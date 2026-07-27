El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Después de un fin de semana con temperaturas inusualmente altas para esta época del año, Tucumán comenzará una nueva semana con algunos cambios en las condiciones meteorológicas. pero manteniendo las temperaturas por encima de las cifras únicas, muy comunes para cualquier invierno.
El ingreso de un frente frío terminará con “veranito de invierno” y traerá jornadas más frescas, pero no será un cambio drástico. Habrá mayor nubosidad e incluso probabilidades de lluvias hacia la segunda mitad de la semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para hoy se espera que parte del ambiente templado que predominó durante el fin de semana siga igual. Se espera una temperatura mínima cercana a los 16 °C y una máxima que rondará los 26 °C, con cielo parcialmente soleado y condiciones estables durante gran parte del día. Sin embargo, ese escenario comenzará a modificarse con el correr de las horas por el avance de una masa de aire más fría, aseguran.
Descenso térmico
El descenso térmico será progresivo y se hará sentir especialmente desde el miércoles. Además de la baja en las temperaturas, aumentará la nubosidad y crecerán las probabilidades de precipitaciones aisladas, que podrían registrarse entre el miércoles y el jueves. El cambio de tiempo estará acompañado por vientos del sector sur, responsables del ingreso del aire frío.
Hacia la segunda mitad de la semana, las máximas volverán a ubicarse en valores más propios del invierno tucumano, pero con algo para tener en cuenta: nunca será por abajo de los 10 grados. Las mañanas serán frescas y las tardes dejarán de presentar el calor atípico que sorprendió durante los últimos días, por lo que será recomendable volver a salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.
El pronóstico también advierte que podrían registrarse bancos de niebla durante las primeras horas de algunas jornadas, una condición que suele reducir la visibilidad en rutas y accesos a la capital. En caso de conducir, los especialistas recomiendan extremar las precauciones, reducir la velocidad y mantener una adecuada distancia entre vehículos.
De esta manera, la semana marcará el regreso de un patrón meteorológico más acorde con el invierno, pero sin condiciones de frío extremas como ya se vivieron en esta estación. Tras varios días de temperaturas agradables y tardes casi primaverales, el frío volverá a instalarse en Tucumán acompañado por un tiempo más inestable, con lluvias aisladas y un ambiente que invitará nuevamente a sacar los abrigos del placard.