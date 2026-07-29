Rosalía en el Movistar Arena: qué funciones todavía tienen entradas disponibles

Resumen para apurados
- Fans argentinos devolvieron entradas para los shows de Rosalía en el Movistar Arena tras su polémica publicación sobre la final del Mundial entre Argentina y España.
- Tras las críticas en redes, la ticketera aclaró que las devoluciones aplican hasta diez días después del pago, abriendo cupos de nuevo para las cuatro fechas de agosto.
- Pese a las cancelaciones masivas, la alta demanda de seguidores fieles mantiene las funciones de la artista cerca de agotarse en Buenos Aires.
Escándalo que involucra a Rosalía después de la final del mundial entre Argentina y España, luego de que la artista reposteara una historia de Mia Khalifa festejando el triunfo español. La molestia del público argentino se tradujó en la devolución masiva de entradas para sus shows en Buenos Aires.
La controversia escaló rápidamente en redes sociales con publicaciones que confirmaban las cancelaciones e incluso tutoriales detallados para solicitar el reembolso. Sin embargo, para los fanáticos que se mantienen fieles a la "Motomami", esta situación representa una oportunidad perfecta para conseguir tickets y ver a su artista favorita en vivo.
¿Cuántas entradas quedán para ver a Rosalía en el Movistar Arena?
Estas son las entradas disponibles el día 29 de julio a las 11 horas, según Hellotickets:
- 01 ago - sáb 21:00
Rosalía
Movistar Arena - Buenos Aires
A punto de agotarse – Solo quedan 4 entradas
- 02 ago - dom 21:00
Rosalía
Movistar Arena - Buenos Aires
Esta fecha es una de las más vendidas
Solo quedan 13 entradas
- 04 ago - mar 21:00
Rosalía
Movistar Arena - Buenos Aires
Están vendiéndose muy rápido
- 06 ago - jue 19:00
Rosalía
Movistar Arena - Buenos Aires
Quedan pocas entradas – se están agotando
Frente a este escenario, la empresa encargada de las entradas emitió una nota oficial destinada a precisar las condiciones del servicio. La firma explicó que las devoluciones únicamente resultan válidas dentro de los diez días posteriores al pago, quedando sin efecto cualquier reclamo posterior a ese plazo. No obstante, las autoridades confirmaron la opción de transferir los pases a otras personas.