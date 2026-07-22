El centro de San Miguel de Tucumán tiene dos kilómetros de galerías, algo único en el país

La elaboración de un nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) está pateando varios hormigueros en San Miguel de Tucumán. En las cinco audiencias públicas que se van desarrollando están surgiendo numerosos datos desconocidos -al menos para la mayoría-, perspectivas ignoradas o subestimadas, y proyectos y propuestas disruptivas, que de otro modo no tendrían un ámbito donde expresarse.
Representantes de colegios profesionales, de cámaras empresariales, de facultades universitarias, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y técnicos del Estado son algunos de los actores que ya expusieron sus números y sus opiniones.
De allí surgió, por ejemplo, que el problema de la movilidad urbana, del transporte público, del tránsito y de la desconexión metropolitana ocupa una centralidad insoslayable. Sobre todo cuando se piensa cómo evolucionarán estas deficiencias dentro de 30 o de 40 años, cuando la provincia tenga 2,5 millones de habitantes y el 70% resida en el Gran Tucumán.
Otro eje que apareció con fuerza en las audiencias es la situación del área central (las cuatro avenidas) y el intenso macrocentro de la ciudad que, sorpresivamente, transmutó de “cuco” a “cuore”. Ya no se habla de desmembrar al poderoso y también caótico centro comercial, sino de ordenarlo y de potenciarlo, sobre la base de datos concretos y contundentes.
Quedó claro que no es lo mismo descentralizar el corazón de la ciudad, que fomentar nuevas centralidades en sectores más postergados o desfavorecidos.
En este punto existe una coincidencia entre el equipo municipal que elabora el nuevo CPU, liderado por el arquitecto Luis Lobo Chaklián, y los directivos de la Federación Económica de Tucumán (FET), que preside el contador y empresario Héctor Viñuales: “hay que potenciar el centro”.
Sobre la base de datos -no oficiales- aportados por las cámaras empresariales del NOA, San Miguel de Tucumán supera en ventas a la suma de todas las capitales de la región, concentrando entre un 50% y el 52% de las actividades comerciales.
“Siempre se habla del limón, de la soja, del arándano, etcétera; pero se olvidan de que el comercio representa un 24,8% del PBI provincial, con 32.000 empleados registrados. Y si a eso se suman otros rubros no vinculados al campo -como la construcción o el turismo, que sigue creciendo- se entiende la potencia comercial que tiene Tucumán”, describió Viñuales.
El titular de la FET, como ejemplo, indicó que mientras en Salta, después de la pandemia la actividad gastronómica cayó un 50%, en Tucumán creció el 100%. Dijo que en el centro ampliado -es decir desde Santiago hasta General Paz, y desde Monteagudo/Entre Ríos hasta Salta/Jujuy- hay 2.073 locales comerciales registrados, a los que deben sumarse otros 240 sólo de las 10 principales galerías.
Respecto de las galerías -un rasgo distintivo, que forma parte de la cultura profunda de los tucumanos-, la ciudad cuenta con una red de estos paseos única en el país; la más extensa de la Argentina, excepto Buenos Aires. Pero si se considera su concentración por metros cuadrados es la más importante. Sin tomar en cuenta los shoppings, no hay otra ciudad con tantas galerías en tan pocas manzanas.
“La diferencia es que en Buenos Aires las galerías están muy dispersas y la mayoría son muertas, no tienen salida”, señaló Viñuales. En Tucumán, por el contrario, la mayoría están interconectadas y empalman dos, tres o cuatro calles alrededor de una manzana.
Más de 20 galerías
La FET releva cada año las 10 principales galerías (240) locales; se trata de un estudio que no puede cambiarse después de muchos años, porque variarían los parámetros que se miden (altas, bajas, alquileres, ventas, etcétera).
En el microcentro existen más de 20 galerías, con lo que el número de locales se duplicaría, sin contar algunos paseos cerrados, que no salen a otra calle.
Según un relevamiento realizado por LA GACETA con Google Maps, las galerías en Tucumán tienen entre 50 y 80 metros de extensión -algunas, más-, sin contar las curvas, contracurvas y conexiones, que no pueden apreciarse desde el satélite porque están bajo techo.
A partir de estas estimaciones no oficiales se puede conjeturar que en el microcentro hay unos 2.000 metros lineales de galerías -dos kilómetros- o de paseos comerciales techados.
La primera, la galería Pezza, ubicada en San Martín 650, se inauguró en 1938. Esta tendencia se detuvo durante la Segunda Guerra Mundial, que paralizó las economías; pero se reanudó durante la década del 50, y a partir de allí no ha dejado de expandirse, salvo algunos eventuales cierres, como el de la galería La Fuente (25 de Mayo al 100), que bajó sus persianas hace casi 30 años porque nunca pudo concretarse su conexión con calle Mendoza, lo que hizo fracasar el proyecto.
“Las galerías forman parte de la esencia de los tucumanos. Cuando yo era chico, recuerdo que el paseo obligado de los domingos con mis padres era pasear por las galerías; y lo mismo hacían muchísimas familias”, recuerda Viñuales.
Con un centro tan poderoso y tan único en el país, de las audiencias públicas surgen coincidencias en que hay que seguir potenciando el “cuore” de la ciudad, pero que hay que modernizarlo, expandir las semipeatonales -beneficiaron a los comerciantes y ordenaron el tránsito-, ampliar las veredas y erradicar la venta informal, que está volviendo a instalarse, entre otras mejoras.