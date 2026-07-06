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La ONU anticipó más “fenómenos meteorológicos extremos” por la intensificación de El Niño

La OMM y el SMN alertan sobre un rápido calentamiento del Pacífico que potenciará los fenómenos extremos globales y generará temperaturas superiores a lo normal en gran parte de la Argentina.

La ONU anticipó más “fenómenos meteorológicos extremos” por la intensificación de El Niño
Pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La OMM y el SMN advirtieron que El Niño se intensificará desde julio, generando fenómenos climáticos extremos y altas temperaturas en el país por el calentamiento del Pacífico.
  • El fenómeno registrará un calentamiento de 2 °C en el océano Pacífico, lo que alterará el régimen de lluvias y generará sequías y olas de calor extremas a nivel global.
  • Estas alertas buscan mitigar el impacto económico y salvar vidas. En Argentina, se prevén temperaturas superiores a la media y sequías severas en las regiones del NOA y Cuyo.
Resumen generado con IA

El departamento meteorológico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que El Niño se intensificará en los próximos meses. Como consecuencia, habrá un aumento sostenido de las probabilidades de que ocurran fenómenos meteorológicos más potentes.

Confirmado: comenzó El Niño y crecen las alertas por su impacto en el clima

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“Se han instaurado condiciones de El Niño en el Pacífico tropical y se prevé su rápida intensificación en los próximos meses, lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos meteorológicos extremos en muchas partes del mundo”, señaló la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Pronóstico con fenómenos climátios intensos por El Niño

El Niño evolucionará de forma rápida durante los meses de julio a septiembre de 2026. Para su pronóstico mensual mundial, se utilizaron multimodelos de los principales centros mundiales de producción. Estos “indican un calentamiento constante y significativo de las temperaturas oceánicas en todo el Pacífico ecuatorial central y oriental” con un aumento de 2 °C en las superficies del mar.

La cuenca del Atlántico ecuatorial se mantendrá más cálida que la media. El boletín indica que se presenta una evaluación más amplia de las condiciones climáticas estacionales al incorporar la influencia de varios factores condicionantes del clima, como el dipolo del océano Índico y las condiciones en el océano Atlántico, además de El Niño.

Fenómenos meteorológicos intensos por El Niño

Las características de esta temporada de El Niño “aumentarán las probabilidades de sequías y lluvias intensas, así como el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo”, afirmó la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo.

El pronóstico de la OMM empezó a coordinar actividades de las Naciones Unidas con organizaciones humanitarias, gobiernos y sectores interesados en el clima. Las predicciones realizadas y difundidas a tiempo pueden ser “fundamentales para salvar vidas y amortiguar el impacto en nuestras economías y comunidades”, agregó Saulo.

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Pronóstico trimestral del SMN

En consonancia con las predicciones de la OMM, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte del territorio argentino para el trimestre julio-septiembre. Las zonas con temperaturas que más se despegarán de los promedios históricos serán el noroeste y Cuyo. La zona de la costa atlántica, desde Buenos Aires hasta la mitad norte de Santa Cruz, será la única con temperaturas que respetarán los promedios.

El SMN también compartió el pronóstico de precipitaciones para el siguiente trimestre. Se anunció una estación seca para el NOA –excepto la mitad este de Salta y Tucumán y Santiago del Estero– y parte de Cuyo. Partes del NEA tendrán más precipitaciones que las habituales, al igual que la parte de Cuyo que va desde Mendoza y la Patagonia.

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