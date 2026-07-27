EconomíaNoticias económicas

Kristalina Georgieva llega a la Argentina con una agenda inédita de respaldo a Milei

La titular del FMI se reunirá con el Presidente, participará de una reunión de Gabinete y viajará a Vaca Muerta para evaluar el potencial energético.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva. FOTO X @LuisCaputoAR
Luis Caputo y Kristalina Georgieva. FOTO X @LuisCaputoAR
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hoy, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, llega a Argentina para reunirse con Javier Milei y respaldar sus reformas económicas para destrabar US$ 850 millones.
  • La agenda de 48 horas incluye reuniones bilaterales, participar en el Gabinete, dar una charla y visitar yacimientos en Vaca Muerta para evaluar el potencial energético.
  • La visita busca consolidar la solvencia externa mediante las exportaciones de Vaca Muerta, fortalecer la autonomía del Banco Central y blindar políticamente la gestión.
Resumen generado con IA

En un gesto de fuerte contenido político y económico, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arriba hoy a la Argentina. Llega para validar de primera mano el rumbo de las reformas implementadas por la administración de Javier Milei. La agenda, que se extenderá por 48 horas, busca trascender la frialdad de los números para enfocarse en las oportunidades de desarrollo del país.

Kristalina Georgieva llegará al país para respaldar el plan económico de Javier Milei

Kristalina Georgieva llegará al país para respaldar el plan económico de Javier Milei

Un gesto político, en la Casa Rosada

La actividad de Georgieva comenzará hoy con una reunión bilateral en el Palacio de Hacienda junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Luego, a las 14, en Balcarce 50 tendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei, tras lo cual la economista búlgara se sumará a una reunión de Gabinete ampliado, un hecho que no cuenta con antecedentes en la historia de las relaciones entre la Argentina y el organismo multilateral.

Kristalina Georgieva, en Argentina: esperan respaldo político y alivio en las reservas, pero hay luces de alerta en el frente fiscal

Kristalina Georgieva, en Argentina: esperan respaldo político y alivio en las reservas, pero hay luces de alerta en el frente fiscal

Esta participación activa en el corazón de las decisiones del Ejecutivo es interpretada por analistas como un "blindaje político" a la gestión libertaria. Según la vocera del organismo, Julie Kozack, el viaje busca consolidar un “compromiso cercano y constructivo”, permitiendo que Georgieva escuche directamente los desafíos y avances del programa económico de boca de los ministros y secretarios.

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico

El interés estratégico por Vaca Muerta

Uno de los puntos más disruptivos de la visita será el traslado de la funcionaria a la provincia de Neuquén. Georgieva viajará a Vaca Muerta para recorrer los yacimientos y dialogar con trabajadores y empresarios del sector energético. 

Este movimiento marca un cambio de paradigma en la visión del Fondo, ya que la agenda no se limita únicamente a la revisión de metas fiscales, sino que pone el foco en el motor exportador de petróleo y gas no convencional que podría garantizar la solvencia externa de Argentina en el mediano plazo.

Antes de su viaje al sur, Georgieva también brindará una charla magistral en el Palacio Libertad, donde se espera que profundice sobre la integración de Argentina en los mercados globales y los desafíos de la economía mundial. El objetivo, según el organismo, es "intercambiar puntos de vista sobre el progreso y las oportunidades" del país con diversos sectores de la sociedad civil y el ámbito académico.

El aval técnico detrás del desembolso de U$S 850 millones

Más allá de lo simbólico, la visita tiene un trasfondo financiero urgente como es cerrar la tercera revisión del acuerdo vigente para destrabar un desembolso de U$S 850 millones. El FMI ya dio señales de apoyo contundente, especialmente tras respaldar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, medida que el organismo considera vital para fortalecer la autonomía de la entidad y lograr una baja sostenida de la inflación.

Temas Fondo Monetario InternacionalBuenos AiresLuis CaputoKristalina GeorgievaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Kristalina Georgieva llegará al país para respaldar el plan económico de Javier Milei

Kristalina Georgieva llegará al país para respaldar el plan económico de Javier Milei

Kristalina Georgieva, en Argentina: esperan respaldo político y alivio en las reservas, pero hay luces de alerta en el frente fiscal

Kristalina Georgieva, en Argentina: esperan respaldo político y alivio en las reservas, pero hay luces de alerta en el frente fiscal

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico

Lo más popular
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales
2

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
3

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
4

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse
5

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Ranking notas premium
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
2

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido
5

Muratore y el secreto de cumplir lo prometido

Más Noticias
Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

Brasil tildó de “inaceptables” los dichos de Javier Milei y exigió explicaciones formales

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

La defensa de Nahir Galarza pidió revisar su condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo

Se terminaron las vacaciones de invierno y más de 300.000 alumnos vuelven a clases en Tucumán

Se terminaron las vacaciones de invierno y más de 300.000 alumnos vuelven a clases en Tucumán

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice

Buscan que el complejo Deportivo Nicolás Avellaneda se provincialice

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Comentarios