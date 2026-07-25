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Perú vuelve a tener un Congreso con dos cámaras

Luego de tres décadas, cambia el sistema parlamentario y asumen 60 nuevos senadores.

La presidenta electa Keiko Fujimori
La presidenta electa Keiko Fujimori
Hace 2 Hs

LIMA, Perú.- Luego de más de tres décadas con una instancia única, Perú regresó a un sistema parlamentario bicameral, con la juramentación de sus nuevos 60 senadores.

Las cámaras de diputados y de senadores funcionarán juntas por primera vez desde 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) cerró el Congreso con militares e impulsó una nueva Constitución que contemplaba un congreso unicameral.

Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa de Perú tras un ajustado recuento

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“Declaro constituido el Senado de la República”, dijo Miguel Torres al finalizar la juramentación de los flamantes senadores. Torres dirigió la ceremonia por ser el parlamentario más votado en las elecciones de abril.

Los primeros senadores en tomar posesión de sus cargos fueron Torres y Fernando Rospigliosi, estrechos colaboradores de la presidenta electa Keiko Fujimori, hija mayor del fallecido ex mandatario Fujimori, que asumirá el poder el 28 de julio.

La juramentación de los diputados tendrá lugar este viernes por la tarde en el recinto parlamentario. En 2024 el Congreso unicameral aprobó una reforma para restablecer el Senado.

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Ninguno de los seis partidos que integrarán el Congreso bicameral obtuvo mayoría, aunque el fujimorista Fuerza Popular tendrá la bancada más numerosa con 22 senadores entre los 60 que conforman la cámara alta y 41 diputados sobre un total de 130 de la cámara baja.

Segunda fuerza parlamentaria

Juntos por el Perú, partido del izquierdista Roberto Sánchez, quien perdió por menos de 50.000 votos el balotaje presidencial, será la segunda fuerza parlamentaria.

Los desafíos que enfrentará Keiko Fujimori en Perú

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Teniendo en cuenta otros partidos, los de derecha suman 30 escaños en el Senado y 63 en Diputados, mientras que los de izquierda conquistaron 30 y 67 escaños, respectivamente.

Keiko Fujimori asumirá el cargo el día 28 para suceder al mandatario interino José María Balcázar, y gobernar hasta 2031.

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