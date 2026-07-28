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Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

La gerenta del FMI está de visita en Argentina y se reunió con Milei y con su Gabinete; también viajará a Vaca Muerta para ver sus avances.

GABINETE AMPLIADO. Milei presidió el encuentro con la titular del Fondo Monetario, de la que participó gran parte de los ministros.
GABINETE AMPLIADO. Milei presidió el encuentro con la titular del Fondo Monetario, de la que participó gran parte de los ministros.
Por Nahuel Toledo Hace 3 Hs

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, arribó a la Argentina para desarrollar una intensa agenda de trabajo de dos días. El itinerario contemplaba reuniones con la conducción del Palacio de Hacienda, un encuentro a solas con el presidente Javier Milei, y una inédita sesión con el Gabinete de ministros en pleno. En su agenda ahora figuran contactos con el sector empresarial y una recorrida técnica por los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. La presencia de la máxima autoridad del Fondo coincide con la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares firmado en abril de 2025. El desembarco busca verificar en el terreno la marcha del programa fiscal y monetario, al tiempo que envía una señal explícita de apoyo político a la estrategia del Gobierno para consolidar la estabilidad macroeconómica y atraer inversiones de escala.

La actividad oficial comenzó en la sede del Ministerio de Economía, donde Georgieva fue recibida por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto a secretarios del área financiera. Durante el encuentro, las autoridades argentinas repasaron la evolución de las variables monetarias, el ancla fiscal, la acumulación de reservas internacionales y el esquema de bandas cambiarias. En ese ámbito protocolar, Caputo le obsequió a la titular del Fondo una camiseta oficial de la selección argentina de fútbol previo a las deliberaciones técnicas.

Milei recibió a Georgieva en la Casa Rosada y el FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno

Milei recibió a Georgieva en la Casa Rosada y el FMI volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno

Posteriormente, en una conferencia de prensa brindada en el Palacio de Hacienda, Caputo expuso el estado de situación de las finanzas públicas remarcando que el Gobierno está atacando la raíz de los problemas del país, habiendo alcanzado un nivel de gasto público equivalente al 15% del Producto Bruto Interno, una proporción similar a la registrada en la década de 1990 y 10 puntos por debajo del pico registrado hace ocho años. Por su parte, la comitiva del FMI auditó el avance de las metas comprometidas para habilitar el próximo desembolso del organismo, estimado en aproximadamente 850 millones de dólares si el Directorio Ejecutivo aprueba formalmente la tercera revisión.

Con el Gabinete

Tras el paso por el Ministerio de Economía, la comitiva del FMI se trasladó a la Casa Rosada para una audiencia privada entre Georgieva y Milei. Se trató del primer encuentro cara a cara entre ambos desde septiembre de 2025, cuando se reunieron en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Finalizada la reunión a solas, la titular del organismo crediticio participó de la reunión de Gabinete ampliado junto a la totalidad de los ministros de la administración nacional, siendo la primera ocasión en que la conducción del FMI encabeza una sesión de trabajo conjunta con todos los titulares de las carteras ministeriales para evaluar de forma transversal las reformas estructurales y desregulaciones promovidas por el Poder Ejecutivo.

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Al término de la cumbre en la Casa de Gobierno, Georgieva expresó a través de sus canales oficiales su valoración del encuentro con el jefe de Estado argentino, calificándolo como una discusión productiva sobre el progreso del país y el camino por delante. La funcionaria remarcó la prioridad de mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y desbloquear la inversión como condiciones necesarias para impulsar el crecimiento a largo plazo y generar empleo, al tiempo que subrayó que la confianza del mercado ha regresado a partir del cumplimiento de las pautas de equilibrio presupuestario.

Visita estratégica

El segundo tramo de la visita oficial de Georgieva estará centrado en la provincia de Neuquén. Acompañada por el ministro Caputo y por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, la titular del FMI se trasladará al bloque Loma Campana, uno de los desarrollos emblemáticos de hidrocarburos no convencionales en la formación Vaca Muerta. El recorrido técnico por el área apunta a exhibir ante las autoridades del Fondo la capacidad del sector energético argentino como motor primario en la captura de inversiones extranjeras directas y en la generación de divisas, considerando que la cuenca ostenta la segunda mayor reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil, con proyecciones de exportación estimadas entre 22.000 y 40.000 millones de dólares anuales hacia la próxima década.

EN VACA MUERTA. Georgieva tiene pensado visitar el yacimiento. EN VACA MUERTA. Georgieva tiene pensado visitar el yacimiento.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el viaje a Loma Campana busca desplazar el eje tradicional del vínculo con el FMI, enfocado históricamente en metas fiscales estrictas, hacia una perspectiva orientada a la capacidad real de pago a través del desarrollo de sectores de alta productividad exportadora, como la energía, la minería y el complejo agroindustrial.

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina y visitará Vaca Muerta en una señal de respaldo al plan económico

La presencia de la máxima autoridad del FMI en Buenos Aires e interior aporta diversas lecturas económicas y políticas en la coyuntura nacional. En primer lugar, la llegada de Georgieva mediante invitación directa del presidente Milei refuerza la cobertura institucional sobre el rumbo económico en momentos cuando persisten dudas en los mercados financieros respecto de la sostenibilidad social del ajuste y los compromisos de deuda a mediano plazo. Asimismo, el dictamen favorable sobre la tercera revisión asegurará el flujo de divisas pactado para fortalecer las reservas netas del Banco Central y dar continuidad al programa acordado en 2025.

Por otra parte, frente a la divergencia entre la recuperación de sectores extractivos y financieros y el rezago en rubros intensivos en mano de obra como la industria manufacturera y la construcción, el aval del Fondo busca consolidar el riesgo país a la baja y mitigar la volatilidad cambiaria.

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