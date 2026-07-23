Cómo influye El Niño en el clima y por qué puede aumentar las tormentas en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en los próximos días distintas regiones del país están bajo alerta roja y naranja por frío extremo. Los avisos abarcan provincias del Litoral, el noroeste argentino, la región de Cuyo y sectores de la Patagonia, en un contexto marcado por el ingreso de un sistema de alta presión que favorecerá el descenso de las temperaturas.