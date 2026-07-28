Kristalina Georgieva brindó un fuerte aval al plan económico de la Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, arribó a la Argentina para desarrollar una intensa agenda de trabajo de dos días. El itinerario contemplaba reuniones con la conducción del Palacio de Hacienda, un encuentro a solas con el presidente Javier Milei, y una inédita sesión con el Gabinete de ministros en pleno. En su agenda ahora figuran contactos con el sector empresarial y una recorrida técnica por los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta en la provincia de Neuquén. La presencia de la máxima autoridad del Fondo coincide con la tercera revisión del acuerdo de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares firmado en abril de 2025. El desembarco busca verificar en el terreno la marcha del programa fiscal y monetario, al tiempo que envía una señal explícita de apoyo político a la estrategia del Gobierno para consolidar la estabilidad macroeconómica y atraer inversiones de escala.