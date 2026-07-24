Cómo preparar la sopa antiinflamatoria que ayuda a fortalecer las defensas y es ideal para el invierno
Esta receta de sopa crema de calabaza combina verduras, cúrcuma y jengibre, dos ingredientes reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Además, es una opción nutritiva, fácil de preparar y perfecta para los días de frío.
Resumen para apurados
- La periodista Mercedes Mosca presentó una receta de sopa crema de calabaza, cúrcuma y jengibre para fortalecer las defensas durante el invierno.
- La preparación combina calabaza, boniato, zanahoria y zapallito con especias antiinflamatorias y yogur o queso crema para lograr una textura cremosa.
- Por su alto contenido de fibra y bajo aporte calórico, esta opción promueve la saciedad y facilita el consumo de vegetales en épocas de frío.
Durante el invierno, las preparaciones calientes ganan protagonismo y una de las alternativas más completas es la sopa crema de calabaza. Además de ser reconfortante, esta receta reúne ingredientes ricos en vitaminas, fibra y antioxidantes que favorecen una alimentación equilibrada.
La combinación de calabaza, boniato, zanahoria y zapallito con especias como la cúrcuma y el jengibre da como resultado un plato nutritivo que también aporta una textura cremosa gracias al agregado de yogur natural o queso crema.
Por su contenido de fibra y su bajo aporte calórico, esta sopa puede generar mayor sensación de saciedad, convirtiéndose en una opción interesante para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación.
- 1 boniato.
- 1 trozo de calabaza.
- 1 zanahoria.
- 1 zapallito.
- 2 rodajas de jengibre.
- 1 cucharadita de cúrcuma.
- 1 cucharada de caldo de verduras sin sal.
- Yogur natural o queso crema.
- Castañas de cajú tostadas (opcional).
Gracias a la combinación de verduras y especias, esta sopa crema resulta una alternativa práctica para incorporar alimentos de origen vegetal durante los meses más fríos, favoreciendo una alimentación variada y equilibrada sin resignar sabor.