El Mercado del Norte generaría más de 500 empleos directos

Las expectativas comerciales están puestas sobre el nuevo y mejorado Mercado del Norte de San Miguel de Tucumán. El shopping, que podría inaugurar oficialmente entre agosto y septiembre, promete generar más de 500 puestos de trabajo y permitir la consolidación de una nueva centralidad en el microcentro tucumano. ¿Qué mejoras podrían resultar de la reapertura del emblemático edificio?
En el sector apuntan a que la inversión de más de U$S 12 millones ejecutada por el concesionario, Paseo del Norte S.A., permitirá la puesta en valor y reactivación productiva del edificio patrimonial ubicado en Maipú y Mendoza, que funcionó ininterrumpidamente por 82 años hasta su cierre en marzo de 2021.
Empleo y capacidad
La promesa es que el paseo comercial actúe como activador de la economía local, no solo a través del consumo sino también de la generación de empleo. La firma que conduce Juan Rocchio estima que, en la etapa de operación plena, el Mercado del Norte moverá a más de 500 trabajadores entre personal de los locales, equipos de limpieza, seguridad y administración del complejo.
El análisis empresarial menciona oportunidades de empleo inducido en proveedores, logística, distribución y servicios tercerizados vinculados a la operación de los locales, además de una dinamización del empleo y de servicios conexos (cocheras, transporte y gastronomía externa) por el mayor flujo de personas en la zona.
Y si bien la circulación diaria de público estimada no cuenta con una proyección numérica consolidada, se prevé un impacto muy alto por la amplitud de ofertas para familias, niños y adultos mayores, con juegos infantiles, patios de comidas y conectividad a internet.
80 locales comerciales
Preservando la fachada histórica del edificio de 1939, la nueva oferta incluirá 80 locales comerciales de marcas internacionales, nacionales y locales, sumado a un nuevo polo gastronómico y de entretenimiento en la planta alta, con patio de comidas, áreas de expansión y espacios de esparcimiento.
Asimismo, la idea es que el Mercado del Norte incluya una agenda de espectáculos, actividades culturales y capacitaciones dentro del shopping de forma permanente. Se menciona en este punto un espacio cultural municipal de 200 metros cuadrados incorporado al proyecto, destinado a actividades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Múltiples usos
Paseo del Norte S.A. plantea que la renovación del Mercado permitirá consolidar una nueva centralidad social en el microcentro, complementaria a la actividad bancaria y administrativa ya existente en la zona, lo que además revitalizará la vida urbana del entorno inmediato (calles Maipú, Mendoza y Junín).
Se espera que el shopping no solo se utilice como paseo de compras, sino también como espacio de coworking orientado a emprendedores y trabajadores independientes; como punto de encuentro y circulación cotidiano para empleados bancarios, de comercio y de la administración pública; y como complemento de las galerías comerciales tradicionales del microcentro que -se piensa- se verían beneficiadas por el mayor tránsito de público en la zona.
De este modo, se proyecta que el Mercado del Norte recobre su rol histórico de articulador del sistema comercial de la ciudad, permitiendo la jerarquización del entorno urbano de las calles linderas. También se celebra la recuperación de un espacio público privado en el centro de la ciudad, con ambiente climatizado y accesibilidad mejorada respecto del edificio original, incorporando circulación adaptada para personas con discapacidad.
Derrame positivo
Con respecto al impacto indirecto de la reapertura del Mercado del Norte, el sector menciona la revalorización inmobiliaria de los locales y propiedades linderas, fenómeno que -aseguran- ya se observa en el mercado local previo a la inauguración. Otro punto es el derrame positivo sobre las cocheras y las playas de estacionamiento del microcentro: se destaca que, dado que el shopping no cuenta con estacionamiento propio, el flujo de vehículos y visitantes se canalizará hacia la oferta existente en la zona. Del mismo modo se cree que el centro comercial permitirá una mayor actividad en las paradas de taxis y servicios de transporte próximos, algo que ya se estaría generando en el entorno inmediato del edificio.
Por último, la firma concesionaria remarca que la reapertura del Mercado del Norte provocará el refuerzo de la memoria urbana y de la identidad histórica del microcentro tucumano, en línea con intervenciones exitosas en otros edificios patrimoniales del país, como Galerías Pacífico y Casa de Subastas Adolfo Bullrich en Buenos Aires; el Colegio Olmos en Córdoba; y los Talleres Ferroviarios en Rosario.
Actualmente, en el edificio se trabaja sobre el trazado de cielorrasos y la colocación de revestimientos, mientras comienzan a instalarse los primeros locales del interior. Un 70% de la oferta comercial ya fue alquilada, por lo que se estima que en algunas semanas se realice la apertura oficial.
“Empieza el calor, la gente sale más y se acerca la primavera, el día del estudiante y el cumpleaños de San Miguel de Tucumán (el 29 de septiembre). Son fechas bastante tentativas para alcanzarlas y poder inaugurar entre agosto y septiembre”, dijo la arquitecta Agustina Budeguer, encargada del área comercial, a LA GACETA en declaraciones recientes. En tanto, cuando la intendenta Rossana Chahla fue consultada al respecto, manifestó que no tenía conocimiento de una fecha tentativa y dijo que lo consultaría con el sector.