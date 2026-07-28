"Impresionada": Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Reforma laboral y el horizonte de inversiones de largo plazo

Uno de los puntos que despertó mayor interés en la titular del FMI fue la transformación del mercado de trabajo. Caputo detalló que Georgieva se mostró particularmente interesada en la reducción de las cargas laborales y la implementación del nuevo fondo de cese. “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaran de pagar 19 puntos de cargas a solo 2”, remarcó el titular del Palacio de Hacienda al reconocer que el gran desafío pendiente es convertir el crecimiento del empleo informal en trabajo registrado.