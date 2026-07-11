El Gobierno nacional aplicará dos descuentos a la pensión de Cristina Kirchner

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner percibía dos asignaciones contempladas en la Ley 24.018, que regula los beneficios para ex presidentes y ex vicepresidentes. Una correspondía a su condición de ex mandataria y la otra derivaba de la pensión por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Ambos beneficios fueron suspendidos tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.