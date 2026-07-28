“Hubo un momento antiargentino”: Alberto Rojo reflexionó sobre la supuesta campaña contra el país
El tucumano distinguido con el Doctorado Honoris Causa de la UNT comentó sobre el supuesto esfuerzo coordinado por denostar a la Argentina, dando cuenta de hechos particulares que pueden confundirse con sentires generalizados si se orquestan bajo un coordinador anónimo: las redes, las fracturas y el algoritmo.
Resumen para apurados
- El físico tucumano Alberto Rojo afirmó recientemente en Argentina que existió una campaña difamatoria contra el país coordinada mediante algoritmos y redes sociales.
- El científico distinguido por la UNT explicó cómo hechos aislados se masifican en plataformas digitales, generando la falsa sensación de un sentimiento antiargentino general.
- El análisis invita a reflexionar sobre la manipulación de la opinión pública global y el impacto de los algoritmos en la percepción de la identidad nacional en el futuro.
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