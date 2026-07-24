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Cómo preparar la sopa antiinflamatoria que ayuda a fortalecer las defensas y es ideal para el invierno

Esta receta de sopa crema de calabaza combina verduras, cúrcuma y jengibre, dos ingredientes reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias. Además, es una opción nutritiva, fácil de preparar y perfecta para los días de frío.

La sopa crema antiinflamatoria ideal para el invierno: ayuda a fortalecer las defensas y aporta saciedad
La sopa crema antiinflamatoria ideal para el invierno: ayuda a fortalecer las defensas y aporta saciedad
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La periodista Mercedes Mosca presentó una receta de sopa crema de calabaza, cúrcuma y jengibre para fortalecer las defensas durante el invierno.
  • La preparación combina calabaza, boniato, zanahoria y zapallito con especias antiinflamatorias y yogur o queso crema para lograr una textura cremosa.
  • Por su alto contenido de fibra y bajo aporte calórico, esta opción promueve la saciedad y facilita el consumo de vegetales en épocas de frío.
Resumen generado con IA

Durante el invierno, las preparaciones calientes ganan protagonismo y una de las alternativas más completas es la sopa crema de calabaza. Además de ser reconfortante, esta receta reúne ingredientes ricos en vitaminas, fibra y antioxidantes que favorecen una alimentación equilibrada.

La combinación de calabaza, boniato, zanahoria y zapallito con especias como la cúrcuma y el jengibre da como resultado un plato nutritivo que también aporta una textura cremosa gracias al agregado de yogur natural o queso crema.

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Por su contenido de fibra y su bajo aporte calórico, esta sopa puede generar mayor sensación de saciedad, convirtiéndose en una opción interesante para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación.

  • 1 boniato.
  • 1 trozo de calabaza.
  • 1 zanahoria.
  • 1 zapallito.
  • 2 rodajas de jengibre.
  • 1 cucharadita de cúrcuma.
  • 1 cucharada de caldo de verduras sin sal.
  • Yogur natural o queso crema.
  • Castañas de cajú tostadas (opcional).

Gracias a la combinación de verduras y especias, esta sopa crema resulta una alternativa práctica para incorporar alimentos de origen vegetal durante los meses más fríos, favoreciendo una alimentación variada y equilibrada sin resignar sabor.

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