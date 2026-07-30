Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Ferrazzano amplió en que confía plenamente en las instituciones de la Provincia y en que cada organismo actuará dentro de sus competencias. “Y confío, sobre todo, en que serán los vecinos de Yerba Buena quienes decidirán qué proyecto quieren para el futuro de la ciudad. Estoy convencido de que miles de vecinos que hoy sufren las consecuencias del frenazo económico, la caída del consumo, el cierre de comercios, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan muchas familias como consecuencia de la política económica del Gobierno Nacional nos van a acompañar”, culminó.