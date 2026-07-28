"Impresionada": Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Resumen para apurados
- La directora del FMI, Kristalina Georgieva, elogió en una reunión el rumbo económico de Argentina ante el presidente Milei y el ministro Caputo por la rapidez de sus resultados.
- Georgieva destacó el superávit fiscal y energético como escudos globales, y recomendó perseverancia al comparar la situación argentina con procesos hiperinflacionarios pasados.
- El Gobierno busca consolidar el crédito e inversiones proyectadas por más de 100.000 millones de dólares, reforzando la confianza técnica con el organismo internacional.
Tras el encuentro en el que participó el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles sobre la reunión con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el funcionario, la titular del organismo destacó los avances del plan económico y se mostró "sorprendida" por la velocidad de los resultados obtenidos.
La analogía con Bulgaria
Durante el encuentro, Georgieva enfatizó la importancia de mantener la firmeza en el rumbo económico a pesar de las presiones sociales. Caputo relató que la directiva trazó un paralelismo con su país de origen, Bulgaria, que atravesó procesos de hiperinflación hace cuatro décadas.
“Ella entiende estas situaciones porque las vivió. Explicó que es común que, a medida que se alcanzan logros, la sociedad los naturalice y la ansiedad por nuevas mejoras aumente”, señaló el ministro. En este sentido, la recomendación del FMI fue "perseverancia para consolidar la estabilidad".
Además, Georgieva calificó a la Argentina como uno de los países mejor preparados para afrontar la volatilidad global actual, gracias a la combinación estratégica de superávit fiscal y superávit energético.
Reforma laboral y el horizonte de inversiones de largo plazo
Uno de los puntos que despertó mayor interés en la titular del FMI fue la transformación del mercado de trabajo. Caputo detalló que Georgieva se mostró particularmente interesada en la reducción de las cargas laborales y la implementación del nuevo fondo de cese. “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaran de pagar 19 puntos de cargas a solo 2”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda al reconocer que el gran desafío pendiente es convertir el crecimiento del empleo informal en trabajo registrado.
Respecto a la llegada de capitales, el ministro buscó moderar las expectativas de corto plazo, al aclarar que el flujo de divisas por inversiones no será inmediato. Informó que ya existen proyectos aprobados por U$S45.000 millones y otros en carpeta por más de U$S100.000 millones, pero aclaró: “Son inversiones que se desarrollarán en los próximos años. No es algo que capitalizará solo este Gobierno, sino que es un beneficio para las próximas administraciones”.
Un vínculo técnico basado en la confianza
Al ser consultado sobre si la visita de la plana mayor del Fondo representaba un aval político explícito a la gestión libertaria, Caputo fue tajante al desvincular la relación técnica de la coyuntura electoral. “El Fondo no se mete nunca en temas políticos”, afirmó al buscar despejar cualquier interpretación partidaria sobre el encuentro.
Según el ministro, la presencia de Georgieva responde estrictamente al desempeño de las variables macroeconómicas. “Vino porque tenemos una relación excelente y existe una confianza mutua basada en resultados que han sido muy buenos. No tiene nada que ver con un respaldo político, sino con una validación del programa económico”, concluyó.