Kristalina Georgieva llega a la Argentina con una agenda inédita de respaldo a Milei

Un gesto político, en la Casa Rosada

La actividad de Georgieva comenzará hoy con una reunión bilateral en el Palacio de Hacienda junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Luego, a las 14, en Balcarce 50 tendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei, tras lo cual la economista búlgara se sumará a una reunión de Gabinete ampliado, un hecho que no cuenta con antecedentes en la historia de las relaciones entre la Argentina y el organismo multilateral.