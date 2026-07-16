Cristina Kirchner salió a festejar al balcón el pase de la Selección argentina a la final del Mundial

Esa sentencia corresponde a la causa conocida como "Vialidad", donde fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta. Recientemente, se cumplió el primer aniversario de su detención en la vivienda de Constitución, periodo en el cual la justicia también ratificó la actualización del decomiso de bienes que pesa sobre ella y el resto de los condenados en el mismo expediente.