Mármol, madera y lujo sutil: la impactante casa en un barrio privado de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Resumen para apurados
- El futbolista Nicolás Tagliafico regresó a Argentina para descansar con su esposa, Caro Calvagni, en su nueva y lujosa residencia de Canning tras finalizar el Mundial 2026.
- Diseñada bajo la supervisión de Calvagni, la vivienda combina mármol, madera y minimalismo, e incluye un gimnasio y una pileta infinita con vista a una laguna privada.
- Esta residencia refleja la tendencia de diseño de 2026 y consolida a Canning como una de las zonas de descanso predilectas para los futbolistas de la Selección nacional.
Nicolás Tagliafico descendió del vuelo AR 1971 después de Otamendi, Scaloni y el “Chiqui” Tapia. Allí, en el Aeropuerto de Ezeiza lo esperaban cientos de argentinos que entendieron que el 3 de la Selección lo había dado todo en esa cancha de Nueva Jersey. Junto con el resto de los jugadores convertidos en la nómina más exitosa de la historia del combinado albiceleste, bajó una de las figuras de la final que llegó a saludar a sus compatriotas y a descansar en su país hasta el inicio de la competencia en Francia.
La Selección Argentina volvió al país a celebrar con sus connacionales una derrota que supo a victoria a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego del traslado hasta el predio de la AFA, los futbolistas descansarán hasta el arranque del calendario deportivo en sus respectivos clubes. Entre la porción del grupo que volvió a la tierra natal se encontraba Nicolás Tagliafico, quien tras una agotadora final descansará por unos días en suelo bonaerense, probablemente en la nueva y lujosa casa construida junto a su esposa Carolina Calvagni en un barrio privado.
Un santuario de diseño en la provincia de Buenos Aires
Sensación entre los expertos diseñadores de interiores, la residencia de Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico en Canning —una zona de urbanizaciones cerradas en la Provincia de Buenos Aires y que utilizan en sus estancias en el país— es una mezcla de lo contemporáneo sin renunciar a las pinceladas que hacen acogedor a un hogar. La arquitectura se compone de grandes espacios abiertos flanqueados por cortinas delicadas que caen como una cascada hacia el suelo y una moderna chimenea de piedra que mezcla lujo con confort.
Con la supervisión de Calvagni, quien compartió el proceso de la obra recientemente terminada entre sus seguidores, la propiedad se erige como un santuario de descanso absoluto para los períodos de receso del futbolista, pero sin renunciar a algunas áreas de preparación física para cuando se requiera. Así lograron una vivienda con coherencia estética y funcional donde los sillones amplios se combinan con sectores prácticos como el gimnasio pensado para las rutinas de la emprendedora o la puesta a punto del defensor.
Minimalismo, iluminación técnica y espacios integrados
La identidad del hogar se resume en un minimalismo que no escatima en toques precisos, guiños de distinción sutil, amplitud y modernidad. Desde los revestimientos hasta los muebles, todo responde a un mismo lenguaje decorativo generando una coherencia entre los distintos ambientes. La cocina-comedor, integrada al resto de la planta baja, está compuesta por líneas simples y un tono oscuro, con equipamiento empotrado y mesadas de cuarzo de alta resistencia, mientras que las sillas, tapizadas en una paleta de color marfil, logran una combinación neutra para reforzar la idea de un espacio sofisticado pero funcional.
La iluminación, diseñada bajo un criterio técnico profesional, utiliza sistemas led ocultos en gargantas de cielorraso para resaltar las vetas naturales de la piedra. Este enfoque busca reducir la contaminación visual, permitiendo que la calidad de los materiales constructivos sea la verdadera protagonista.
Conexión natural y el encanto del gran living
Uno de los espacios más destacados es el confortable y espectacular living, un ambiente de doble altura por demás luminoso que conecta con el resto de la propiedad en esa lógica de arquitectura abierta. El gran ventanal sobre el que caen cortinas color manteca semitraslúcida que se repiten en todo el perímetro techado —y logran preservar la intimidad entre el interior y el exterior— permite admirar con todo su esplendor el patio verde y los lagos que componen el barrio privado en una continuidad sin interrupciones visuales.
En esta línea, la relevancia la tienen los sillones con apoya pies en tonos claros, que contrastan con detalles en revestimiento pétreo y un hogar moderno que aporta refinamiento y deco chic. La disposición de todo el mobiliario prioriza la comodidad sin perder elegancia. La paleta de colores neutra, que varía entre una escala de grises y tonos arena, permite que los acentos cobren protagonismo sin saturar el ambiente, aportando coherencia con el resto del mobiliario contemporáneo seleccionado.
Mármol y madera, un maridaje que es tendencia
Uno de los rasgos más distintivos de la residencia de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni es la fusión entre mármol y madera, una tendencia que domina el interiorismo en este 2026. El material mineral, presente en pisos y superficies clave, aporta elegancia, frescura y rigidez, mientras que los listones cálidos —en paneles verticales y estanterías— suman textura y funcionalidad. Este maridaje logra un balance visual digno de imitar.
La dualidad entre ambos elementos define cada rincón de la planta baja. El muro de piedra oscura de grandes dimensiones actúa como eje visual del salón principal, sirviendo de soporte para sistemas de entretenimiento de última generación. Esta frialdad sofisticada del bloque mineral se equilibra con paneles de madera en techos y paredes laterales, aportando una calidez hogareña necesaria en espacios de techos altos.
Galería, pileta infinita y vista a la laguna
La planta alta de la propiedad se conecta mediante una escalera de diseño escultórico en color blanco, carente de pasamanos tradicionales para enfatizar la pureza de sus líneas. Este sector alberga las suites privadas donde predomina el minimalismo orgánico.
Hacia el exterior, la residencia se abre completamente a una laguna mediante una pileta de estilo infinito que parece fundirse con el espejo de agua natural. Según explica el diario Clarín, el paisajismo fue proyectado para ofrecer reserva sin obstruir las vistas panorámicas, integrando especies autóctonas que requieren bajo mantenimiento. Esta zona incluye un porche revestido en mármol blanco, material que se extiende desde la entrada principal para unificar el lenguaje visual.