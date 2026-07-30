Tango y divisas: la visita "fuera de agenda" de Kristalina Georgieva y su preocupación por el dólar

Durante la velada, que incluyó un show exclusivo de 10 bailarines y una clase personalizada, Georgieva compartió detalles de su historia personal. La economista recordó que sus padres eran aficionados al tango en Bulgaria y aprovechó para mantener una charla íntima con la artista sobre el empoderamiento femenino. "Hablamos como mujeres; ella remarcó que viene de un país emergente y que no es común que mujeres de ese origen lleguen a lugares de tanto poder", destacó la bailarina.