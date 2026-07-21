Mármol, madera y lujo sutil: la impactante casa en un barrio privado de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Nicolás Tagliafico descendió del vuelo AR 1971 después de Otamendi, Scaloni y el “Chiqui” Tapia. Allí, en el Aeropuerto de Ezeiza lo esperaban cientos de argentinos que entendieron que el 3 de la Selección lo había dado todo en esa cancha de Nueva Jersey. Junto con el resto de los jugadores convertidos en la nómina más exitosa de la historia del combinado albiceleste, bajó una de las figuras de la final que llegó a saludar a sus compatriotas y a descansar en su país hasta el inicio de la competencia en Francia.