Mundo

Estados Unidos advierte que destruirá un puente iraní por cada barco atacado

Trump amenaza con atacar infraestructura clave en la República Islámica cada vez que golpeen a un buque en el estratégico paso marítimo.

SECUELAS. Imágenes de la televisión estatal iraní muestran un puente caído bajo los ataques estadounidenses, en el condado de Bandar Khamir.
SECUELAS. Imágenes de la televisión estatal iraní muestran un puente caído bajo los ataques estadounidenses, en el condado de Bandar Khamir.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Donald Trump advirtió que EE.UU. destruirá un puente o central eléctrica en Irán por cada barco atacado en el estrecho de Ormuz, tras recientes bajas militares.
  • Tras romper la tregua, EE.UU. mantiene 11 días de ofensivas continuas que ya le costaron 37.500 millones de dólares, mientras confirma sus primeras bajas en Jordania e Irak.
  • La escalada pone en riesgo el comercio marítimo mundial. Aunque Marco Rubio afirma que EE.UU. busca negociar, Trump asegura que el conflicto está lejos de terminar.
Resumen generado con IA

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos advirtió a las autoridades iraníes que cada vez que golpeen a un barco en el estrecho de Ormuz, su país atacará instalaciones incluso dentro de Teherán.

Donald Trump amenazó ayer, nuevamente, con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz, y advirtió que la guerra -que le ha costado a Estados Unidos más de 37.000 millones de dólares- “no ha terminado”. El conflicto entre ambos países vive una nueva escalada, con 11 días ininterrumpidos de ataques estadounidenses.

Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Donald Trump amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

“A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella”, escribió el mandatario en Truth Social.

Trump lanzó la advertencia camino a la base aérea de Dover, en Delaware, para recibir con honores los restos de los militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas de Estados Unidos desde que se rompió la tregua hace unas dos semanas. El Pentágono confirmó además la muerte de la sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente dada como desaparecida en Jordania.

Conflicto en Medio Oriente: Trump redobló la presión sobre Irán y advirtió por nuevos ataques

Conflicto en Medio Oriente: Trump redobló la presión sobre Irán y advirtió por nuevos ataques

Los críticos han señalado el alto costo de la guerra, que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se disparó a 37.500 millones de dólares, al defender ante el Congreso una solicitud de otros 67.000 millones. Pero Trump, por ahora, ha resistido la presión y el martes aseguró que el conflicto “no ha terminado en absoluto” e insistió en que Irán pagará un “alto precio” por la muerte de soldados estadounidenses.

Ofensiva

Por undécima noche consecutiva, la madrugada de este miércoles las fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva que, según el Comando Central (Centcom), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

Guerra en Medio Oriente: la ofensiva de Estados Unidos contra Irán “no ha terminado”

Guerra en Medio Oriente: la ofensiva de Estados Unidos contra Irán “no ha terminado”

El fin de estas operaciones es “seguir debilitando” la capacidad iraní “para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”.

Pese a todo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington sigue dispuesto a buscar un acuerdo negociado con Teherán. “Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso”, declaró Rubio en una reunión de ministros del sudeste asiático en Manila.

Temas Estados Unidos de AméricaIránDonald TrumpGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos permitirá ingresar sin visa a quienes tengan el formulario ESTA: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Estados Unidos permitirá ingresar sin visa a quienes tengan el formulario ESTA: quiénes pueden acceder y cuáles son los requisitos

Lo más popular
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
1

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Del Código de Hammurabi a la Inteligencia Artificial: ¿Por qué la ley debe volver a ser visible?
2

Del Código de Hammurabi a la Inteligencia Artificial: ¿Por qué la ley debe volver a ser visible?

El crimen de Érika Álvarez: El militar Sosa seguirá con preventiva y la causa entraría en su etapa final
3

El crimen de Érika Álvarez: "El militar" Sosa seguirá con preventiva y la causa entraría en su etapa final

Celulares de última generación fascinan en una feria en China
4

Celulares de última generación fascinan en una feria en China

Jubilados con respaldo: marcharán junto la CGT
5

Jubilados con respaldo: marcharán junto la CGT

Ranking notas premium
Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal
1

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
2

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
3

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final
4

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
5

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Más Noticias
Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

Luis Caputo: “Tener los dólares debajo del colchón es muy mal negocio”

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Inundaciones: vecinos de La Madrid podrán elevar proyectos a la Legislatura

Inundaciones: vecinos de La Madrid podrán elevar proyectos a la Legislatura

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla, fogoso orador

Recuerdos fotográficos: Ernesto Padilla, fogoso orador

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

El teatro Mercedes Sosa se prepara “a full” para una segunda mitad del año

El teatro Mercedes Sosa se prepara “a full” para una segunda mitad del año

“Mundito interior”: el libro de la arquitecta e ilustradora tucumana Luisina Soria Arancibia

“Mundito interior”: el libro de la arquitecta e ilustradora tucumana Luisina Soria Arancibia

San Miguel de Tucumán: intervienen puentes para mejorar la seguridad vial

San Miguel de Tucumán: intervienen puentes para mejorar la seguridad vial

Comentarios