Revés para Cristina Kirchner: Casación rechazó revisar las condiciones de su prisión domiciliaria

Resumen para apurados
- La Cámara de Casación rechazó en Argentina el pedido de Cristina Kirchner para que la Corte revise su prisión domiciliaria en la causa Vialidad al no ser sentencia definitiva.
- La defensa buscaba flexibilizar el uso de la tobillera, el régimen de visitas y el acceso a la terraza, pero la mayoría de los jueces determinó que no hay perjuicios irreparables.
- Tras el fallo, las restricciones de detención vigentes se mantienen firmes, sentando un precedente riguroso sobre las apelaciones de prisión domiciliaria para exfuncionarios.
Un nuevo revés judicial sufrió en las últimas horas Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la exp residenta para que la Corte Suprema revisara las condiciones impuestas para cumplir la prisión domiciliaria en la causa Vialidad.
El recurso extraordinario había sido presentado por la defensa con el objetivo de que el máximo tribunal analizara tres aspectos de su detención: la obligación de usar una tobillera electrónica, el régimen de visitas autorizado por la Justicia y la posibilidad de acceder a la terraza del edificio de San José 1111, donde permanece bajo arresto domiciliario, consignó TN.
Los argumentos de la mayoría de la Cámara
En su voto, el juez Gustavo Hornos sostuvo que la resolución cuestionada no constituye una sentencia definitiva y remarcó que la defensa no acreditó la existencia de un perjuicio irreparable que justificara la revisión extraordinaria. Además, señaló que las condiciones de la prisión domiciliaria pueden ser modificadas por el juez de ejecución si las circunstancias del caso así lo ameritan.
Por su parte, Diego Barroetaveña coincidió con esa postura y afirmó que los argumentos de la defensa expresaban un desacuerdo con resoluciones adoptadas por instancias anteriores, pero no demostraban una afectación concreta de garantías constitucionales que habilitara la intervención del máximo tribunal.
El voto en disidencia de Borinsky
La posición fue distinta a la del juez Mariano Borinsky, quien votó en disidencia. A su criterio, el recurso sí planteaba cuestiones de naturaleza constitucional vinculadas con las restricciones impuestas durante el arresto domiciliario.
En ese sentido, consideró que correspondía habilitar la instancia para que la Corte Suprema analizara si las medidas afectan derechos como la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley.