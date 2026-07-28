Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Keiko Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de Perú. Hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país durante la década de 1990, estuvo preso y murió en septiembre de 2024, asumirá el cargo luego de un período de una década marcado por una profunda inestabilidad política. En ese lapso, Perú tuvo ocho jefes de Estado como consecuencia de sucesivas destituciones promovidas desde el Parlamento, muchas de ellas con el respaldo del fujimorismo cuando los mandatarios no acompañaban sus posiciones.