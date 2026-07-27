Kristalina Georgieva llega a la Argentina con una agenda inédita de respaldo a Milei

Resumen para apurados
- Hoy, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, llega a Argentina para reunirse con Javier Milei y respaldar sus reformas económicas para destrabar US$ 850 millones.
- La agenda de 48 horas incluye reuniones bilaterales, participar en el Gabinete, dar una charla y visitar yacimientos en Vaca Muerta para evaluar el potencial energético.
- La visita busca consolidar la solvencia externa mediante las exportaciones de Vaca Muerta, fortalecer la autonomía del Banco Central y blindar políticamente la gestión.
En un gesto de fuerte contenido político y económico, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arriba hoy a la Argentina. Llega para validar de primera mano el rumbo de las reformas implementadas por la administración de Javier Milei. La agenda, que se extenderá por 48 horas, busca trascender la frialdad de los números para enfocarse en las oportunidades de desarrollo del país.
Un gesto político, en la Casa Rosada
La actividad de Georgieva comenzará hoy con una reunión bilateral en el Palacio de Hacienda junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Luego, a las 14, en Balcarce 50 tendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei, tras lo cual la economista búlgara se sumará a una reunión de Gabinete ampliado, un hecho que no cuenta con antecedentes en la historia de las relaciones entre la Argentina y el organismo multilateral.
Esta participación activa en el corazón de las decisiones del Ejecutivo es interpretada por analistas como un "blindaje político" a la gestión libertaria. Según la vocera del organismo, Julie Kozack, el viaje busca consolidar un “compromiso cercano y constructivo”, permitiendo que Georgieva escuche directamente los desafíos y avances del programa económico de boca de los ministros y secretarios.
El interés estratégico por Vaca Muerta
Uno de los puntos más disruptivos de la visita será el traslado de la funcionaria a la provincia de Neuquén. Georgieva viajará a Vaca Muerta para recorrer los yacimientos y dialogar con trabajadores y empresarios del sector energético.
Este movimiento marca un cambio de paradigma en la visión del Fondo, ya que la agenda no se limita únicamente a la revisión de metas fiscales, sino que pone el foco en el motor exportador de petróleo y gas no convencional que podría garantizar la solvencia externa de Argentina en el mediano plazo.
Antes de su viaje al sur, Georgieva también brindará una charla magistral en el Palacio Libertad, donde se espera que profundice sobre la integración de Argentina en los mercados globales y los desafíos de la economía mundial. El objetivo, según el organismo, es "intercambiar puntos de vista sobre el progreso y las oportunidades" del país con diversos sectores de la sociedad civil y el ámbito académico.
El aval técnico detrás del desembolso de U$S 850 millones
Más allá de lo simbólico, la visita tiene un trasfondo financiero urgente como es cerrar la tercera revisión del acuerdo vigente para destrabar un desembolso de U$S 850 millones. El FMI ya dio señales de apoyo contundente, especialmente tras respaldar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, medida que el organismo considera vital para fortalecer la autonomía de la entidad y lograr una baja sostenida de la inflación.