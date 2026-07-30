Mundial 2026

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Slavko Vincic recordó cómo recibió la designación para dirigir la final, habló del capitán argentino y defendió el uso del VAR.

BALANCE. Slavko Vincic repasó su actuación en la final del Mundial, habló de Lionel Messi y defendió el uso del VAR antes de poner fin a su carrera como árbitro.
BALANCE. Slavko Vincic repasó su actuación en la final del Mundial, habló de Lionel Messi y defendió el uso del VAR antes de poner fin a su carrera como árbitro.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El árbitro esloveno Slavko Vincic rompió el silencio tras su retiro para repasar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y elogiar la actitud de Lionel Messi.
  • Vincic valoró que el arbitraje pasara desapercibido en el MetLife Stadium, destacó el comportamiento del capitán argentino y defendió firmemente la utilidad del VAR en el fútbol.
  • El anuncio de su retiro cierra una destacada trayectoria internacional y respalda el uso definitivo de la tecnología como herramienta indispensable para el arbitraje del futuro.
Resumen generado con IA

Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, habló por primera vez tras anunciar su retiro y repasó cómo vivió el partido más importante de su carrera. El juez esloveno recordó la emoción que sintió cuando la FIFA le comunicó su designación y aseguró que la responsabilidad fue "enorme".

Durante la entrevista también se refirió al diálogo que mantuvo con Lionel Messi durante el encuentro. Aunque evitó revelar el contenido de la conversación, dejó un elogio para el capitán argentino. "Esa charla quedará en la cancha, pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta", afirmó.

Vincic sostuvo que una de las mayores satisfacciones fue que el arbitraje no quedara en el centro de la escena tras la final. Según explicó, ese fue el principal indicador de que el trabajo del equipo arbitral había sido el adecuado en un partido de semejante trascendencia.

Su defensa del VAR

El árbitro también respaldó el uso del videoarbitraje y aseguró que hoy sería imposible dirigir una final del Mundial sin esa herramienta. "Con la velocidad que tiene el fútbol actual es imposible verlo todo. El VAR permite corregir errores y, desde su implementación, el balance ha sido ampliamente positivo", concluyó.

Una semana después de la final disputada en el MetLife Stadium, Vincic anunció oficialmente su retiro del arbitraje profesional, poniendo fin a una carrera que tuvo como último capítulo la definición de la Copa del Mundo.

Temas EspañaLionel MessiSelección Argentina de fútbolFédération Internationale de Football AssociationSelección española de fútbolLionel ScaloniArgentinaSelección Española
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Messi reapareció en público tras la final del Mundial: estuvo presente en un duelo de la Primera C

Messi reapareció en público tras la final del Mundial: estuvo presente en un duelo de la Primera C

El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro

El primer posteo de Scaloni tras la final del Mundial: pidió perdón, les respondió a los críticos y evitó hablar de su futuro

El título que le falta a Messi ya tiene fecha: cuándo jugará otra final con Inter Miami

El título que le falta a Messi ya tiene fecha: cuándo jugará otra final con Inter Miami

Le atajó un tiro libre a Messi en el Mundial y ahora jugará en un gigante de Sudamérica

Le atajó un tiro libre a Messi en el Mundial y ahora jugará en un gigante de Sudamérica

Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno por sus críticas a un posteo sobre la Selección

Rosario Central intimó al canciller Pablo Quirno por sus críticas a un posteo sobre la Selección

Más visto en Mundial 2026
La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas
1

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi
2

El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas
3

Las posibles sanciones que podría recibir la Selección argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas
4

Tras posar con la bandera de Malvinas, dos jugadores de la Selección reforzaron la seguridad de sus casas

La llamativa historia de Kiki Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina
5

La llamativa historia de "Kiki" Ramos, el juvenil nacido en Haití que ilusiona a la Selección argentina

Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo
6

Revelaron qué pasó en la pelea del vestuario de Colombia que terminó con Néstor Lorenzo en el suelo

Más Noticias
La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

La insólita propuesta de un periodista inglés para castigar a Enzo Fernández por la bandera de las Malvinas

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

De Huirapuca a Las Leonas: un sueño que empezó en la cantina del club

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Fue el máximo tryman en el Mundial M-20 y ahora va por un nuevo desafío con Tucumán Rugby

Fue el máximo tryman en el Mundial M-20 y ahora va por un nuevo desafío con Tucumán Rugby

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Comentarios