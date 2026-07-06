La ONU anticipó más “fenómenos meteorológicos extremos” por la intensificación de El Niño

Pronóstico trimestral del SMN

En consonancia con las predicciones de la OMM, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó temperaturas superiores a lo normal en la mayor parte del territorio argentino para el trimestre julio-septiembre. Las zonas con temperaturas que más se despegarán de los promedios históricos serán el noroeste y Cuyo. La zona de la costa atlántica, desde Buenos Aires hasta la mitad norte de Santa Cruz, será la única con temperaturas que respetarán los promedios.