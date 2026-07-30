El árbitro de la final del Mundial rompió el silencio tras su retiro y habló de Lionel Messi

Resumen para apurados
- El árbitro esloveno Slavko Vincic rompió el silencio tras su retiro para repasar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y elogiar la actitud de Lionel Messi.
- Vincic valoró que el arbitraje pasara desapercibido en el MetLife Stadium, destacó el comportamiento del capitán argentino y defendió firmemente la utilidad del VAR en el fútbol.
- El anuncio de su retiro cierra una destacada trayectoria internacional y respalda el uso definitivo de la tecnología como herramienta indispensable para el arbitraje del futuro.
Slavko Vincic, el árbitro que dirigió la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, habló por primera vez tras anunciar su retiro y repasó cómo vivió el partido más importante de su carrera. El juez esloveno recordó la emoción que sintió cuando la FIFA le comunicó su designación y aseguró que la responsabilidad fue "enorme".
Durante la entrevista también se refirió al diálogo que mantuvo con Lionel Messi durante el encuentro. Aunque evitó revelar el contenido de la conversación, dejó un elogio para el capitán argentino. "Esa charla quedará en la cancha, pero puedo decir que Messi se comportó de manera deportivamente correcta", afirmó.
Vincic sostuvo que una de las mayores satisfacciones fue que el arbitraje no quedara en el centro de la escena tras la final. Según explicó, ese fue el principal indicador de que el trabajo del equipo arbitral había sido el adecuado en un partido de semejante trascendencia.
Su defensa del VAR
El árbitro también respaldó el uso del videoarbitraje y aseguró que hoy sería imposible dirigir una final del Mundial sin esa herramienta. "Con la velocidad que tiene el fútbol actual es imposible verlo todo. El VAR permite corregir errores y, desde su implementación, el balance ha sido ampliamente positivo", concluyó.
Una semana después de la final disputada en el MetLife Stadium, Vincic anunció oficialmente su retiro del arbitraje profesional, poniendo fin a una carrera que tuvo como último capítulo la definición de la Copa del Mundo.