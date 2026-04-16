El Concejo aprobó que universidades tucumanas sean consultoras preferenciales del municipio

La norma establece que estas instituciones podrán ser contratadas de manera directa por el municipio para la prestación de servicios de asesoramiento, investigación, asistencia técnica y otros de naturaleza académica o profesional. Además, dispone que la prioridad en su contratación será de cumplimiento obligatorio para toda la administración pública municipal, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo entes autárquicos, empresas del Estado y sociedades con participación estatal.