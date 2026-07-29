Rosalía en el Movistar Arena: qué funciones todavía tienen entradas disponibles

Frente a este escenario, la empresa encargada de las entradas emitió una nota oficial destinada a precisar las condiciones del servicio. La firma explicó que las devoluciones únicamente resultan válidas dentro de los diez días posteriores al pago, quedando sin efecto cualquier reclamo posterior a ese plazo. No obstante, las autoridades confirmaron la opción de transferir los pases a otras personas.