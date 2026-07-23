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Cómo influye El Niño en el clima y por qué puede aumentar las tormentas en Argentina

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas, lluvias, nevadas y fuertes vientos, especialistas explicaron cómo el fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica y favorece condiciones para eventos meteorológicos más intensos.

El Niño modifica la circulación atmosférica en ARGENTINA
El Niño modifica la circulación atmosférica en ARGENTINA
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió alertas climáticas en Argentina ante el fenómeno de El Niño, que intensifica las tormentas y bajas temperaturas al alterar la circulación atmosférica actual.
  • El Niño fortalece las corrientes en chorro, transportando aire cálido y húmedo desde la Amazonía hacia el país, generando energía para lluvias intensas, granizo y vientos.
  • Las autoridades recomiendan monitorear los pronósticos oficiales ante el riesgo persistente de eventos meteorológicos severos y temperaturas extremas en múltiples regiones.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en los próximos días distintas regiones del país están bajo alerta roja y naranja por frío extremo. Los avisos abarcan provincias del Litoral, el noroeste argentino, la región de Cuyo y sectores de la Patagonia, en un contexto marcado por el ingreso de un sistema de alta presión que favorecerá el descenso de las temperaturas.

El Niño aumenta el riesgo de tormentas severas en Argentina: cuándo llegarían las lluvias, el granizo y las ráfagas

El Niño aumenta el riesgo de tormentas severas en Argentina: cuándo llegarían las lluvias, el granizo y las ráfagas

Mientras se esperan condiciones meteorológicas adversas, especialistas también explicaron cómo el fenómeno de El Niño puede generar un escenario propicio para la formación de tormentas de mayor intensidad.

Por qué El Niño favorece el desarrollo de tormentas

De acuerdo con un análisis de Meteored, El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y altera distintos mecanismos que influyen en la evolución del tiempo.

Uno de esos cambios es el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical, una banda de vientos intensos que se desplaza en niveles altos de la atmósfera y favorece el ascenso del aire, condición necesaria para la formación de nubes de gran desarrollo vertical.

Al mismo tiempo, el fenómeno puede intensificar la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana, responsable del transporte de aire cálido y húmedo desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte argentino, extendiendo luego esa humedad hacia otras regiones del Cono Sur.

Qué condiciones generan las tormentas más intensas

Según explicó Meteored, la combinación de estos factores crea un ambiente favorable para la aparición de tormentas fuertes.

Por un lado, el aporte de aire cálido y húmedo incrementa la energía disponible en la atmósfera. Por otro, la corriente en chorro subtropical brinda el soporte dinámico que impulsa el crecimiento de las nubes de tormenta.

En ese contexto, el SMN mantiene alertas meteorológicas por distintos fenómenos que afectarán a varias provincias durante las próximas jornadas, por lo que recomienda seguir los pronósticos oficiales y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo.

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