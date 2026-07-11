Política

El Gobierno nacional aplicará dos descuentos a la pensión de Cristina Kirchner

La ex presidenta percibirá desde agosto una pensión bruta de más de $15,6 millones, aunque Anses avanzará con nuevas deducciones.

PENSIÓN. Anses acató la medida cautelar, pero mantiene su reclamo.
PENSIÓN. Anses acató la medida cautelar, pero mantiene su reclamo.
11 Julio 2026

El Gobierno nacional informó que aplicará descuentos adicionales sobre la pensión que la Anses comenzará a abonarle a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Justicia previsional ordenara restablecer de manera provisoria uno de los beneficios que percibía hasta noviembre de 2024.

Según comunicó el organismo previsional, Fernández de Kirchner cobrará a partir de agosto una pensión mensual bruta de $15.683.154,06. Sobre ese monto ya se realizan los descuentos previstos por ley, correspondientes a la obra social y al impuesto a las ganancias.

Cristina Kirchner volverá a gozar de su pensión vitalicia

Cristina Kirchner volverá a gozar de su pensión vitalicia

Sin embargo, el diario Clarín informó que la administración nacional también avanzará con la quita del adicional por zona austral, al considerar que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no en Santa Cruz. Además, se descontará mensualmente una suma de $3.136.630,81 hasta completar un total de $660.052.338,87, monto que desde el Gobierno sostienen que fue percibido “de forma indebida” durante años.

Cristina Kirchner, entre la pensión y el decomiso

Cristina Kirchner, entre la pensión y el decomiso

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner percibía dos asignaciones contempladas en la Ley 24.018, que regula los beneficios para ex presidentes y ex vicepresidentes. Una correspondía a su condición de ex mandataria y la otra derivaba de la pensión por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Ambos beneficios fueron suspendidos tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.

Medida cautelar

En la presentación realizada ante la Justicia, la Anses indicó que cumplirá con la medida cautelar que ordenó restablecer el beneficio, aunque aclaró que continúa vigente el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar revertir esa decisión. El Gobierno sostiene que Cristina Kirchner no debería acceder a un régimen previsional de privilegio debido a que cuenta con una condena firme por delitos contra la administración pública.

La Corte ratificó que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán devolver $685.000 millones

La Corte ratificó que Cristina Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán devolver $685.000 millones

Fuentes oficiales señalaron a Perfil que, tras la suspensión de las pensiones de privilegio a fines de 2024, Cristina Kirchner tenía la posibilidad de tramitar una jubil ación del régimen general, aunque ese beneficio nunca fue solicitado. En la actualidad, la jubilación mínima que abona la Anses asciende a $411.898.

Temas Cristina Fernández de KirchnerNéstor KirchnerAdministración Nacional de la Seguridad SocialSanta Cruz
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
1

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado
2

Quien se siente patriota por cantar el Himno a los gritos o agitar la bandera está profundamente equivocado

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”
3

Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano
4

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”
5

“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Los abrazos que faltan
3

Los abrazos que faltan

El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y los changos de la Selección
4

El mensaje de Monseñor Sánchez, el rol del Estado y "los changos de la Selección"

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”
5

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

Más Noticias
Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Un tucumano con un armador de Kicillof, el zapateo de un libertario y el polémico posteo de una senadora salteña

Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán

Fotos, internas y definiciones: las cinco claves políticas que dejó el 9 de Julio en Tucumán

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Compañeros de ruta despiden en las redes a “Ruly” Becker y Martín Blasco, los motociclistas tucumanos fallecidos en Humahuaca

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

Argentina vs. Suiza: qué predijo la tarotista de los famosos para los cuartos de final del Mundial

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

A 22 años del crimen del juez Aráoz, la Corte redujo la condena a Ema Gómez: cuáles fueron los argumentos

Victoria Villarruel se aleja de Javier Milei y Osvaldo Jaldo critica con mesura

Victoria Villarruel se aleja de Javier Milei y Osvaldo Jaldo critica con mesura

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Siguen las alertas del SMN: qué provincias esperan frío extremo, nevadas y lluvias este viernes

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Tucumán: el impuesto Inmobiliario sube un 9,9% y el Automotor se reajusta hasta un 7,8%

Comentarios