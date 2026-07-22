Política

Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Bajo la consigna “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, el espacio que lidera el funcionario nacional expondrá sus propuestas el 20 de agosto.

Lisandro Catalán, presidente de la LLA en Tucumán.
Lisandro Catalán, presidente de la LLA en Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, de LLA, presentará el 20 de agosto en el Hotel Catalinas Park de Tucumán su plan de gobierno para consolidar al espacio como alternativa provincial.
  • Elaborado por equipos técnicos bajo la doctrina de Milei, el plan prioriza reducir el gasto político y bajar impuestos, con el respaldo de legisladores e influencers.
  • Con esta propuesta, LLA busca diferenciarse de la oposición tradicional y posicionar a Catalán como referente liberal clave frente a las elecciones de 2025 y 2027.
Resumen generado con IA

La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán se prepara para dar un paso clave en su consolidación como alternativa de poder. El próximo 20 de agosto, a las 20, en el Hotel Catalinas Park, el referente local y actual funcionario nacional, Lisandro Catalán, encabezará la presentación oficial de su programa de gestión. 

El documento, titulado “Punto de partida para la libertad de los tucumanos”, pretende ser la base programática con la que el liberalismo buscará disputar el esquema político provincial en los próximos años.

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Un esquema basado en la austeridad y el sector privado

El plan de gobierno que presentará Catalán no es solo un listado de intenciones, sino el resultado del trabajo de equipos técnicos que vienen analizando la realidad tucumana bajo la lupa de la doctrina de Javier Milei. Según adelantaron desde el espacio, los pilares de la propuesta se sostienen en una receta clara: reducción drástica del costo político y una agresiva baja de impuestos.

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Según los libertarios, la clave para reactivar la economía de la provincia radica en liberar la carga sobre el sector privado. En ese sentido, el plan pone especial énfasis en la promoción de inversiones y el desarrollo del turismo como motor de empleo genuino. "Se busca dar herramientas concretas para que el motor económico deje de ser el Estado y pase a ser la actividad privada", explicaron desde la organización.

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Apoyo nacional y presencia de influencers en el Catalinas Park

La magnitud del evento promete ser una vidriera del "músculo" político que LLA viene construyendo en el norte del país. Se espera que Catalán esté acompañado por diputados nacionales del bloque oficialista, referentes partidarios de otras provincias y figuras de peso en el armado nacional del partido.

Además, el acto contará con un componente moderno y disruptivo propio del estilo libertario. La participación de influencers y militantes digitales que han sido claves en la comunicación del espacio. La intención de los organizadores es que la presentación no sea un acto político tradicional, sino una exposición técnica y política que demuestre que el partido cuenta con cuadros profesionales listos para asumir responsabilidades de gestión.

El posicionamiento de cara al calendario electoral

El lanzamiento de este documento marca un antes y un después para LLA en Tucumán. Hasta ahora, el espacio se había centrado en la construcción territorial y la fiscalización, pero con la presentación de este plan de gobierno, Catalán busca posicionarse formalmente como el interlocutor principal de las ideas de la libertad en la provincia.

Este movimiento se da en un escenario donde las fuerzas políticas locales comienzan a reacomodar sus piezas de cara a los desafíos electorales de 2025 y 2027. Con la presentación de propuestas propias, LLA busca diferenciarse tanto del oficialismo provincial como de las estructuras tradicionales de la oposición.

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