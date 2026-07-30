Política

Tango y divisas: la visita "fuera de agenda" de Kristalina Georgieva y su preocupación por el dólar

La directora del FMI sorprendió con una clase privada junto a Mora Godoy antes de dejar el país.

La directora del FMI tomó una clase de tango con Mora Godoy.
La directora del FMI tomó una clase de tango con Mora Godoy.
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • La directora del FMI, Kristalina Georgieva, tomó una clase de tango en Buenos Aires durante su visita oficial para respaldar y analizar el plan económico de Javier Milei.
  • La actividad privada fue gestionada por su equipo ante Mora Godoy. En paralelo, Georgieva mostró preocupación por el tipo de cambio y comparó la situación con la convertibilidad.
  • Aunque el FMI valora el superávit de Milei, advierte sobre la rigidez cambiaria y la apreciación del peso, sugiriendo posibles presiones para flexibilizar el dólar.
Resumen generado con IA

La última visita de Kristalina Georgieva a Buenos Aires dejó una imagen inusual que rápidamente se volvió viral: la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI) bailando tango. Más allá de las formalidades de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, la funcionaria se permitió un momento de distensión que, según trascendió, fue planificado con meses de antelación y bajo un estricto protocolo de seguridad.

"Impresionada": Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Impresionada: Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Una clase privada marcada por la reserva

La iniciativa no surgió del protocolo oficial argentino, sino de una solicitud directa del equipo del FMI a la reconocida coreógrafa Mora Godoy. "Lo pidieron especialmente. Me contactaron directamente y al principio mi equipo pensó que era una broma", relató Godoy. El encuentro se concretó en "Casa Mora", un espacio privado de la Ciudad de Buenos Aires, donde Georgieva asistió acompañada por una comitiva de 14 personas.

Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

Durante la velada, que incluyó un show exclusivo de 10 bailarines y una clase personalizada, Georgieva compartió detalles de su historia personal. La economista recordó que sus padres eran aficionados al tango en Bulgaria y aprovechó para mantener una charla íntima con la artista sobre el empoderamiento femenino. "Hablamos como mujeres; ella remarcó que viene de un país emergente y que no es común que mujeres de ese origen lleguen a lugares de tanto poder", destacó la bailarina.

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

La mirada sobre la convertibilidad

A pesar del clima relajado de la clase de baile, Georgieva no descuidó su principal preocupación: la sostenibilidad del programa económico argentino. Durante su estadía, la directora del FMI mostró un interés particular por la historia financiera del país, haciendo hincapié en la experiencia de la convertibilidad de los años 90.

Georgieva consultó a diversos interlocutores sobre las lecciones del "1 a 1" de Carlos Menem, un modelo que, a su criterio, fracasó por el desequilibrio fiscal y la apreciación desmedida del peso. Si bien la funcionaria manifestó su confianza en que "esta vez será diferente" debido a la férrea determinación de Javier Milei por mantener el equilibrio fiscal, sus referencias históricas dejaron entrever una advertencia sobre los peligros de un tipo de cambio excesivamente rígido.

El "techo de la banda" y la inflación

El punto de mayor tensión técnica en los análisis de Georgieva reside en el nivel actual del tipo de cambio. Según fuentes cercanas a las conversaciones, la directora planteó una pregunta inquietante. "¿Cómo ven ustedes que el tipo de cambio se ubique en el techo de la banda?". La referencia apunta a los $1.842, el límite superior de intervención, mientras que el dólar mayorista cerró recientemente en torno a los $1.496.

La preocupación del FMI no es solo teórica; el último "staff report" de mayo advirtió sobre una apreciación real del peso del 13% desde finales de 2025. Históricamente, el organismo ha rechazado los esquemas de tipo de cambio fijo y promueve la libre flotación. 

Temas Javier Milei Fondo Monetario InternacionalBuenos AiresKristalina Georgieva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Impresionada: Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

"Impresionada": Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Kristalina Georgieva llega a la Argentina con una agenda inédita de respaldo a Milei

Kristalina Georgieva llega a la Argentina con una agenda inédita de respaldo a Milei

Milei recibió a Georgieva en la Casa Rosada y el FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno

Milei recibió a Georgieva en la Casa Rosada y el FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno

Lo más popular
Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra
1

Dos mujeres fueron imputadas por falsificar certificados médicos: cómo era la maniobra

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate
2

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores
3

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
4

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?
5

¿Cuánto debe Tucumán y quiénes son los acreedores de la provincia?

Ranking notas premium
Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
1

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
3

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán
4

Los nombres que ya están lanzados en la carrera para gobernador de Tucumán

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
5

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

Más Noticias
De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

De cara a las elecciones, Campero acusó a Pelli y a Catalán de falsear sus domicilios: “No viven en Yerba Buena”

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

Crimen de Érika Álvarez: por qué condenaron a tres años de prisión a uno de los encubridores

El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará a los extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina

El Gobierno impedirá el ingreso y expulsará a los extranjeros que promuevan discursos de odio contra Argentina

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Martín Viola sobre la diputada Soledad Molinuevo: “le falta formación”

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Comentarios