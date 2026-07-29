Rosalía en Argentina: cuándo son sus cuatro shows y qué se sabe tras el escándalo

Qué pasará con los recitales de Rosalía en Argentina

Hasta el momento, no existe ninguna comunicación oficial que anuncie la suspensión o reprogramación de los shows. Los cuatro conciertos en el Movistar Arena continúan confirmados y se desarrollarán según el cronograma previsto. Sin embargo, la controversia generó un fuerte debate en redes sociales, donde algunos usuarios manifestaron su intención de vender las entradas o reclamaron la devolución del dinero.