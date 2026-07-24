Cristina Kirchner incorporó a un abogado vinculado a Lula para llevar la causa Vialidad a tribunales internacionales

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un nuevo paso en su estrategia judicial para impugnar la condena dictada en la causa Vialidad. En las últimas horas incorporó a su equipo de defensa al abogado brasileño Rafael Valim, uno de los juristas que asesora al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de avanzar en las presentaciones que buscarán cuestionar el fallo por corrupción ante tribunales y organismos internacionales.