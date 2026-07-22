El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

Respecto de las galerías -un rasgo distintivo, que forma parte de la cultura profunda de los tucumanos-, la ciudad cuenta con una red de estos paseos única en el país; la más extensa de la Argentina, excepto Buenos Aires. Pero si se considera su concentración por metros cuadrados es la más importante. Sin tomar en cuenta los shoppings, no hay otra ciudad con tantas galerías en tan pocas manzanas.