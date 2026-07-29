UNT: los decanos esperan al 15 de agosto para avanzar con la elección de rector

El Sacau, en marcha

el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau) fue uno de los temas más conversados fuera del recinto entre los decanos y la secretaria académica de la UNT, Carolina Abdala. Los meses corren y los plazos se acortan: el nuevo esquema deberá estar preparado antes de diciembre de 2026 y comenzará a aplicarse desde 2027 en las 13 facultades. Por eso, mientras la Universidad espera una definición sobre la elección de rector y vicerrector, la adaptación de las carreras al sistema de créditos se consolida como otro de los asuntos prioritarios que ocupan la agenda del Rectorado y de las unidades académicas.