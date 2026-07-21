Mundial 2026

Mármol, madera y lujo sutil: la impactante casa en un barrio privado de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Tras volver como un héroe de Nueva York, Nicolás Tagliafico descansará hasta el inicio de la temporada en Francia. Pero en Buenos Aires está su otra casa, que es supervisada por su esposa.

El frente y el living de la casa de Tagliafico y Caro Calvagni en Canning.
El frente y el living de la casa de Tagliafico y Caro Calvagni en Canning. Imagen: Instagram
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista Nicolás Tagliafico regresó a Argentina para descansar con su esposa, Caro Calvagni, en su nueva y lujosa residencia de Canning tras finalizar el Mundial 2026.
  • Diseñada bajo la supervisión de Calvagni, la vivienda combina mármol, madera y minimalismo, e incluye un gimnasio y una pileta infinita con vista a una laguna privada.
  • Esta residencia refleja la tendencia de diseño de 2026 y consolida a Canning como una de las zonas de descanso predilectas para los futbolistas de la Selección nacional.
Resumen generado con IA

Nicolás Tagliafico descendió del vuelo AR 1971 después de Otamendi, Scaloni y el “Chiqui” Tapia. Allí, en el Aeropuerto de Ezeiza lo esperaban cientos de argentinos que entendieron que el 3 de la Selección lo había dado todo en esa cancha de Nueva Jersey. Junto con el resto de los jugadores convertidos en la nómina más exitosa de la historia del combinado albiceleste, bajó una de las figuras de la final que llegó a saludar a sus compatriotas y a descansar en su país hasta el inicio de la competencia en Francia.

Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial

Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial

La Selección Argentina volvió al país a celebrar con sus connacionales una derrota que supo a victoria a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego del traslado hasta el predio de la AFA, los futbolistas descansarán hasta el arranque del calendario deportivo en sus respectivos clubes. Entre la porción del grupo que volvió a la tierra natal se encontraba Nicolás Tagliafico, quien tras una agotadora final descansará por unos días en suelo bonaerense, probablemente en la nueva y lujosa casa construida junto a su esposa Carolina Calvagni en un barrio privado.

Un santuario de diseño en la provincia de Buenos Aires

Sensación entre los expertos diseñadores de interiores, la residencia de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Canning —una zona de urbanizaciones cerradas en la Provincia de Buenos Aires y que utilizan en sus estancias en el país— es una mezcla de lo contemporáneo sin renunciar a las pinceladas que hacen acogedor a un hogar. La arquitectura se compone de grandes espacios abiertos flanqueados por cortinas delicadas que caen como una cascada hacia el suelo y una moderna chimenea de piedra que mezcla lujo con confort.

Abandono, ruinas y un inquietante misterio: así está hoy la mansión de Luis Miguel en Acapulco

Abandono, ruinas y un inquietante misterio: así está hoy la mansión de Luis Miguel en Acapulco

Con la supervisión de Calvagni, quien compartió el proceso de la obra recientemente terminada entre sus seguidores, la propiedad se erige como un santuario de descanso absoluto para los períodos de receso del futbolista, pero sin renunciar a algunas áreas de preparación física para cuando se requiera. Así lograron una vivienda con coherencia estética y funcional donde los sillones amplios se combinan con sectores prácticos como el gimnasio pensado para las rutinas de la emprendedora o la puesta a punto del defensor.

El living de la casa en Canning de Tagliafico y Calvagni. El living de la casa en Canning de Tagliafico y Calvagni. Imagen: Revista Caras/ @carocalvagni

Minimalismo, iluminación técnica y espacios integrados

La identidad del hogar se resume en un minimalismo que no escatima en toques precisos, guiños de distinción sutil, amplitud y modernidad. Desde los revestimientos hasta los muebles, todo responde a un mismo lenguaje decorativo generando una coherencia entre los distintos ambientes. La cocina-comedor, integrada al resto de la planta baja, está compuesta por líneas simples y un tono oscuro, con equipamiento empotrado y mesadas de cuarzo de alta resistencia, mientras que las sillas, tapizadas en una paleta de color marfil, logran una combinación neutra para reforzar la idea de un espacio sofisticado pero funcional.

La iluminación, diseñada bajo un criterio técnico profesional, utiliza sistemas led ocultos en gargantas de cielorraso para resaltar las vetas naturales de la piedra. Este enfoque busca reducir la contaminación visual, permitiendo que la calidad de los materiales constructivos sea la verdadera protagonista.

Los detalles en madera y mármol, un contraste sobrio y de lujo sutil. Los detalles en madera y mármol, un contraste sobrio y de lujo sutil. Imagen: Revista Caras/ @carocalvagni

Conexión natural y el encanto del gran living

Uno de los espacios más destacados es el confortable y espectacular living, un ambiente de doble altura por demás luminoso que conecta con el resto de la propiedad en esa lógica de arquitectura abierta. El gran ventanal sobre el que caen cortinas color manteca semitraslúcida que se repiten en todo el perímetro techado —y logran preservar la intimidad entre el interior y el exterior— permite admirar con todo su esplendor el patio verde y los lagos que componen el barrio privado en una continuidad sin interrupciones visuales.

Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial

Así es la lujosa mansión donde descansa Lamine Yamal tras ganar el Mundial

En esta línea, la relevancia la tienen los sillones con apoya pies en tonos claros, que contrastan con detalles en revestimiento pétreo y un hogar moderno que aporta refinamiento y deco chic. La disposición de todo el mobiliario prioriza la comodidad sin perder elegancia. La paleta de colores neutra, que varía entre una escala de grises y tonos arena, permite que los acentos cobren protagonismo sin saturar el ambiente, aportando coherencia con el resto del mobiliario contemporáneo seleccionado.

Mármol y madera, un maridaje que es tendencia

Uno de los rasgos más distintivos de la residencia de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni es la fusión entre mármol y madera, una tendencia que domina el interiorismo en este 2026. El material mineral, presente en pisos y superficies clave, aporta elegancia, frescura y rigidez, mientras que los listones cálidos —en paneles verticales y estanterías— suman textura y funcionalidad. Este maridaje logra un balance visual digno de imitar.

La dualidad entre ambos elementos define cada rincón de la planta baja. El muro de piedra oscura de grandes dimensiones actúa como eje visual del salón principal, sirviendo de soporte para sistemas de entretenimiento de última generación. Esta frialdad sofisticada del bloque mineral se equilibra con paneles de madera en techos y paredes laterales, aportando una calidez hogareña necesaria en espacios de techos altos.

Las cortinas semitraslúcidas aportan privacidad al hogar. Las cortinas semitraslúcidas aportan privacidad al hogar. Imagen: Revista Caras/ @carocalvagni

Galería, pileta infinita y vista a la laguna

La planta alta de la propiedad se conecta mediante una escalera de diseño escultórico en color blanco, carente de pasamanos tradicionales para enfatizar la pureza de sus líneas. Este sector alberga las suites privadas donde predomina el minimalismo orgánico.

Hacia el exterior, la residencia se abre completamente a una laguna mediante una pileta de estilo infinito que parece fundirse con el espejo de agua natural. Según explica el diario Clarín, el paisajismo fue proyectado para ofrecer reserva sin obstruir las vistas panorámicas, integrando especies autóctonas que requieren bajo mantenimiento. Esta zona incluye un porche revestido en mármol blanco, material que se extiende desde la entrada principal para unificar el lenguaje visual.

Temas Mundial 2026 Buenos AiresNicolás OtamendiLionel ScaloniNicolás Tagliafico
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?
1

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial
2

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial
3

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección
4

"Dibu" Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami
5

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección
6

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

Más Noticias
Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

Un hincha tucumano sorteó los controles de seguridad del estadio de Kansas y conoció a los jugadores de la Selección

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

La FIFA confirmó la sanción para Leandro Paredes tras los incidentes en la final del Mundial

Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

Se conoció la arenga de Lionel Messi antes de la final del Mundial y una frase no pasó inadvertida

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

Lionel Messi volvió a Rosario tras el Mundial 2026: descanso en familia antes de regresar al Inter Miami

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

¿Por qué Messi volvió a Rosario horas después que la Selección aterrizó en Ezeiza?

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Criptomonedas, propiedades y consumos: el informe que complica a Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

"Dibu" Martínez puso en duda su continuidad en la Selección

Comentarios