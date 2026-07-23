Estados Unidos advierte que destruirá un puente iraní por cada barco atacado

Los críticos han señalado el alto costo de la guerra, que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se disparó a 37.500 millones de dólares, al defender ante el Congreso una solicitud de otros 67.000 millones. Pero Trump, por ahora, ha resistido la presión y el martes aseguró que el conflicto “no ha terminado en absoluto” e insistió en que Irán pagará un “alto precio” por la muerte de soldados estadounidenses.