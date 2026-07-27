Desayunos sin harinas para las mañanas frías: tres recetas fáciles, económicas y nutritivas

Durante los días fríos, la primera comida de la mañana adquiere un rol fundamental para brindar energía al cuerpo y combatir las bajas temperaturas. Elegir preparaciones libres de harinas refinadas a base de ingredientes naturales, proteínas y grasas de buena calidad ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que evita comer entre horas y favorece un mejor rendimiento cotidiano.