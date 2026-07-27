14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

Intensas nevadas en la cordillera andina

A la vez, estas jurisdicciones registran alertas por nevadas, ya que en el extremo occidental de cada una de ellas, en las zonas más elevadas, las precipitaciones en forma de nieve no darán tregua. La cordillera de Iglesia y Calingasta en San Juan, así como la franja cordillerana de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato presentan aviso amarillo por temporales de nieve que se extenderán durante toda la jornada de lunes y martes. Según el organismo oficial, serán persistentes y por momentos fuertes, con valores acumulados de entre 20 y 50 centímetros que pueden ser superados de forma puntual.