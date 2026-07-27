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Desayunos sin harinas para las mañanas frías: tres recetas fáciles, económicas y nutritivas

Opciones calientes a base de avena, frutas e ingredientes naturales para empezar el día con energía y mantener la saciedad por más tiempo.

Desayunos sin harinas para las mañanas frías: tres recetas fáciles, económicas y nutritivas
Omelette dulce. Fuente: Estar Bien medio
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nutricionistas presentaron tres recetas de desayunos calientes y sin harinas para mañanas frías, con el fin de aportar energía y prolongar la saciedad de forma económica.
  • Las preparaciones incluyen porridge de avena, omelette de banana y yogur con compota. Utilizan proteínas y grasas saludables para evitar consumir harinas refinadas al iniciar el día.
  • Estas alternativas nutritivas y accesibles buscan transformar los hábitos invernales, promoviendo un mejor rendimiento físico y evitando la ingesta de ultraprocesados a futuro.
Resumen generado con IA

Durante los días fríos, la primera comida de la mañana adquiere un rol fundamental para brindar energía al cuerpo y combatir las bajas temperaturas. Elegir preparaciones libres de harinas refinadas a base de ingredientes naturales, proteínas y grasas de buena calidad ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que evita comer entre horas y favorece un mejor rendimiento cotidiano.

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Nutricionistas sugieren estructurar este momento del día combinando alimentos nutritivos que aporten fibra y bienestar al organismo. Afortunadamente, existen alternativas sencillas, accesibles y calientes que resultan ideales para reconfortar las mañanas invernales sin complicar la rutina diaria.

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Cómo hacer porridge de avena y manzana

Ingredientes

  • 1 taza de leche o bebida vegetal
  • 4 cucharadas de avena arrollada
  • 1 manzana rallada
  • Canela a gusto

Para preparar esta receta, primero debe calentar la leche en una olla pequeña a fuego medio. A continuación, sume la avena y mantenga la mezcla en movimiento constante durante aproximadamente cinco minutos.

Luego, integre la manzana previamente rallada junto con un toque de canela a la preparación. Mantenga la cocción por dos minutos adicionales antes de retirar del fuego y servir el plato bien caliente.

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Omelette dulce de banana

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 1 banana madura
  • Canela a gusto

Comienza pisando la banana hasta lograr una consistencia suave de puré para luego integrarla bien con los huevos y un toque de canela.

Vierte la preparación en una sartén antiadherente y cocínala de ambos lados a fuego medio hasta que quede dorada.

Al momento de servir, este plato combina perfectamente con trozos de fruta fresca o una cucharada de yogur para sumar sabor y textura.

Yogur caliente con frutos secos y compota de pera

Ingredientes

  • 1 pote de yogur natural
  • 1 pera
  • Un puñado de nueces o almendras
  • Canela

Cociná la pera cortada en cubos con unas cucharadas de agua hasta formar una compota. Serví sobre el yogur y agregá los frutos secos picados y la canela.

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