Milei anunciará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei anunciará este martes por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para frenar la emisión y bajar la inflación.
- El proyecto busca imitar el modelo peruano de estabilidad, eliminando adelantos transitorios al Tesoro y dotando de mayor autonomía institucional a la autoridad monetaria.
- La iniciativa cumple compromisos con el FMI y busca dar previsibilidad económica, aunque el oficialismo necesitará pactar con la oposición para lograr su sanción.
Javier Milei presentará este jueves, a las 20, los principales lineamientos del proyecto de reformade la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas más relevantes de su gestión para el segundo semestre. El anuncio se realizará por cadena nacional y el gobierno libertario prevé enviar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados el próximo martes.
La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa. "El presidente Javier Milei realizará una cadena nacional el próximo jueves a las 20, para explicar los ejes de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central", anunció.
En ese marco, el funcionario sostuvo que se trata de una iniciativa clave para la administración libertaria. "Como saben, es un tema fundamental para este Gobierno, porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación, y estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", afirmó.
El proyecto ingresaría el martes al Congreso y sería presentado en la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, consignó el diario "Ámbito".
Las reformas
La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central constituye una de las principales apuestas de Milei para la segunda mitad del año. En la Casa Rosada sostienen que el Congreso nacional será el escenario central de esta etapa, con un paquete de iniciativas orientadas a consolidar el programa económico del oficialismo.
Entre ellas también figuran el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, una iniciativa para implementar un mecanismo similar al "shutdown" que rige en Estados Unidos cuando no se aprueba el Presupuesto y el envío del proyecto de Presupuesto 2027, cuyo plazo vence el 15 de septiembre.
En el Gobierno nacional consideran que el respaldo parlamentario a estas reformas permitirá fortalecer el programa económico y brindar mayor previsibilidad. Al mismo tiempo, entienden que el avance legislativo tendrá un impacto político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.
En paralelo, el Senado buscará avanzar con la reforma política para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el oficialismo sostienen que esa modificación podría alterar el escenario electoral de 2027.
Pese al fortalecimiento legislativo de La Libertad Avanza tras las elecciones del año pasado, el Gobierno nacional aún necesita acuerdos con otros bloques y con un sector de los gobernadores para alcanzar las mayorías necesarias en ambas cámaras.
Los cambios para el Banco Central
En la Casa Rosada afirman que la reforma constituye uno de los pilares del programa económico y que, además, forma parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El objetivo central es establecer por ley un esquema que impida el financiamiento monetario del déficit fiscal y fortalezca la estabilidad de precios.
Según trascendió, el proyecto propone modificar el artículo que define los objetivos del Banco Central. La intención es reemplazar el esquema vigente desde 2012 -que contempla la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social- por un mandato enfocado prioritariamente en preservar el valor de la moneda.
Para ello, el Gobierno tomó como referencia la legislación peruana, que dentro del oficialismo consideran un modelo exitoso por haber mantenido durante décadas niveles de inflación inferiores al promedio de América Latina.
Otro de los ejes de la iniciativa es restringir al máximo la posibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional, mediante la eliminación de los adelantos transitorios, mayores limitaciones al uso de letras intransferibles y nuevas restricciones para la distribución de utilidades, salvo en situaciones excepcionales previstas por la ley.
El proyecto también busca reforzar la independencia institucional de la autoridad monetaria respecto del Poder Ejecutivo, otorgando mayor estabilidad a sus autoridades y endureciendo las condiciones para su remoción, con el objetivo de evitar que la política monetaria quede condicionada por las necesidades fiscales del gobierno de turno.
Asimismo, incorpora un régimen más estricto de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria.
En el oficialismo consideran que el nuevo marco legal contribuirá a consolidar el proceso de desinflación y a dotar de mayor previsibilidad al esquema macroeconómico, aunque reconocen que la iniciativa deberá atravesar un debate parlamentario para reunir las mayorías necesarias para su aprobación.