El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Hacia la segunda mitad de la semana, las máximas volverán a ubicarse en valores más propios del invierno tucumano, pero con algo para tener en cuenta: nunca será por abajo de los 10 grados. Las mañanas serán frescas y las tardes dejarán de presentar el calor atípico que sorprendió durante los últimos días, por lo que será recomendable volver a salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.