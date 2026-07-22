Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

La cantante española Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que se viralizara un video que compartió en TikTok relacionado con la final del Mundial 2026, en la que España venció a la Selección Argentina. El episodio generó una ola de cuestionamientos en redes sociales, especialmente entre sus seguidores argentinos, a pocos días de su presentación en Buenos Aires.