Acto de LLA: Lisandro Catalán presentará el plan de gobierno para Tucumán

Según los libertarios, la clave para reactivar la economía de la provincia radica en liberar la carga sobre el sector privado. En ese sentido, el plan pone especial énfasis en la promoción de inversiones y el desarrollo del turismo como motor de empleo genuino. "Se busca dar herramientas concretas para que el motor económico deje de ser el Estado y pase a ser la actividad privada", explicaron desde la organización.