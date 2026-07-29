La receta de Caro Calvagni parar preparar los mejores panqueques esponjosos de avena y banana

El truco de la banana madura y el toque dulce

Uno de los secretos fundamentales de la receta está en la fruta elegida. Para Caro, la estrella del plato son las bananas maduras: “Cuanto más maduras mejor, porque va a ser más fácil pisarlas y también va a ser mucho más dulce”. Al pisar bien la banana y mezclarla con un huevo entero, esencia de vainilla y un toque opcional de miel, se logra una base aromática y sabrosa antes de incorporar los secos.