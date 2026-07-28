Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

El presidente Javier Milei participó este martes en Lima del acto de asunción de la mandataria electa de Perú, Keiko Fujimori, quien fue proclamada ganadora de las elecciones el 3 de julio tras imponerse en un ajustado balotaje al candidato de izquierda Roberto Sánchez por una diferencia inferior a los 50.000 votos.
La ceremonia se desarrolló en el Congreso peruano y reunió a diversas autoridades internacionales. Entre los asistentes estuvieron el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Bolivia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. En contraste, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no participó del acto, en medio de la fuerte crisis diplomática que mantiene con Milei luego de que el jefe de Estado argentino lo calificara de "ladrón y presidiario".
Antes de la ceremonia, Milei mantuvo un encuentro bilateral con Fujimori en el Palacio de Torre Tagle. El Presidente estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La visita a Perú forma parte de una intensa agenda internacional del mandatario argentino. El lunes había recibido en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en el marco de una visita que también incluyó un recorrido por Vaca Muerta. Se trató del primer viaje de un titular del organismo a la Argentina en ocho años.
Días antes, Milei había viajado a Brasil para participar en San Pablo del lanzamiento de la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro. Esa visita derivó en un fuerte impacto diplomático que aún genera repercusiones. Lula llamó a consulta al embajador brasileño en Buenos Aires y, además, solicitó explicaciones al embajador argentino en Brasilia por las declaraciones del mandatario argentino.
Tras conocerse el triunfo electoral de Fujimori a principios de julio, Milei había celebrado el resultado y destacó las coincidencias políticas entre ambos gobiernos. "Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional", expresó entonces.
Keiko Fujimori se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de Perú. Hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país durante la década de 1990, estuvo preso y murió en septiembre de 2024, asumirá el cargo luego de un período de una década marcado por una profunda inestabilidad política. En ese lapso, Perú tuvo ocho jefes de Estado como consecuencia de sucesivas destituciones promovidas desde el Parlamento, muchas de ellas con el respaldo del fujimorismo cuando los mandatarios no acompañaban sus posiciones.
En su mensaje de felicitación, Milei reveló que mantuvo una conversación telefónica con la flamante mandataria para "abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad".
La agenda internacional del Presidente continuará la próxima semana con una gira por Colombia y Ecuador. El 7 de agosto asistirá a la asunción de Abelardo de la Espriella, ganador del balotaje presidencial colombiano, y posteriormente viajará a Ecuador para firmar convenios bilaterales junto a su par, Daniel Noboa.