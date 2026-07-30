Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

La decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de convocar a elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027 continúa generando repercusiones en el escenario político tucumano. Luego de las críticas formuladas por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola, salió a responderle con un duro mensaje publicado en su cuenta de X.
“Lo de Soledad Molinuevo ya no es una diferencia política; es un problema de formación jurídica. Y siendo abogada, resulta todavía más grave”, escribió el funcionario provincial.
Viola cuestionó especialmente una de las expresiones de la legisladora, quien había afirmado que “este gobernador nos tiene acostumbrados a hacer lo que le da la gana”. Frente a esa declaración, sostuvo: “Decir que el gobernador ‘hace lo que le da la gana’ demuestra más desconocimiento jurídico que convicción política”.
En su publicación, el secretario defendió la legalidad de la convocatoria electoral y afirmó que la medida se encuentra contemplada por la Constitución. “La convocatoria a elecciones es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo y se ajusta al cronograma histórico de Tucumán”, expresó.
Además, cerró: “El problema no es la fecha: el problema es el miedo a lo que puedan decir las urnas”.
El fiscal adjunto
También se expresó contra los dichos de Molinuevo el fiscal adjunto, Raúl Ferrazzano.
“Quienes aspiramos a representar a los vecinos tenemos el deber de cumplir estrictamente con los requisitos establecidos por la Constitución de la Provincia y por las leyes vigentes. El respeto al Estado de Derecho es el primer requisito para ejercer una función pública”, escribió en su cuenta de la red social X.
“Dicho esto, mi deseo es que, una vez cumplidos los requisitos legales, todos quienes pretendemos ser candidatos podamos participar. Las diferencias entre los distintos modelos de ciudad deben resolverse donde corresponde: en las urnas y con el voto de los vecinos. De eso se trata la democracia”, añadió.
Ferrazzano amplió en que confía plenamente en las instituciones de la Provincia y en que cada organismo actuará dentro de sus competencias. “Y confío, sobre todo, en que serán los vecinos de Yerba Buena quienes decidirán qué proyecto quieren para el futuro de la ciudad. Estoy convencido de que miles de vecinos que hoy sufren las consecuencias del frenazo económico, la caída del consumo, el cierre de comercios, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan muchas familias como consecuencia de la política económica del Gobierno Nacional nos van a acompañar”, culminó.