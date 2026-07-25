El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

Derrame positivo

Con respecto al impacto indirecto de la reapertura del Mercado del Norte, el sector menciona la revalorización inmobiliaria de los locales y propiedades linderas, fenómeno que -aseguran- ya se observa en el mercado local previo a la inauguración. Otro punto es el derrame positivo sobre las cocheras y las playas de estacionamiento del microcentro: se destaca que, dado que el shopping no cuenta con estacionamiento propio, el flujo de vehículos y visitantes se canalizará hacia la oferta existente en la zona. Del mismo modo se cree que el centro comercial permitirá una mayor actividad en las paradas de taxis y servicios de transporte próximos, algo que ya se estaría generando en el entorno inmediato del edificio.