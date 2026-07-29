Cristina Kirchner internacionaliza su ofensiva legal: apelará ante la ONU y sumó al abogado de Lula a su defensa

Kirchner también vinculó la persecución judicial que denuncia con el atentado que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al señalar que la violencia política y el uso del sistema judicial como arma (o "lawfare") son dos caras de la misma moneda que amenazan la convivencia democrática. “Continuaré defendiendo mi inocencia... lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos”, sentenció.