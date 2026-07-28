Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 29 de julio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 29 de julio en Tucumán una jornada templada con lluvias aisladas por la tarde debido al ingreso de inestabilidad.
- Tras un inicio de semana estable, el día tendrá una mínima de 14°C y máxima de 22°C, con vientos del norte e incremento de nubosidad y probabilidad de chaparrones (40%-70%).
- Se recomienda llevar paraguas por la tarde. Hacia la noche las condiciones mejorarán con baja probabilidad de precipitaciones y cielo mayormente nublado.
Después de un comienzo de semana con condiciones estables, Tucumán tendrá este miércoles 29 de julio una jornada con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, en un día que comenzará con nubosidad variable y buenas condiciones, aunque el tiempo podría desmejorar con el correr de las horas.
Lluvias aisladas por la tarde
Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Sin embargo, para la tarde el pronóstico indica lluvias aisladas, con una probabilidad de ocurrencia de entre 40% y 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo volverá a estar nublado, con una chance de lluvia de apenas entre 0% y 10%.
Vientos del norte y ambiente templado
El viento soplará principalmente del sector norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana, disminuyendo a 13 a 22 km/h por la tarde y entre 13 y 22 km/h durante la noche.
Las condiciones permitirán disfrutar de un ambiente templado durante buena parte del día, aunque quienes deban salir por la tarde deberían llevar paraguas o piloto ante la posibilidad de chaparrones.