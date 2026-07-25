Aranceles de Trump: cómo impactan en la Argentina

El Gobierno de Donald Trump puso en marcha ayer una nueva fase de su política comercial al aplicar nuevos aranceles a las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina. La medida fija gravámenes de entre el 10% y el 12,5%, según el origen de los productos, y comenzó a regir a la 00.01 de Washington, una vez vencido el arancel global transitorio del 10% que la Casa Blanca había mantenido durante 150 días.
En la administración republicana explicaron que el nuevo esquema responde a la presunta falta de controles eficaces para evitar el comercio de bienes producidos mediante trabajo forzoso. En ese marco, la Argentina quedó incluida en el grupo de países alcanzados por un arancel del 10%, junto con el Reino Unido, Canadá, India, México, Ecuador, entre otros.
Washington sostiene que esos países cuentan con normas o compromisos para impedir la importación de productos elaborados bajo esas condiciones, aunque considera que su aplicación no resulta suficientemente estricta. En cambio, economías como China, Japón y Corea del Sur quedaron sujetas a una alícuota del 12,5%.
Impacto en Argentina
Para las empresas argentinas, la medida implica que los productos alcanzados deberán afrontar un recargo del 10% al ingresar al mercado estadounidense. En la práctica, ese costo podrá ser absorbido por el importador, trasladarse al consumidor final o descontarse del precio que recibe el exportador.
El efecto variará según cada sector. En aquellos mercados donde la Argentina compite con países que recibieron un tratamiento similar, el impacto sobre la competitividad podría ser limitado. En cambio, la situación sería más desfavorable frente a competidores cuyos productos quedaron exentos o cuenten con condiciones preferenciales.
Estados Unidos representa uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas. Según publicó Perfil, durante 2025 importó bienes nacionales por unos u$s 8.300 millones, un 16,8% más que el año anterior, mientras que el intercambio bilateral de mercancías alcanzó los u$s 18.200 millones.
La postura del Gobierno
En la Casa Rosada atribuyen el tratamiento otorgado a la Argentina al acuerdo comercial firmado en febrero y a la relación política entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.
Fuentes oficiales señalaron al diario Bae Negocios que el nuevo esquema arancelario no altera los compromisos asumidos meses atrás. “A la Argentina no le cambia nada porque tiene un acuerdo que sigue vigente”, afirmaron funcionarios que participaron de las negociaciones. En ese contexto, la Argentina conservará un beneficio clave: los 1.675 productos incluidos en el acuerdo bilateral continuarán ingresando al mercado estadounidense con arancel cero y quedarán excluidos del nuevo gravamen general.
La excepción, sin embargo, no alcanza al acero ni al aluminio argentinos. Ambos continuarán sujetos al arancel del 50% impuesto previamente por la administración Trump bajo un régimen vinculado con la seguridad nacional.
La Casa Blanca considera que esas industrias tienen un carácter estratégico para la economía estadounidense y, por ese motivo, permanecen al margen del régimen general que alcanza al resto de las exportaciones.
Como parte del acuerdo bilateral, la Argentina también asumió compromisos de apertura comercial. Entre ellos, la eliminación de aranceles para 221 posiciones arancelarias —que incluyen maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos—, la reducción al 2% para otras 20 posiciones y el establecimiento de cuotas para vehículos, carne y distintos productos agrícolas.