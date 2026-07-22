El petróleo salta casi un 4% ante la escalada en Medio Oriente y el Brent ya roza los U$S95

Resumen para apurados
- El petróleo subió casi 4% hoy en el mercado global debido a la escalada bélica entre EE. UU. e Irán, amenazando el suministro en rutas marítimas clave de Medio Oriente.
- EE. UU. bombardea objetivos iraníes tras bloqueos hutíes en el Mar Rojo. A esto se suma el desvío de buques y la suspensión de envíos kazajos desde el Mar Negro.
- El alza del crudo reaviva el temor a un rebrote inflacionario global, lo que podría forzar a los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas durante más tiempo.
Los mercados energéticos globales atraviesan una jornada de alta volatilidad. El precio delpetróleo registró un fuerte repunte impulsado por la creciente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, donde el recrudecimiento de las hostilidades amenaza con interrumpir el suministro global.
En este escenario, el barril de "Brent", referencia para el mercado europeo, trepó un 3,7% para situarse en torno a los U$S94,35, mientras que el "West Texas Intermediate (WTI)" avanzó un 3,4% hasta alcanzar los U$S87,4.
Ofensiva militar y parálisis en los corredores logísticos
La cotización del crudo incorporó una pesada "prima de riesgo" luego de que el Comando Central de Estados Unidos confirmara su undécima noche consecutiva de bombardeos sobre objetivos militares iraníes.
Los ataques, centrados en infraestructuras logísticas y depósitos de drones, buscan mermar la capacidad de Teherán para interferir en el tráfico comercial del Estrecho de Ormuz, un paso vital para el petróleo mundial.
La crisis se extiende al Mar Rojo, donde el bloqueo marítimo anunciado por los hutíes contra Arabia Saudita forzó a las grandes navieras a desviar sus rutas. Según analistas de ING Economics, evitar el estrecho de Bab el-Mandeb obliga a los buques a rodear el continente o reconfigurar su acceso vía el Canal de Suez, lo que incrementa drásticamente los costos operativos y los tiempos de entrega hacia Asia y Europa.
Trump y Rubio cierran la puerta al diálogo
La retórica desde la Casa Blanca terminó de sellar el clima de tensión. El presidente Donald Trump descartó cualquier posibilidad de negociación inmediata con Teherán y advirtió que responderá con firmeza si las milicias hutíes continúan amenazando el transporte marítimo.
En sintonía, el secretario de Estado, Marco Rubio, elevó el tono de la confrontación al acusar a Irán de violar sistemáticamente los compromisos de seguridad en la región. "El problema es que no se toman en serio las conversaciones. Haremos lo necesario para proteger nuestros intereses y los de nuestros aliados", remarcó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Amenazas en el Mar Negro y el fantasma de la inflación
A la crisis en Medio Oriente se sumó un nuevo foco de conflicto en el Este: la terminal rusa "Caspian Pipeline Consortium (CPC)" suspendió la recepción de crudo proveniente de Kazajistán tras ataques contra buques cisterna en el Mar Negro. Esta interrupción afecta un flujo de aproximadamente 1,7 millones de barriles diarios, lo que añade presión a una oferta global ya tensionada.
Este escenario encendió las alarmas en Wall Street. El encarecimiento de la energía reaviva los temores sobre un rebrote de la inflación global, lo que podría obligar a los bancos centrales a mantener tasas de interés elevadas por más tiempo.