14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

Resumen para apurados
- El SMN emitió hoy alertas roja, naranja y amarilla en 14 provincias de Argentina debido a tormentas, viento Zonda, nevadas y frío extremo que afectarán al país.
- Los fenómenos varían según la región: desde nevadas e intensas ráfagas de viento Zonda en el oeste, hasta tormentas fuertes en el Litoral y frío extremo en la Patagonia.
- La masa de aire y los temporales exigirán planes de contingencia, reducción de movilidad y precauciones de salud ante temperaturas bajo cero con riesgo extremo.
Los fenómenos extremos continúan elevando las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que en esta ocasión comprenden todos los niveles de advertencias. Tormentas, viento Zonda, nevadas y frío extremo afectarán a 14 provincias del país en una jornada de eventos dispares y para los que habrá que contar con un plan de contingencia.
El SMN alertó a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) a las provincias que se encuentran bajo aviso rojo, naranja y amarillo por diversos fenómenos climáticos. Mientras que para el este se registrarán tormentas, las áreas cordilleranas y de meseta se repartirán entre contrastes de viento Zonda y nevadas. Hacia el sur, los avisos comprenden nevadas y frío extremo que alcanza parámetros peligrosos para la salud.
Alerta por viento Zonda y precipitaciones en el Cuyo y NOA
En la provincia de La Rioja, la alerta de nivel amarillo por viento Zonda abarca las zonas de Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, la zona baja de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina. Las ráfagas alcanzarán velocidades de entre 30 y 45 km/h, aunque pueden superar los 70 km/h. Este evento puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
Similares condiciones se esperan para la región precordillerana de San Juan y Mendoza, principalmente en los departamentos de Iglesia, Jáchal (así como en su zona baja), Las Heras y Luján de Cuyo.
Intensas nevadas en la cordillera andina
A la vez, estas jurisdicciones registran alertas por nevadas, ya que en el extremo occidental de cada una de ellas, en las zonas más elevadas, las precipitaciones en forma de nieve no darán tregua. La cordillera de Iglesia y Calingasta en San Juan, así como la franja cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato presentan aviso amarillo por temporales de nieve que se extenderán durante toda la jornada de lunes y martes. Según el organismo oficial, serán persistentes y por momentos fuertes, con valores acumulados de entre 20 y 50 centímetros que pueden ser superados de forma puntual.
La advertencia se eleva a nivel naranja en Mendoza, donde el centro y el sur de la zona cordillerana registrarán un manto blanco acumulado de entre 50 y 150 centímetros durante todo el período. La contingencia se concentra en las áreas elevadas de San Carlos, Tunuyán, Malargüe y San Rafael durante las mañanas de hoy y de mañana, generando un ambiente con visibilidad severamente reducida.
Temporal en la Patagonia
En toda el área cordillerana de Neuquén —incluyendo el centro y sur de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches, Ñorquín, Huiliches y Lácar— la nieve acumulada alcanzará entre 20 y 40 centímetros, mientras que en las zonas bajas los valores se mantendrán entre 10 y 30 centímetros. El panorama se repite para Bariloche, Pilcaniyeu y Ñorquinco en Río Negro, así como en Cushamen, Chubut.
En el sector oriental de las provincias de Chubut y Santa Cruz, los avisos por precipitaciones níveas abarcan la meseta de Escalante, Sarmiento, el sudoeste de Florentino Ameghino, Deseado y Magallanes.
Tormentas fuertes en el Litoral y el centro del país
El Litoral y el centro del país, por su parte, estarán afectados por tormentas que alcanzarán el nivel amarillo. Estas se concentrarán en el norte de Santa Fe (General Obligado, San Javier y Vera), así como en Garay, Capital y San Jerónimo en el centro y sur de la provincia. El área estará impactada por precipitaciones aisladas de variada intensidad, algunas severas, acompañadas por caída de granizo, ráfagas e importante actividad eléctrica, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm.
En las provincias de Corrientes y Entre Ríos la alerta es idéntica, alcanzando los sectores de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.
Temperaturas bajo cero y riesgo térmico en el sur de la Argentina
La alerta amarilla por tormenta se repite en el sur de Buenos Aires, principalmente en las localidades de Adolfo Gonzales Chaves, centro de Lobería, norte de Coronel Dorrego, norte de Necochea, norte de San Cayetano, norte de Tres Arroyos y las zonas costeras de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos y Patagones.
En cuanto a las marcas térmicas, tres provincias del sur registrarán mínimas críticas. En Chubut, la meseta de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches y Río Senguer estarán afectadas por nivel amarillo. En tanto, la cordillera y la meseta de Lago Buenos Aires, Río Chico, la cordillera de Güer Aike y Lago Argentino, en Santa Cruz, se encuentran bajo alerta roja por frío extremo, lo cual representa un riesgo alto a extremo para todas las personas.
Por último, en la provincia de Tierra del Fuego, la alerta amarilla por frío rige para la zona no costera de Río Grande y Ushuaia. Dichos valores térmicos conllevan un efecto leve a moderado en la salud, resultando riesgosos principalmente para niños, personas mayores de 65 años o pacientes con enfermedades crónicas.