Scaloni se disculpó por la final del Mundial: “Perdón por no haberles podido traer otra copa”

En los últimos días, Scaloni se mostró más hogareño que nunca en Pujato, Santa Fe, donde recibió a decenas de vecinos y fanáticos. En su publicación dejó claro que fue allí, en su círculo más íntimo y junto a su familia, donde afloraron las primeras reflexiones. “Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles con este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando les hablaba de ellos a mi esposa”, contó.