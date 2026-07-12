Máximo Kirchner pidió que Cristina sea candidata en 2027 y tensó la interna del Partido Justicialista

El encuentro fue organizado por Iván Villagrán, intendente camporista de Carmen de Areco, y reunió a dirigentes alineados con el kirchnerismo duro. Desde allí, Máximo Kirchner ratificó la estrategia de su espacio: mantener a Cristina como figura central del peronismo, pese a la condena judicial que la inhabilita para ejercer cargos públicos. “Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad”, sostuvo el diputado, en una frase interpretada como una respuesta a las aspiraciones presidenciales de Kicillof. “Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear”, agregó.