Aranceles de Trump: cómo impactan en la Argentina

El Gobierno de Donald Trump puso en marcha ayer una nueva fase de su política comercial al aplicar nuevos aranceles a las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos la Argentina. La medida fija gravámenes de entre el 10% y el 12,5%, según el origen de los productos, y comenzó a regir a la 00.01 de Washington, una vez vencido el arancel global transitorio del 10% que la Casa Blanca había mantenido durante 150 días.