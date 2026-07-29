La receta de Caro Calvagni parar preparar los mejores panqueques esponjosos de avena y banana

Resumen para apurados
- La influencer Carolina Calvagni compartió una receta de panqueques de avena y banana para inaugurar la cocina de su nueva casa en Canning.
- La preparación, realizada de forma artesanal sin licuadora, destaca por el uso de bananas maduras y harina de avena casera, aportando nutrientes y saciedad.
- Esta propuesta fomenta hábitos de alimentación saludable y práctica, posicionando a la empresaria como referente de contenido sobre estilo de vida en redes sociales.
Para estrenar la cocina de su nueva casa estilo moderno-minimalista en el barrio de Canning, la influencer y empresaria Carolina Calvagni eligió una receta clásica, práctica y llena de beneficios: los panqueques de banana y avena. Esta preparación se convirtió en una de las favoritas de la esposa de Nicolás Tagliafico por ser sumamente sencilla de elaborar y por su gran aporte de nutrientes para el día a día.
Sumar avena y banana a la primera comida o a la merienda es una excelente estrategia nutricional. La avena destaca por su alto contenido de fibra y proteína vegetal, lo que ayuda a mantener la saciedad por más tiempo y a regular el tránsito intestinal. Por su parte, la banana aporta potasio, energía de rápida absorción y un dulzor natural que permite reducir o evitar el uso de azúcares refinados.
Una versión fácil y al alcance de cualquiera
A través de un video en su cuenta de Instagram, Caro mostró el procedimiento para lograr la textura ideal sin necesidad de usar aparatos complejos. “Vas a tener todo en tu casa”, afirmó la influencer al presentar los ingredientes de su versión simplificada. Además, aclaró que no hace falta usar procesadora para la mezcla principal: “Va a ser todo pisado a mano”.
Para quienes no consiguen harina de avena en el supermercado, la empresaria compartió un truco casero muy simple. Según contó en el video, basta con procesar unos segundos la avena tradicional o instantánea hasta lograr una textura fina. “Quería harina de avena porque no conseguí, así que lo que hice fue agarrar la avena tradicional y la procesé, yo te resuelvo todo”, comentó entre risas a sus seguidores.
El truco de la banana madura y el toque dulce
Uno de los secretos fundamentales de la receta está en la fruta elegida. Para Caro, la estrella del plato son las bananas maduras: “Cuanto más maduras mejor, porque va a ser más fácil pisarlas y también va a ser mucho más dulce”. Al pisar bien la banana y mezclarla con un huevo entero, esencia de vainilla y un toque opcional de miel, se logra una base aromática y sabrosa antes de incorporar los secos.
A la hora de cocinar, la clave está en controlar la consistencia y la temperatura. Calvagni aconseja usar una sartén a fuego medio y dorar los panqueques de ambos lados hasta que queden firmes pero esponjosos. De esta preparación salen entre cuatro y cinco unidades, ideales para servir con coco rallado, frutas frescas o mantequilla de maní.
Paso a paso: cómo hacer panqueques de avena y banana en casa
Ingredientes:
- 1 banana madura
- 1 huevo entero
- 1 chorrito de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de miel (opcional)
- 4 cucharadas colmadas de harina de avena
- 1 cucharadita de polvo para hornear
1. En un recipiente, pisar la banana con un tenedor hasta que no queden grumos grandes.
2. Agregar el huevo, la esencia de vainilla y la miel. Mezclar bien todos los ingredientes hasta unificar.
3. Sumar las cuatro cucharadas de harina de avena y la cucharadita de polvo para hornear. Revolver hasta obtener una mezcla que no sea ni muy líquida ni demasiado espesa.
4. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio. Verter porciones de la mezcla y cocinar vuelta y vuelta hasta que estén dorados.
5. Acompañar con los toppings preferidos (frutas, miel, frutos secos o mantequilla de maní) y disfrutar.