SociedadActualidad

El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

La Capital de nuestra provincia supera en actividad comercial a la suma de sus homólogas del NOA. Hay coincidencia en que se debe potenciar el “cuore”, pero, a la vez, ordenarlo.

HISTORIA. Estos paseos comenzaron a construirse en la Capital de la provincia antes de la década de 1940.
HISTORIA. Estos paseos comenzaron a construirse en la Capital de la provincia antes de la década de 1940. La Gaceta / Fotos de Diego Aráoz
Federico Türpe
Por Federico Türpe Hace 4 Hs

La elaboración de un nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) está pateando varios hormigueros en San Miguel de Tucumán. En las cinco audiencias públicas que se van desarrollando están surgiendo numerosos datos desconocidos -al menos para la mayoría-, perspectivas ignoradas o subestimadas, y proyectos y propuestas disruptivas, que de otro modo no tendrían un ámbito donde expresarse.

Representantes de colegios profesionales, de cámaras empresariales, de facultades universitarias, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y técnicos del Estado son algunos de los actores que ya expusieron sus números y sus opiniones.

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

De allí surgió, por ejemplo, que el problema de la movilidad urbana, del transporte público, del tránsito y de la desconexión metropolitana ocupa una centralidad insoslayable. Sobre todo cuando se piensa cómo evolucionarán estas deficiencias dentro de 30 o de 40 años, cuando la provincia tenga 2,5 millones de habitantes y el 70% resida en el Gran Tucumán.

Otro eje que apareció con fuerza en las audiencias es la situación del área central (las cuatro avenidas) y el intenso macrocentro de la ciudad que, sorpresivamente, transmutó de “cuco” a “cuore”. Ya no se habla de desmembrar al poderoso y también caótico centro comercial, sino de ordenarlo y de potenciarlo, sobre la base de datos concretos y contundentes.

Quedó claro que no es lo mismo descentralizar el corazón de la ciudad, que fomentar nuevas centralidades en sectores más postergados o desfavorecidos.

ECONOMÍA. Sólo en las 10 principales galerías de San Miguel de Tucumán funcionan, según datos de la FET, alrededor de 240 locales comerciales. ECONOMÍA. Sólo en las 10 principales galerías de San Miguel de Tucumán funcionan, según datos de la FET, alrededor de 240 locales comerciales.

En este punto existe una coincidencia entre el equipo municipal que elabora el nuevo CPU, liderado por el arquitecto Luis Lobo Chaklián, y los directivos de la Federación Económica de Tucumán (FET), que preside el contador y empresario Héctor Viñuales: “hay que potenciar el centro”.

Sobre la base de datos -no oficiales- aportados por las cámaras empresariales del NOA, San Miguel de Tucumán supera en ventas a la suma de todas las capitales de la región, concentrando entre un 50% y el 52% de las actividades comerciales.

“Siempre se habla del limón, de la soja, del arándano, etcétera; pero se olvidan de que el comercio representa un 24,8% del PBI provincial, con 32.000 empleados registrados. Y si a eso se suman otros rubros no vinculados al campo -como la construcción o el turismo, que sigue creciendo- se entiende la potencia comercial que tiene Tucumán”, describió Viñuales.

Comerciantes del microcentro tucumano denuncian la falta de policías

Comerciantes del microcentro tucumano denuncian la falta de policías

El titular de la FET, como ejemplo, indicó que mientras en Salta, después de la pandemia la actividad gastronómica cayó un 50%, en Tucumán creció el 100%. Dijo que en el centro ampliado -es decir desde Santiago hasta General Paz, y desde Monteagudo/Entre Ríos hasta Salta/Jujuy- hay 2.073 locales comerciales registrados, a los que deben sumarse otros 240 sólo de las 10 principales galerías.

NÚMERO. Sin contar aquellos espacios que se adentran sin salida en las manzanas, el microcentro de San Miguel de Tucumán registra 20 galerías. NÚMERO. Sin contar aquellos espacios que se adentran sin salida en las manzanas, el microcentro de San Miguel de Tucumán registra 20 galerías.

Respecto de las galerías -un rasgo distintivo, que forma parte de la cultura profunda de los tucumanos-, la ciudad cuenta con una red de estos paseos única en el país; la más extensa de la Argentina, excepto Buenos Aires. Pero si se considera su concentración por metros cuadrados es la más importante. Sin tomar en cuenta los shoppings, no hay otra ciudad con tantas galerías en tan pocas manzanas.

“La diferencia es que en Buenos Aires las galerías están muy dispersas y la mayoría son muertas, no tienen salida”, señaló Viñuales. En Tucumán, por el contrario, la mayoría están interconectadas y empalman dos, tres o cuatro calles alrededor de una manzana.

Más de 20 galerías

La FET releva cada año las 10 principales galerías (240) locales; se trata de un estudio que no puede cambiarse después de muchos años, porque variarían los parámetros que se miden (altas, bajas, alquileres, ventas, etcétera).

En el microcentro existen más de 20 galerías, con lo que el número de locales se duplicaría, sin contar algunos paseos cerrados, que no salen a otra calle.

Según un relevamiento realizado por LA GACETA con Google Maps, las galerías en Tucumán tienen entre 50 y 80 metros de extensión -algunas, más-, sin contar las curvas, contracurvas y conexiones, que no pueden apreciarse desde el satélite porque están bajo techo.

A partir de estas estimaciones no oficiales se puede conjeturar que en el microcentro hay unos 2.000 metros lineales de galerías -dos kilómetros- o de paseos comerciales techados.

Legislador denuncia mutilación de árboles en el microcentro tucumano: “Es una aberración ambiental”

Legislador denuncia mutilación de árboles en el microcentro tucumano: “Es una aberración ambiental”

La primera, la galería Pezza, ubicada en San Martín 650, se inauguró en 1938. Esta tendencia se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial, que paralizó las economías; pero se reanudó durante la década del 50, y a partir de allí no ha dejado de expandirse, salvo algunos eventuales cierres, como el de la galería La Fuente (25 de Mayo al 100), que bajó sus persianas hace casi 30 años porque nunca pudo concretarse su conexión con calle Mendoza, lo que hizo fracasar el proyecto.

“Las galerías forman parte de la esencia de los tucumanos. Cuando yo era chico, recuerdo que el paseo obligado de los domingos con mis padres era pasear por las galerías; y lo mismo hacían muchísimas familias”, recuerda Viñuales.

Con un centro tan poderoso y tan único en el país, de las audiencias públicas surgen coincidencias en que hay que seguir potenciando el “cuore” de la ciudad, pero que hay que modernizarlo, expandir las semipeatonales -beneficiaron a los comerciantes y ordenaron el tránsito-, ampliar las veredas y erradicar la venta informal, que está volviendo a instalarse, entre otras mejoras.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánFederación Económica de TucumánLuis Lobo ChakliánConicetHéctor Viñuales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Teatro, turismo y gastronomía: los planes para tucumanos y turistas del 16 al 19 de julio

Teatro, turismo y gastronomía: los planes para tucumanos y turistas del 16 al 19 de julio

Lo más popular
Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales
1

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
2

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Irán dice que está en “guerra total” contra Estados Unidos
3

Irán dice que está en “guerra total” contra Estados Unidos

Orden de arresto internacional: Trump descarta que Netanyahu vaya a ir preso
4

Orden de arresto internacional: Trump descarta que Netanyahu vaya a ir preso

Para elegir en vacaciones: teatro, títeres, música y naturaleza
5

Para elegir en vacaciones: teatro, títeres, música y naturaleza

Ranking notas premium
Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán
1

Chau Mundial, ¿hola decreto?: expectativas por la fecha de las elecciones en Tucumán

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida
2

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?
3

Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral
4

Con el aval del Senado a dos nuevos vocales para el TOF, la atención se traslada al juzgado electoral

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado
5

La Justicia amplía la investigación sobre un sanatorio y pone la lupa sobre los controles del Estado

Más Noticias
Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Los senadores pasarán a cobrar casi $12 millones mensuales

Coordinan tareas de prevención ante contingencias climáticas en Tucumán

Coordinan tareas de prevención ante contingencias climáticas en Tucumán

Apolo 11: las huellas de la Luna que siguen en la Tierra

Apolo 11: las huellas de la Luna que siguen en la Tierra

Comentarios