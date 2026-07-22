El petróleo salta casi un 4% ante la escalada en Medio Oriente y el Brent ya roza los U$S95

En sintonía, el secretario de Estado, Marco Rubio, elevó el tono de la confrontación al acusar a Irán de violar sistemáticamente los compromisos de seguridad en la región. "El problema es que no se toman en serio las conversaciones. Haremos lo necesario para proteger nuestros intereses y los de nuestros aliados", remarcó el jefe de la diplomacia estadounidense.