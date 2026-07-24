Cristina Kirchner incorporó a un abogado vinculado a Lula para llevar la causa Vialidad a tribunales internacionales
La ex presidenta sumó al jurista brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa. Trabajará junto al español Javier Borrego en la estrategia para cuestionar la condena por corrupción ante organismos internacionales.
Resumen para apurados
- Cristina Kirchner incorporó recientemente en Argentina al abogado brasileño Rafael Valim para apelar su condena por corrupción en la causa Vialidad ante tribunales internacionales.
- La medida ocurre tras quedar firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta y un decomiso de 685.000 millones de pesos.
- Junto al español Javier Borrego, Valim presentará en Buenos Aires una estrategia basada en presuntas violaciones a derechos humanos para intentar revertir el fallo fuera del país.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio un nuevo paso en su estrategia judicial para impugnar la condena dictada en la causa Vialidad. En las últimas horas incorporó a su equipo de defensa al abogado brasileño Rafael Valim, uno de los juristas que asesora al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con el objetivo de avanzar en las presentaciones que buscarán cuestionar el fallo por corrupción ante tribunales y organismos internacionales.
Valim se sumará al grupo de abogados que prepara los recursos con los que la defensa intentará revertir la sentencia que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una decisión que ya fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.
El jurista brasileño trabajará junto al español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo de España y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien también participa en el diseño de la estrategia jurídica que la defensa impulsará fuera de la Argentina.
Especialista en Derecho Público, Derecho Constitucional y derechos humanos, Valim es doctor y magíster por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con más de 20 años de trayectoria académica y profesional.
La estrategia para la etapa internacional
En declaraciones al medio brasileño Metrópoles, Valim adelantó que en los próximos días presentarán oficialmente en Buenos Aires la estrategia que seguirán en esta nueva etapa del proceso.
Además, sostuvo que, a su entender, Cristina Kirchner fue víctima de "graves violaciones de derechos humanos fundamentales" y aseguró que la defensa buscará revertir esa situación mediante las instancias internacionales.
A lo largo de su carrera, el abogado participó en distintos procesos ante tribunales internacionales y es coautor del libro Lawfare: una introducción, escrito junto a Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil y exabogado de Lula, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins.
La condena que busca impugnar la defensa
La incorporación de Valim se produce mientras la defensa de la expresidenta avanza con una nueva ofensiva judicial, luego de que quedara firme la condena en la causa Vialidad.
Semanas atrás, la Corte Suprema rechazó los recursos presentados por Cristina Kirchner y el resto de los condenados para impedir la actualización del monto del decomiso dispuesto en el expediente. Con esa resolución, quedó firme la obligación de reintegrar al Estado un total de $685.000 millones, cifra que la Justicia fijó como el perjuicio ocasionado por la maniobra investigada.
La causa Vialidad concluyó con la condena de la exmandataria por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Además de la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la sentencia dispuso el decomiso de bienes por el monto establecido por los jueces, una decisión que fue ratificada en todas las instancias judiciales nacionales y que ahora la defensa intentará cuestionar ante organismos internacionales.