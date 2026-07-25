Con una gorra "2028", Donald Trump reavivó los rumores sobre su futuro político

En ese contexto, Trump dejó de lado el humor por unos minutos para referirse al ataque frustrado del 25 de abril. "Es una noche intensa, pero nos reunimos de nuevo para responder a ese ataque atroz con una determinación inquebrantable. Todos los que estamos aquí queremos demostrar que, en Estados Unidos, no cedemos ante la violencia política. No lo hacemos. Eso no se puede hacer", enfatizó.