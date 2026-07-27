SociedadEn las redes

Scaloni se disculpó por la final del Mundial: “Perdón por no haberles podido traer otra copa”

Lionel Scaloni compartió una profunda reflexión tras la final del Mundial y se dirigió a los hinchas con un mensaje que recorrió desde las emociones personales hasta el balance del torneo.

Scaloni agradeció especialmente al cuerpo técnico de AFA.
Scaloni agradeció especialmente al cuerpo técnico de AFA. Foto: Instagram/lionelscaloni
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni pidió disculpas a los hinchas argentinos en redes sociales tras perder la final del Mundial contra España por no haber podido traer otra copa.
  • El DT reflexionó desde Pujato sobre el valor del esfuerzo del plantel ante las críticas recibidas, mientras persisten las dudas sobre su continuidad en la Selección.
  • El mensaje busca ratificar el vínculo con la gente, aunque abre un escenario de incertidumbre sobre su permanencia en la conducción de la Selección Argentina a futuro.
Resumen generado con IA

Con el mar en calma y a más de una semana de haberse jugado la final del Mundial, Lionel Scaloni hizo su primera publicación reflexiva en redes sociales. Pese a no ser el lugar que elige asiduamente para hablar, puso en palabras su sentir después del partido contra España. Aún causando sorpresa entre los argentinos, se disculpó por no haber logrado triunfar en la Copa del Mundo.

El emotivo gesto de Lionel Scaloni en Pujato que ilusiona a los hinchas con el Mundial 2030

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“Después de una semana donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras”, inició el director técnico, recalcando su falta de predilección por las redes. “Puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar”, dijo.

Scaloni pidió perdón por no haber ganado la final

En medio de las especulaciones por su continuidad en la Selección de fútbol nacional, Scaloni volvió a demostrar un gesto de grandeza. “Solo me sale decirles 'lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría’”, se sinceró y reconoció que se trataba de un beneplácito que, “aunque sea por unos días”, podía alegrar a los argentinos y ayudar a “olvidar todo lo feo de la vida”.

En los últimos días, Scaloni se mostró más hogareño que nunca en Pujato, Santa Fe, donde recibió a decenas de vecinos y fanáticos. En su publicación dejó claro que fue allí, en su círculo más íntimo y junto a su familia, donde afloraron las primeras reflexiones. “Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles con este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando les hablaba de ellos a mi esposa”, contó.

Scaloni se refirió a las críticas que recibió Argentina tras el Mundial

Más allá de las disculpas públicas que pidió y repitió casi hasta el cansancio, Scaloni se posicionó como argentino y se refirió al escándalo internacional que se generó luego de la final y que se gestó durante toda la Copa del Mundo.

Tras la derrota en la final, Scaloni reapareció en Ezeiza y dejó más preguntas que respuestas sobre su futuro

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Reconoció que el esfuerzo, las ganas y la persistencia fueron el verdadero triunfo de la Selección. “El no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro… ese es el verdadero trofeo”, evaluó.

Para cerrar, agradeció tanto al cuerpo técnico como a los jugadores y al personal de la AFA. Se refirió a estos últimos como “aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos”.

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