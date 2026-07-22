Rosalía pidió disculpas tras la polémica con Argentina: "Perdón, no leí lo que ponía"
La artista española aclaró que el reposteo que desató la polémica fue un error involuntario. Tras pedir perdón, publicó recuerdos de su visita a la Argentina y un comunicado en defensa de su vínculo con los fanáticos locales.
Resumen para apurados
- La cantante Rosalía pidió disculpas en redes sociales tras la polémica por un reposteo interpretado como una burla a Argentina luego de la final del Mundial 2026.
- La controversia inició por compartir un video con su tema 'La Perla'. Rosalía borró la publicación, admitió no haber leído el texto y publicó recuerdos de su paso por el país.
- Con este descargo y un pedido de cese al acoso, la artista española busca recomponer la relación con sus fanáticos argentinos antes de su show en Buenos Aires.
Rosalía rompió el silencio luego de la fuerte polémica que se generó en las redes sociales tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Después de varios días de críticas por haber compartido una publicación que muchos usuarios interpretaron como una burla hacia la Selección Argentina, la artista utilizó sus redes sociales para pedir disculpas y explicar qué ocurrió.
"Le di compartir porque sonaba La Perla y no leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante en un breve mensaje que publicó en sus redes, en un intento por aclarar el episodio que la convirtió en tendencia durante los últimos días.
El mensaje con el que Rosalía explicó la polémica
La controversia comenzó cuando la artista compartió en TikTok un video de Mía Khalifa celebrando el triunfo de España en la final del Mundial. La publicación estaba acompañada por la frase "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas" y utilizaba como música de fondo "La Perla", una de las canciones del álbum Lux de Rosalía.
El contenido fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una referencia despectiva hacia la Selección Argentina, especialmente porque la letra del tema incluye expresiones que describen a una persona conflictiva y de la que "nadie se fía". Sin embargo, la canción no fue escrita con una referencia al fútbol ni a un país, sino que está inspirada en una experiencia personal de la cantante.
Con el correr de las horas, la publicación se viralizó y dio lugar a una ola de cuestionamientos en las redes sociales. Poco después, Rosalía eliminó tanto ese reposteo como una historia de Instagram en la que aparecía envuelta en una bandera de España, aunque hasta ese momento no había realizado declaraciones públicas sobre el tema.
El gesto de Rosalía con Argentina
Además de su pedido de disculpas, la cantante compartió en sus historias varios videos de su visita a la Argentina realizada a principios de año, un gesto que muchos seguidores interpretaron como una forma de recordar el vínculo que mantiene con el público local.
En paralelo, en su perfil también se difundió un comunicado en el que se pidió poner fin a los ataques que recibió la artista tras la controversia. "Después de las palabras de Rosalía, creemos que es momento de reflexionar", comienza el texto.
El comunicado sostiene que el acoso, los insultos y los mensajes de odio que recibió la cantante por un error que ella calificó como involuntario resultan desproporcionados. Además, remarca que la artista ha manifestado en numerosas oportunidades su afecto por la Argentina y por sus seguidores, tanto en sus visitas al país como en sus presentaciones y encuentros con los fanáticos.
Finalmente, el mensaje invita a dejar de lado el odio y recuperar el respeto que, según expresa el texto, siempre caracterizó la relación entre Rosalía y el público argentino.
Qué había pasado antes del pedido de disculpas
La polémica estalló pocos días después de la final del Mundial 2026, cuando miles de usuarios cuestionaron a la cantante por compartir un video que celebraba la victoria de España sobre la Argentina.
El episodio cobró todavía más repercusión porque ocurrió en la previa de su presentación en Buenos Aires y porque, históricamente, Rosalía manifestó en distintas entrevistas el cariño que siente por el país, donde incluso expresó su admiración por figuras como Lionel Messi, las cantantes Nathy Peluso y Emilia Mernes, y la escritora Mariana Enríquez.
Con su mensaje de disculpas, la artista buscó poner fin a una controversia que dominó las conversaciones en las redes sociales durante los últimos días y aclaró que el reposteo fue un error por no haber leído el texto que acompañaba el video.