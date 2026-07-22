Mundial 2026

Qué compartió Rosalía tras la final del Mundial y por qué miles de argentinos la cuestionan

La cantante española Rosalía quedó envuelta en una fuerte polémica tras compartir un video relacionado con la final del Mundial 2026. El reposteo se viralizó y generó una ola de críticas entre sus seguidores argentinos.

La publicación de Rosalía que hizo estallar las redes tras la derrota de Argentina en el Mundial
La publicación de Rosalía que hizo estallar las redes tras la derrota de Argentina en el Mundial
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rosalía generó la indignación de usuarios argentinos en redes tras la final del Mundial 2026 por repostear un video considerado una burla a la Selección tras perder con España.
  • La cantante compartió un clip de Mía Khalifa festejando el título español con la frase "las perlas fueron derrotadas", término interpretado como un insulto hacia los argentinos.
  • La controversia escaló en redes sociales y podría afectar la recepción del público local, ya que la artista tiene programado un recital en Buenos Aires en apenas once días.
Resumen generado con IA

La cantante española Rosalía quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que se viralizara un video que compartió en TikTok relacionado con la final del Mundial 2026, en la que España venció a la Selección Argentina. El episodio generó una ola de cuestionamientos en redes sociales, especialmente entre sus seguidores argentinos, a pocos días de su presentación en Buenos Aires.

La polémica surgió cuando usuarios detectaron que la artista había republicado un video de Mía Khalifa celebrando el título español. El contenido no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a circular en plataformas como X, donde miles de fanáticos expresaron su malestar.

Qué decía el video que compartió Rosalía y por qué generó tanto rechazo

El clip muestra a Mía Khalifa festejando la consagración de España mientras de fondo suena "La perla", una de las canciones incluidas en el álbum Lux de Rosalía. Sin embargo, lo que más repercusión provocó fue la frase que acompañaba la publicación: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas".

Según interpretaron numerosos usuarios, el término "perlas" estaría dirigido a los argentinos y tendría un sentido despectivo, ya que en esa jerga puede utilizarse para referirse a personas consideradas sinvergüenzas, aprovechadas o poco confiables. Esa lectura alimentó el enojo de muchos seguidores de la cantante.

La controversia tomó aún más fuerza porque Mía Khalifa había manifestado públicamente su apoyo a España durante el Mundial e incluso aseguró que había apostado un millón de dólares a favor del conjunto europeo antes de la final.

Las redes sociales reaccionaron contra la cantante

Tras la difusión del reposteo, las críticas no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Numerosos usuarios manifestaron su decepción con Rosalía y cuestionaron el hecho de haber compartido una publicación que muchos interpretaron como una burla hacia la Argentina luego de la derrota en la final.

El episodio llamó especialmente la atención porque la artista española ha expresado en distintas oportunidades su afecto por el público argentino y suele convocar a miles de personas cada vez que se presenta en el país.

La polémica estalló, además, cuando faltan apenas once días para su show en Buenos Aires, un contexto que potenció la repercusión del episodio entre sus fanáticos locales.

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