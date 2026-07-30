La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

Resumen para apurados
- En Inglaterra, el periodista Henry Winter propuso castigar a Enzo Fernández y a la AFA usando los impuestos del jugador para defender las Islas Malvinas.
- La propuesta surgió en el programa de Piers Morgan luego de que la FIFA abriera un expediente por la bandera mostrada tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026.
- Las declaraciones generaron gran repudio mientras la FIFA espera los descargos de la AFA para determinar si aplicará sanciones deportivas o económicas.
La decisión de la FIFA de abrir un expediente disciplinario contra la Selección argentina por la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" volvió a generar repercusiones en Inglaterra. En el programa del periodista Piers Morgan, el también periodista Henry Winter propuso una serie de sanciones contra Enzo Fernández y la AFA.
Winter cuestionó la posibilidad de que la FIFA aplique únicamente una multa económica y sostuvo que ese castigo sería insuficiente. En ese contexto, lanzó una polémica propuesta al sugerir que el dinero que el mediocampista argentino paga en impuestos en el Reino Unido sea destinado a la defensa de las Islas Malvinas.
El periodista también consideró que la FIFA debería aplicar un castigo deportivo más severo. Según expresó, una de las medidas podría ser quitarle a la Argentina el partido previsto en el país por el centenario del Mundial 2030, al considerar que una sanción económica no tendría un impacto significativo.
Las repercusiones en Inglaterra
Las declaraciones de Winter generaron un fuerte debate en redes sociales y reavivaron la polémica en torno a la bandera exhibida por los jugadores argentinos tras la victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Numerosos usuarios cuestionaron el tono de sus dichos y criticaron la postura del periodista británico.
La FIFA continúa con el proceso disciplinario y, antes de resolver si habrá sanciones, permitirá que la AFA y los involucrados presenten sus descargos.