Donald Trump arremete contra las “noticias falsas” en la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra los “medios de noticias falsas” y habló sobre buscar un prohibido tercer mandato al intervenir en la cena de corresponsales de la Casa Blanca reprogramada para este viernes.

Tres meses atrás, el evento se vio interrumpido por un intento de asesinato.

El mandatario, de 80 años, empezó con un tono relativamente conciliador, reflexionando sobre el ataque de un hombre armado que obligó a evacuarlo de la cena en abril.

“El espectáculo debe continuar”, dijo Trump.

Pero rápidamente pasó a atacar a un amplio abanico de enemigos en un discurso a menudo divagante, empezando por los periodistas antes de dirigir su críticas contra sus rivales demócratas.

Trump también reavivó la idea de servir un tercer mandato, algo prohibido por la Constitución estadounidense, aunque insistió en que bromeaba.

“Igual que mi presidencia, la segunda vez siempre es mejor. Y la tercera vez es aún mejor”, dijo Trump, antes de añadir: “Solo estoy bromeando”.

Más tarde reiteró su idea de presentarse “a un cuarto mandato como presidente de Estados Unidos”.

Al término de su alocución de una hora dijo que sentía “un enorme respeto” por los periodistas presentes en la sala, y añadió: “cuando yo no esté, todos ustedes van a estar en la ruina”.

Trump, que asistió por primera vez a la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras años de mala relación con la prensa, agregó que planeaba asistir también el año que viene.

El evento ocurrió en medio de estrictas medidas de seguridad tres meses después de que un presunto intento de asesinato obligara a evacuarlo de forma caótica del acto, luego de una serie de disparos en el Washington Hilton.

Cole Allen, un hombre de 31 años de California, se declaró no culpable de cargos que incluyen intento de asesinar al presidente.

El lugar se cambió del Hilton al Waldorf Astoria, un antiguo hotel de Trump.

Agentes de policía y de la Guardia Nacional interrumpieron el tráfico en las calles cercanas y establecieron un amplio cordón de seguridad, aunque los invitados solo tuvieron que someterse a un control superficial.

El director del Servicio Secreto de Estados Unidos, Sean Curran, fue visto de pie en el vestíbulo de entrada vigilando la llegada de los invitados, según constató un reportero de la AFP.

Los asistentes esperaron en una larga fila para mostrar un código QR y su identificación de camino al atrio donde se celebró la cena.