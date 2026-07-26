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Receta del "néctar de Hércules": el batido proteico que desarrolla masa muscular en poco tiempo

Este batido tiene la mejor combinación de proteínas y potasio para aumentar de manera veloz la masa muscular.

Receta del néctar de Hércules: el batido proteico que desarrolla masa muscular en poco tiempo
Por Virginia Daniela Gómez Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El batido natural "Néctar de Hércules", a base de banana y frutos rojos, gana popularidad por favorecer el desarrollo y recuperación de la masa muscular tras el ejercicio.
  • La receta combina ingredientes ricos en proteínas, potasio y fibra como yogur griego y semillas de chía. Debe acompañarse con buena alimentación, descanso e hidratación.
  • Aunque aporta 19 g de proteína por porción, los expertos recomiendan consultar a un médico antes de cambiar la dieta, ya que no sustituye comidas ni tratamientos.
Resumen generado con IA

Para conservar y desarrollar la masa muscular no alcanza solo con hacer ejercicio; también es fundamental mantener una alimentación adecuada, descansar bien e hidratarse correctamente. En este contexto, gana popularidad el llamado ‘Néctar de Hércules’, un batido natural a base de banana y otros ingredientes ricos en proteínas, antioxidantes y fibra. 

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Consumido como parte de una dieta equilibrada, este preparado podría contribuir al crecimiento y recuperación muscular. Este "néctar" ayuda a mejorar la masa muscular, mejorando el movimiento y protegiendo las articulaciones.

Receta del Néctar de Hércules, el batido que ayuda a aumentar la masa muscular

Ingredientes (1 porción):

-1 banano maduro.

-1 taza de leche de almendras.

-1 taza de frutos rojos congelados.

-½ taza de yogur griego natural.

-1 cucharada de mantequilla de maní.

-1 cucharada de semillas de chía.

Preparación y recomendaciones

Colocá todos los ingredientes en una licuadora y procesá hasta obtener una mezcla uniforme. Lo ideal es consumir el batido fresco, preferentemente después de entrenar o como parte del desayuno. Esta preparación puede ser un buen complemento dentro de un estilo de vida saludable.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos batidos no deben sustituir comidas completas ni tratamientos médicos. Antes de realizar cambios en la alimentación o incorporar nuevas recetas, se recomienda consultar con un profesional de la salud. Esto es especialmente relevante en personas con enfermedades preexistentes o necesidades nutricionales específicas.

Valor nutricional aproximado por porción:

-369 calorías.

-19 g de proteína.

-10 g de fibra.

-46 g de carbohidratos.

-917 mg de potasio.

Una alternativa frutal para el Néctar de Hércules

Esta es una version rica en vitamina C

-300 g de frutas frescas (mango, piña, fresa y papaya).

-Agua al gusto.

-Cubos de hielo.

-Miel (opcional).

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