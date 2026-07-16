Mundial 2026

Cristina Kirchner salió a festejar al balcón el pase de la Selección argentina a la final del Mundial

No es la primera vez que la residencia de la calle San José se convierte en escenario de tensión política y judicial.

Cristina Kirchner salió a festejar al balcón el pase de la Selección argentina a la final del Mundial
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Cristina Kirchner saludó desde su balcón en Constitución a militantes tras el pase de Argentina a la final del Mundial 2026, en medio de su arresto domiciliario.
  • La exmandataria cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025 por la causa Vialidad. Durante el festejo, militantes proyectaron imágenes de Malvinas en la fachada.
  • Este hecho reaviva la polémica sobre los límites de su arresto, ya que la Justicia la intimó previamente por usar el balcón para realizar manifestaciones políticas.
Resumen generado con IA

Tras el histórico triunfo de la Selección argentina por 2 a 1 frente a Inglaterra, el edificio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, se convirtió en el epicentro de un particular festejo. Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario, se asomó al balcón para saludar a los militantes que se congregaron tras el pase a la final del Mundial 2026.

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La celebración estuvo marcada por un fuerte componente simbólico. En un clima de euforia por el resultado deportivo, la militancia proyectó sobre la fachada del edificio la silueta de las Islas Malvinas con la leyenda “Son argentinas”. De este modo, los seguidores de la exmandataria vincularon la victoria en el campo de juego con el reclamo histórico de soberanía nacional.

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El contexto judicial: una condena firme

La aparición pública de la exvicepresidenta ocurre en un marco legal complejo. Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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Esa sentencia corresponde a la causa conocida como "Vialidad", donde fue hallada culpable del delito de administración fraudulenta. Recientemente, se cumplió el primer aniversario de su detención en la vivienda de Constitución, periodo en el cual la justicia también ratificó la actualización del decomiso de bienes que pesa sobre ella y el resto de los condenados en el mismo expediente.

El balcón de la polémica y las reglas del arresto

No es la primera vez que la residencia de la calle San José se convierte en escenario de tensión política y judicial. Desde que comenzó su arresto, la expresidenta protagonizó diversos episodios que han puesto a prueba los límites de su detención.

En ocasiones anteriores, la Justicia llegó a intimar a la exmandataria por el despliegue de banderas y mensajes políticos desde su balcón, recordándole la necesidad de cumplir estrictamente con las normas que rigen el arresto domiciliario. 

Pese a estas advertencias, la exjefa de Estado continuó utilizando ese espacio como su principal canal de contacto directo con sus seguidores en fechas de alto impacto social, como lo fue esta clasificación a la final del mundo.

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