado.
El Sacau, en marcha
el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau) fue uno de los temas más conversados fuera del recinto entre los decanos y la secretaria académica de la UNT, Carolina Abdala. Los meses corren y los plazos se acortan: el nuevo esquema deberá estar preparado antes de diciembre de 2026 y comenzará a aplicarse desde 2027 en las 13 facultades. Por eso, mientras la Universidad espera una definición sobre la elección de rector y vicerrector, la adaptación de las carreras al sistema de créditos se consolida como otro de los asuntos prioritarios que ocupan la agenda del Rectorado y de las unidades académicas.
La implementación supone una revisión de los planes de estudio y de la carga académica de cada carrera. El Sacau no contempla solamente las horas de cursado: también incorpora el tiempo de estudio autónomo que demanda cada asignatura. Esto obliga a las facultades a analizar cómo se distribuyen los contenidos y cuánto tiempo requiere efectivamente cada espacio curricular, un trabajo que deberá realizarse con la participación de docentes, directores de carrera y equipos pedagógicos.
En Bioquímica, Química y Farmacia, la decana María Inés Gómez explicó que el proceso implica una reformulación de los planes cuando corresponda. “No es pasar de un sistema a otro como cuando pasamos de kilómetros a metros”, graficó. La facultad ya realizó talleres con docentes, asesores pedagógicos y directores de carrera para avanzar en el análisis. Además, Gómez destacó que los estudiantes están mostrando “mucho interés” en conocer cómo funcionará el nuevo esquema.
En Odontología, el decano Gastón Lagarrigue aseguró que la adaptación está “prácticamente lista”. Consideró que el sistema permitirá contemplar las horas de estudio y de cursado y que apunta a que los alumnos puedan finalizar las carreras en los tiempos establecidos. También rechazó las críticas que vinculan el Sacau con una eventual privatización de la universidad. “No se van a vulnerar derechos ni es un paso a la privatización de la Universidad”, afirmó.
En Ciencias Naturales, Hugo Fernández explicó que el avance no es uniforme porque cada carrera tiene sus particularidades. Geología, por ejemplo, se encuentra más adelantada, mientras que Biología avanza a un ritmo menor porque simultáneamente está modificando su plan de estudios.
Ante los cuestionamientos de Adiunt y las advertencias de la Federación Universitaria de Tucumán sobre la necesidad de controlar que no se vulneren derechos estudiantiles, Fernández reconoció que existen distintas posiciones. Sin embargo, defendió el sistema como parte de una tendencia internacional. “El uso de los créditos es algo generalizado, busca unificar el sistema y comparar después con otras universidades”, sostuvo. Para el decano, se trata de un paso hacia la internacionalización de las universidades.
Elección en suspenso: los decanos mantienen la cautela y ponen el foco en la fecha, cuando vence la cautelar sobre la candidatura de Pagani
Si la Justicia despeja el escenario sobre la candidatura de Sergio Pagani, la UNT podría reencauzar la tercera etapa electoral durante agosto y avanzar hacia una elección de rector y vicerrector a mediados de septiembre. La Asamblea Universitaria que definirá a las nuevas autoridades estará integrada por 161 asambleístas, quienes deberán expresar su voluntad mediante voto nominal y a viva voz. El nuevo cronograma a cargo de la Junta Electoral deberá pasar previamente por el Consejo Superior antes de avanzar hacia la Asamblea.