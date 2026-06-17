¿Adiós al frío extremo? Las nuevas proyecciones del SMN para junio, julio y agosto 2026

Lugares donde las precipitaciones superarán la media

Mientras aún el frente frío avanza sobre la región central en la Argentina, el SMN se adelanta sobre los registros térmicos que sucederán a la ola gélida que marca los días de junio. Según la entidad climática, el mapa de las precipitaciones exhibe mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias en Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y el norte del Litoral, donde se observan zonas de verde intenso, lo que implica que los valores serán superiores a lo normal, con posibilidades superiores al 45-50% de registrarse.