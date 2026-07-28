Georgieva visita Vaca Muerta junto a Caputo para conocer el potencial energético de Argentina

Resumen para apurados
- La titular del FMI, Kristalina Georgieva, recorre este martes Vaca Muerta en Neuquén junto al ministro Luis Caputo para evaluar el potencial energético y la generación de divisas.
- La visita a Loma Campana ocurre tras reuniones con Javier Milei y empresarios. El Gobierno prevé que el sector energético genere hasta U$S 15.000 millones anuales en exportaciones.
- El recorrido ratifica al sector energético como eje para atraer inversiones, aunque el FMI advirtió que el desafío será extender la recuperación a áreas más rezagadas.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, recorrerá este martes Vaca Muerta junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en una actividad que forma parte de su agenda oficial en la Argentina. La visita a Neuquén incluirá el yacimiento Loma Campana, uno de los principales desarrollos de YPF, y apunta a conocer de primera mano el potencial del sector energético para impulsar las exportaciones y la generación de divisas.
La titular del organismo será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien acompañará la recorrida por el área ubicada en la formación no convencional. Según el Gobiernon nacional, el sector energético podría aportar entre U$S11.000 millones y U$S15.000 millones anuales en exportaciones.
La actividad se desarrollará luego de la reunión que Georgieva mantuvo con Javier Milei en la Casa Rosada y del encuentro de trabajo con Caputo. También se espera que durante su paso por Neuquén dialogue con representantes sindicales del sector, consignó el diario "Ámbito".
Milei no participará de la visita a Loma Campana, ya que viajará a Perú para asistir a la asunción presidencial de Keiko Fujimori. De acuerdo con la agenda oficial, Georgieva dejará la Argentina el miércoles para continuar su gira en Uruguay.
La noche anterior, la directora gerente del FMI encabezó una cena reservada con empresarios para conocer su visión sobre la marcha de la economía, la actividad, el empleo, el consumo y el sistema tributario. Del encuentro participaron Pierpaolo Barbieri (UALA), Jorge Brito (Banco Macro), Isela Costantini (Strategic Advisor), Eduardo Elsztain (IRSA), Mariana Schoua (AmCham), Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre) y Catalina Cascio (Ferrosider).
Energía y minería, prioridades
La recorrida por Vaca Muerta se produce en un contexto en el que el sector energético ocupa un lugar central dentro de la estrategia económica del Gobierno nacional por su capacidad para incrementar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer el ingreso de divisas.
Durante la conferencia de prensa que compartió con Caputo, Georgieva destacó el desempeño de las actividades vinculadas al petróleo, el gas y la minería, y señaló que ese crecimiento está asociado a una mejora en la confianza sobre la economía argentina.
Sin embargo, advirtió que el desafío para la próxima etapa será extender esa recuperación a otros sectores.
"Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí", afirmó.
La titular del FMI sostuvo que actividades como la construcción, los servicios, la logística y las pequeñas y medianas empresas todavía muestran un menor dinamismo y consideró prioritario que la recuperación económica también alcance a esos sectores, dado su peso en la generación de empleo.