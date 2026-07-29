Rosalía en Argentina: cuántos fans pidieron la devolución de sus entradas tras la polémica por el Mundial
La publicación de un video relacionado con los festejos de España y una posible "campaña antiargentina" generó críticas. A pocos días del inicio de la gira, ya se conoce cuántos fanáticos intentaron recuperar el dinero de sus entradas.
Resumen para apurados
- Solo 100 fans pidieron devolver entradas para los shows de Rosalía en Buenos Aires tras la polémica por su festejo del Mundial 2026, manteniendo las fechas agotadas.
- La controversia surgió cuando la cantante compartió un video festejando el triunfo de España sobre Argentina. La política del estadio impidió devoluciones fuera de plazo.
- A pesar del rechazo en redes, la gira LUX reunirá a 60.000 personas en agosto con cuatro funciones totalmente vendidas, demostrando un impacto nulo en la convocatoria.
Los recitales de Rosalía en Argentina siguen en pie y con localidades agotadas, pese a la controversia que protagonizó la cantante española tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Aunque en redes sociales abundaron los mensajes de enojo y los pedidos de cancelar los shows, el impacto fue mucho menor al esperado.
La discusión comenzó cuando la artista compartió en sus historias de Instagram un video publicado por Mia Khalifa durante los festejos por el título de España. El clip, acompañado por la canción La Perla, fue interpretado por muchos usuarios argentinos como una provocación después de la derrota de la Selección en la final.
La reacción no tardó en llegar. En X, Instagram y TikTok aparecieron publicaciones de fanáticos que aseguraban que venderían sus entradas o que intentarían solicitar el reintegro del dinero. Incluso, durante varios días se multiplicaron las consultas sobre las políticas de devolución para los recitales previstos en Buenos Aires.
La cifra exacta, tras la polémica entre Rosalía y Argentina
Sin embargo, los números terminaron siendo muy distintos a los que circulaban en las redes. Según informó la periodista Pilar Smith en Radio La Red, apenas 100 personas iniciaron el trámite para pedir el reembolso de sus tickets.
El problema para quienes cambiaron de opinión fue que las entradas se compraron hace varios meses y el plazo para solicitar una devolución ya había vencido. Desde el Movistar Arena recordaron que los reintegros solo pueden gestionarse hasta diez días después de realizada la compra y que, una vez superado ese período, no existen excepciones.
La respuesta de los organizadores
Como alternativa, el estadio explicó que quienes no deseen asistir pueden transferir los códigos QR de sus entradas a otra persona cuando esa opción quede habilitada en la plataforma oficial.
Mientras tanto, los cuatro conciertos programados para el 1, 2, 4 y 6 de agosto continúan completamente agotados. Cada presentación reunirá a unas 15.000 personas, por lo que cerca de 60.000 espectadores asistirán a la gira LUX en Buenos Aires.
La polémica generó ruido en las redes, pero no alteró la convocatoria. Los shows siguen vendidos en su totalidad y la única salida para quienes ya no quieran asistir será revender o transferir sus entradas.