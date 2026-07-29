Rosalía en Argentina: cuándo son sus cuatro shows y qué se sabe tras el escándalo

Resumen para apurados
- Rosalía confirmó sus cuatro shows en el Movistar Arena de Buenos Aires para agosto, pese a las críticas y pedidos de cancelación tras una polémica post Mundial 2026.
- El conflicto surgió por un mensaje en redes percibido como burla a Argentina. La ticketera aclaró que solo hay reembolsos dentro de los diez días tras la compra.
- Sin cambios en la agenda oficial, los eventos se realizarán según lo previsto, aunque la tensión y el debate entre los fanáticos argentinos continúan vigentes.
La polémica que protagoniza Rosalía luego de la final del Mundial 2026 generó incertidumbre entre sus fanáticos argentinos. En las últimas horas, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si los cuatro recitales programados en el Movistar Arena seguirán adelante tras las críticas que recibió la artista en redes sociales.
El conflicto se desató después de que la cantante compartiera una publicación que numerosos usuarios interpretaron como una burla hacia la Argentina. Aunque más tarde difundió un mensaje con disculpas, el gesto no logró frenar el malestar de parte del público.
En ese contexto, crecieron las consultas sobre el futuro de los conciertos previstos para el 1, 2, 4 y 6 de agosto, correspondientes a su gira mundial Lux Tour.
Qué pasará con los recitales de Rosalía en Argentina
Hasta el momento, no existe ninguna comunicación oficial que anuncie la suspensión o reprogramación de los shows. Los cuatro conciertos en el Movistar Arena continúan confirmados y se desarrollarán según el cronograma previsto. Sin embargo, la controversia generó un fuerte debate en redes sociales, donde algunos usuarios manifestaron su intención de vender las entradas o reclamaron la devolución del dinero.
Pese a esas reacciones, la agenda oficial de la artista no sufrió modificaciones y los recitales permanecen en pie.
El comunicado del Movistar Arena sobre las entradas
La repercusión del caso también llegó a la organización de los espectáculos. Según comentó la periodista Marina Calabró en su programa por El Observador, el Movistar Arena recibió numerosas consultas relacionadas con posibles cancelaciones de entradas desde que comenzó la polémica.
Frente a esa situación, la ticketera difundió un comunicado para aclarar las condiciones de compra.
De acuerdo con la información brindada, las devoluciones solo pueden solicitarse dentro de los diez días posteriores a la compra. Una vez superado ese plazo, no corresponde el reintegro del importe abonado.
No obstante, los organizadores informaron que las entradas podrán transferirse, una alternativa para quienes decidan no asistir a los conciertos.
Qué se sabe hasta ahora
Mientras continúa el debate en redes sociales, la situación oficial no cambió: los recitales de Rosalía en Argentina siguen confirmados y no se anunciaron modificaciones en las fechas programadas.
Por ahora, tanto la artista como la organización mantienen el calendario original de la gira, aunque la controversia continúa generando repercusiones entre parte del público argentino.