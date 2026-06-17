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¿Adiós al frío extremo? Las nuevas proyecciones del SMN para junio, julio y agosto 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó las proyecciones del Pronóstico Climático Trimestral en el que se advierten marcas históricas en temperaturas y precipitaciones.

Pronóstico Climático Trimestral del SMN para junio-julio-agosto
Pronóstico Climático Trimestral del SMN para junio-julio-agosto Imagen: SMN
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina proyectó que el trimestre de junio a agosto de 2026 registrará temperaturas más altas que el promedio histórico en casi todo el país.
  • El informe del SMN contrasta con las alertas de frío extremo previas, detallando lluvias superiores a la media en la provincia de Buenos Aires y condiciones secas en el noroeste.
  • A pesar del pronóstico de un invierno menos crudo bajo condiciones neutras de El Niño, las autoridades advierten que podrían registrarse irrupciones de aire frío aisladas.
Resumen generado con IA

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) distan mucho de los avisos de frío extremo que caracterizaron los pronósticos de los primeros días de la segunda parte de junio. El Pronóstico Climático Trimestral de la entidad expuso las estimaciones que marcarán el panorama en este y los próximos meses hasta agosto con valores que diferirán bastante de los medios registrados años anteriores.

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El SMN publicó las proyecciones del trimestre que va de junio a agosto en 2026. El pronóstico demuestra cómo será la actividad en materia de precipitaciones así como de temperatura. El informe reveló un mapa de contrastes en cuanto a las lluvias que definirán el ritmo en el sur y el noreste del país, mientras que el termómetro estará bastante unificado: solo parte de cuatro provincias no registrarán marcas superiores a lo normal.

Lugares donde las precipitaciones superarán la media 

Mientras aún el frente frío avanza sobre la región central en la Argentina, el SMN se adelanta sobre los registros térmicos que sucederán a la ola gélida que marca los días de junio. Según la entidad climática, el mapa de las precipitaciones exhibe mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias en Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y el norte del Litoral, donde se observan zonas de verde intenso, lo que implica que los valores serán superiores a lo normal, con posibilidades superiores al 45-50% de registrarse.

La región del NOA y el norte de Cuyo entrará en un período de Estación Seca, donde no se registrarán lluvias, mientras que en el centro y norte de la Patagonia, se darán valores normales y en algunas zonas superiores a lo normal.

Marcas térmicas que superarán el promedio histórico

En lo que respecta estrictamente al termómetro, el mapa de previsión de temperatura media anticipa un escenario generalizado de marcas térmicas más elevadas que el promedio histórico. De acuerdo al organismo, se prevé una mayor probabilidad de ocurrencia de temperatura media "Superior a la normal" (SN) sobre gran parte del centro y norte del país. Esta tendencia se acentúa con una chance aún más alta hacia la región del NOA, lo que perfila un invierno menos crudo para los tucumanos.

Por otro lado, el informe técnico señala que las categorías "Normal o superior a la normal" (N-SN) dominarán sobre el sur del Litoral, el este de la provincia de Buenos Aires y el oeste de la Patagonia. En contraposición, las condiciones puramente "Normales" (N) quedarán relegadas únicamente al este y sur de la Patagonia, consolidando un mapa donde el frío extremo tradicional brillará por su ausencia en casi todo el territorio.

Advertencias del SMN 

No obstante, las autoridades climáticas lanzaron una advertencia fundamental para la interpretación de los datos analizados. Desde el SMN aclararon que esta previsión debe ser considerada estrictamente sobre el valor medio del trimestre. Esto significa que no se descarta la ocurrencia de irrupciones de aire frío aisladas que hagan descender las marcas térmicas de forma marcada en períodos cortos de tiempo, por lo que recomiendan seguir de cerca el sistema de alerta por valores extremos.

Finalmente, el reporte resalta que el invierno de 2026 se analiza bajo condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS). Al no registrarse otros forzantes atmosféricos significativos, el pronóstico se elaboró mediante un consenso consolidado a partir de modelos globales de simulación climática y análisis oceánicos, recordándole a los usuarios que el informe refleja condiciones medias y no eventos subestacionales de corta duración como olas de calor o bloqueos atmosféricos.

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