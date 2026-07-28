SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 29 de julio

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Spoiler: quizá tengas que buscar el paraguas.

PREONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 29 de julio.
PREONÓSTICO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 29 de julio. LA GACETA / FOTO ANALIA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 29 de julio en Tucumán una jornada templada con lluvias aisladas por la tarde debido al ingreso de inestabilidad.
  • Tras un inicio de semana estable, el día tendrá una mínima de 14°C y máxima de 22°C, con vientos del norte e incremento de nubosidad y probabilidad de chaparrones (40%-70%).
  • Se recomienda llevar paraguas por la tarde. Hacia la noche las condiciones mejorarán con baja probabilidad de precipitaciones y cielo mayormente nublado.
Resumen generado con IA

Después de un comienzo de semana con condiciones estables, Tucumán tendrá este miércoles 29 de julio una jornada con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 14°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C, en un día que comenzará con nubosidad variable y buenas condiciones, aunque el tiempo podría desmejorar con el correr de las horas.

Lluvias aisladas por la tarde

Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Sin embargo, para la tarde el pronóstico indica lluvias aisladas, con una probabilidad de ocurrencia de entre 40% y 70%. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo volverá a estar nublado, con una chance de lluvia de apenas entre 0% y 10%.

Vientos del norte y ambiente templado

El viento soplará principalmente del sector norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la mañana, disminuyendo a 13 a 22 km/h por la tarde y entre 13 y 22 km/h durante la noche.

Las condiciones permitirán disfrutar de un ambiente templado durante buena parte del día, aunque quienes deban salir por la tarde deberían llevar paraguas o piloto ante la posibilidad de chaparrones.


Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

14 provincias bajo riesgo: el SMN emitió la alerta roja, naranja y amarilla por tormentas, frío extremo, viento zonda y nevadas

Alerta naranja y amarilla en 15 provincias por viento zonda, ráfagas de hasta 100 km/h, tormentas y nevadas: cuáles son las localidades bajo riesgo

Alerta naranja y amarilla en 15 provincias por viento zonda, ráfagas de hasta 100 km/h, tormentas y nevadas: cuáles son las localidades bajo riesgo

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Rige la alerta por viento zonda el NOA: cuáles son las localidades afectadas en Tucumán

Rige la alerta por viento zonda el NOA: cuáles son las localidades afectadas en Tucumán

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

El clima para esta semana en Tucumán: el “veranito” no termina de irse

Lo más popular
El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas
1

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?
2

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente
3

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100
4

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
5

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
2

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
3

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
4

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
5

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Más Noticias
David Konzevik, un economista renacentista

David Konzevik, un economista renacentista

Falso verano: después de las lluvias, la temperatura llegará a 31 °C en Tucumán esta semana

Falso verano: después de las lluvias, la temperatura llegará a 31 °C en Tucumán esta semana

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: El salario de los estatales debería ser más del doble

ATE anuncia un paro nacional para el 3 de agosto: "El salario de los estatales debería ser más del doble"

El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

El Gobierno confirmó el próximo puente festivo: cuándo será el único fin de semana largo de agosto

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Alerta roja y amarilla para 16 provincias: hay riesgo por viento Zonda, nevadas, tormentas y frío extremo en el país

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Comentarios