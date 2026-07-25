Con una gorra "2028", Donald Trump reavivó los rumores sobre su futuro político

Resumen para apurados
- Donald Trump reavivó anoche la polémica sobre su futuro político en Washington al usar una gorra "2028" para ironizar sobre buscar un nuevo mandato presidencial.
- La broma ocurrió en un evento con alta seguridad tras un reciente intento de atentado. Trump reiteró sus frases satíricas pese al límite constitucional de dos mandatos.
- Aunque la Constitución le impide competir en 2028 por estar en su segundo período, sus insinuaciones alimentan el entusiasmo de sus seguidores para mantenerse en el poder.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó anoche de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y volvió a alimentar la polémica con una nueva broma sobre su futuro político. Ironizó con la posibilidad de competir en las elecciones de 2028 e incluso aseguró, en tono satírico, que buscará un "cuarto mandato", pese a que la Constitución estadounidense limita a dos los períodos presidenciales.
Con una gorra roja con la inscripción "2028" en la parte frontal, Trump lanzó una de las frases más comentadas de la noche: "Quiero anunciar mi intención de competir por un cuarto mandato como presidente".
"Gané tres veces y lo haré de nuevo", dijo antes de colocarse el tradicional accesorio que identifica sus campañas electorales.
La broma fue repetida al menos dos veces durante la semana en distintas apariciones públicas.
Una cena con máxima seguridad
La ceremonia se realizó en el Hotel Waldorf Astoria de Washington, en lugar del tradicional Hilton, donde hace tres meses ocurrió el intento de atentado contra el mandatario.
En ese contexto, Trump dejó de lado el humor por unos minutos para referirse al ataque frustrado del 25 de abril. "Es una noche intensa, pero nos reunimos de nuevo para responder a ese ataque atroz con una determinación inquebrantable. Todos los que estamos aquí queremos demostrar que, en Estados Unidos, no cedemos ante la violencia política. No lo hacemos. Eso no se puede hacer", enfatizó.
La asistencia también fue considerablemente menor a la habitual. De unos 2.600 invitados que suelen participar de la gala, esta edición reunió a aproximadamente 700 personas. Además, el Servicio Secreto reforzó el dispositivo de seguridad, limitó los accesos al recinto y exigió a todos los asistentes la presentación de un código QR para ingresar.
Aunque Trump estuvo acompañado por varios integrantes de su gabinete, estuvieron ausentes la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente JD Vance; y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Críticas a periodistas y el límite constitucional
Durante otra parte de su exposición, el mandatario apuntó directamente contra periodistas críticos de su administración.
Sin embargo, el mandatario continúa insinuando la posibilidad de permanecer en el poder más allá de 2029 y suele afirmar que numerosos seguidores del movimiento Maga ("Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez") le piden que continúe al frente del país.