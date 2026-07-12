Máximo Kirchner pidió que Cristina sea candidata en 2027 y tensó la interna del Partido Justicialista

Máximo Kirchner profundizó la interna del peronismo y lanzó un desafío directo al armado presidencial de Axel Kicillof. Durante un acto en Carmen de Areco, el diputado nacional reclamó que Cristina Fernández de Kirchner sea la candidata del espacio en 2027 y dejó en claro que La Cámpora no está dispuesta a ceder la conducción del Partido Justicialista al gobernador bonaerense.
“Queremos que Cristina sea nuestra candidata”, afirmó ante la militancia, en un mensaje dirigido hacia el interior del PJ y en respuesta al crecimiento político de Kicillof, quien busca consolidar una estructura propia con proyección nacional.
El encuentro fue organizado por Iván Villagrán, intendente camporista de Carmen de Areco, y reunió a dirigentes alineados con el kirchnerismo duro. Desde allí, Máximo Kirchner ratificó la estrategia de su espacio: mantener a Cristina como figura central del peronismo, pese a la condena judicial que la inhabilita para ejercer cargos públicos. “Cuando nosotros proponemos que sea nuestra candidata no queremos joder la vida y el destino a nadie. No es que estamos haciendo alguna maldad”, sostuvo el diputado, en una frase interpretada como una respuesta a las aspiraciones presidenciales de Kicillof. “Vamos a pelear contra lo que tengamos que pelear”, agregó.
La postura del hijo de la ex mandataria busca reforzar el rol de Cristina como referencia política del kirchnerismo, que sostiene que la expresidenta es víctima de una “proscripción” tras la condena en la causa Vialidad. Al mismo tiempo, apunta a ordenar a la militancia y evitar que el espacio pierda protagonismo frente a otros sectores del peronismo.
La disputa con Axel Kicillof por la conducción del PJ
El mensaje de Máximo se da en medio de una disputa por el liderazgo opositor de cara a 2027. La Cámpora busca frenar el avance de Kicillof y evitar que el gobernador bonaerense se consolide como la principal figura del peronismo con aspiraciones presidenciales. En las últimas horas, dirigentes cercanos al kirchnerismo como Eduardo “Wado” de Pedro, Mariano Recalde, Mayra Mendoza, Rodolfo Tailhade, Fernanda Raverta y Teresa García volvieron a reivindicar el apellido Kirchner dentro de la discusión electoral.
¿Máximo Kirchner 2027?
Durante el acto en Carmen de Areco también apareció la posibilidad de una candidatura presidencial de Máximo Kirchner. “Me encantaría Máximo Presidente”, expresó Villagrán, quien definió al apellido familiar como un “sello de calidad”.