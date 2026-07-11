El Gobierno nacional aplicará dos descuentos a la pensión de Cristina Kirchner

El Gobierno nacional informó que aplicará descuentos adicionales sobre la pensión que la Anses comenzará a abonarle a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Justicia previsional ordenara restablecer de manera provisoria uno de los beneficios que percibía hasta noviembre de 2024.
Según comunicó el organismo previsional, Fernández de Kirchner cobrará a partir de agosto una pensión mensual bruta de $15.683.154,06. Sobre ese monto ya se realizan los descuentos previstos por ley, correspondientes a la obra social y al impuesto a las ganancias.
Sin embargo, el diario Clarín informó que la administración nacional también avanzará con la quita del adicional por zona austral, al considerar que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no en Santa Cruz. Además, se descontará mensualmente una suma de $3.136.630,81 hasta completar un total de $660.052.338,87, monto que desde el Gobierno sostienen que fue percibido “de forma indebida” durante años.
Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner percibía dos asignaciones contempladas en la Ley 24.018, que regula los beneficios para ex presidentes y ex vicepresidentes. Una correspondía a su condición de ex mandataria y la otra derivaba de la pensión por el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Ambos beneficios fueron suspendidos tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.
Medida cautelar
En la presentación realizada ante la Justicia, la Anses indicó que cumplirá con la medida cautelar que ordenó restablecer el beneficio, aunque aclaró que continúa vigente el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema para intentar revertir esa decisión. El Gobierno sostiene que Cristina Kirchner no debería acceder a un régimen previsional de privilegio debido a que cuenta con una condena firme por delitos contra la administración pública.
Fuentes oficiales señalaron a Perfil que, tras la suspensión de las pensiones de privilegio a fines de 2024, Cristina Kirchner tenía la posibilidad de tramitar una jubil ación del régimen general, aunque ese beneficio nunca fue solicitado. En la actualidad, la jubilación mínima que abona la Anses asciende a $411.898.