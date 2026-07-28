Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

En ese marco, el funcionario sostuvo que se trata de una iniciativa clave para la administración libertaria. "Como saben, es un tema fundamental para este Gobierno, porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", afirmó.