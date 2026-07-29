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Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos para agilizar el acceso cuando son de uso frecuente. Qué dicen el Siprosa y los farmacéuticos.

NUEVOS LOTES. Deberán adaptar sus envases a la condición de venta libre.
NUEVOS LOTES. Deberán adaptar sus envases a la condición de venta libre.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anmat aprobó en julio de 2026 la venta libre de 10 medicamentos de uso frecuente en Argentina para agilizar el acceso de la población a tratamientos de baja complejidad.
  • Mediante la Disposición 4714/2026, la medida abarca antialérgicos y antiparasitarios. Sin embargo, el Siprosa de Tucumán advirtió sobre el peligro de la automedicación.
  • La transición será gradual con nuevos envases. Expertos prevén un posible recorte de cobertura de las obras sociales y exigen que la venta siga acotada a las farmacias.
Resumen generado con IA

La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de ampliar la lista de medicamentos de venta libre despertó advertencias desde el sistema de salud de Tucumán. Aunque la medida busca facilitar el acceso a tratamientos de uso frecuente, las autoridades sanitarias provinciales insistieron en que no debe interpretarse como una invitación a la automedicación.

“Que un medicamento empiece a venderse de venta libre no significa que no tenga ningún tipo de efecto secundario ni contraindicaciones”, advirtió la doctora Noelia Bottone, directora del Programa Integrado de Salud Provincial del Siprosa. “Desde Salud promovemos principalmente evitar la automedicación”, remarcó.

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

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A través de la Disposición N° 4714/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Anmat modificó la condición de expendio de un grupo de medicamentos destinados al tratamiento de dolencias de baja complejidad y autorizó su venta sin prescripción médica. Según el organismo, el objetivo es agilizar el acceso de la población a tratamientos de uso frecuente y promover una cobertura de salud responsable.

La resolución alcanza a principios activos como los antialérgicos Levocetirizina Diclorohidrato, Fexofenadina Clorhidrato y Olopatadina Clorhidrato. También incluye el antiespasmódico Trimebutina Maleato, el antihistamínico Dimenhidrinato y el antiparasitario Ivermectina.

A ellos se suman la combinación de Nafazolina Clorhidrato con Feniramina Maleato, el mucolítico Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Nitrato de Plata y el compuesto de Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana.

Para justificar el cambio, la Anmat señaló la extensa trayectoria de seguridad y eficacia de estos medicamentos, su bajo riesgo de provocar reacciones adversas graves y los antecedentes de agencias regulatorias de Estados Unidos, Europa, España, Francia, Brasil y Colombia, donde estos productos ya se comercializan sin receta para aliviar síntomas fácilmente reconocibles por los pacientes.

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

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Sin embargo, Bottone pidió cautela frente a la decisión. “Hay que tener cuidado con estas decisiones y ser cautos porque esto genera mucha automedicación en las personas”, afirmó.

La funcionaria explicó que uno de los principales riesgos es que los pacientes posterguen la consulta médica. Como ejemplo mencionó el omeprazol, otro medicamento que pasó a ser de venta libre tiempo atrás. “Muchos pacientes sienten algún malestar estomacal o ardor en la boca del estómago, compran el medicamento sin receta y eso podría generar consultas tardías. Podemos encontrarnos con las consecuencias de una enfermedad que debería haberse detectado a tiempo”, señaló.

Además, advirtió que la nueva condición de venta libre también puede tener impacto económico para los usuarios. “Hay que ver cómo lo van a tomar las obras sociales, pero cuando un medicamento pasa a venta libre muchas pueden dejar de cubrirlo. Hay medicamentos que antes tenían coberturas del 40%, del 60% e incluso del 100% y eso podría cambiar”, explicó.

En cuanto a la implementación de la disposición, la Anmat aclaró que la transición será gradual. Los lotes fabricados antes de la entrada en vigencia de la norma conservarán sus rótulos originales, mientras que las partidas elaboradas posteriormente deberán adaptar sus envases para reflejar la nueva condición de venta libre.

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Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) también insistieron en que los medicamentos de venta libre deben dispensarse exclusivamente en farmacias. “Nos llevó más de 30 años corregir los efectos de la desregulación de los medicamentos de los años 90 y todavía hay muchas situaciones de venta ilegal que comprometen la salud de la población”, sostuvo la presidenta de la entidad, Alejandra Gómez.

En la misma línea, Bottone recordó que en Tucumán continúa vigente la Ley Provincial 5.483, adherida a la normativa nacional y controlada por el Colegio de Farmacéuticos. “En la provincia, por ahora, los medicamentos solo pueden ser dispensados en farmacias”, enfatizó.

Tratamientos antialérgicos

- Levocetirizina Diclorohidrato

- Fexofenadina Clohidrato

- Olopatadina Clorhidrato

Antiespasmódicos

- Trimebutina

Antihistamínico

- Dimenhidrinato

Antiparasitario

- Ivermectina

Además

- Afazolina Clorhidrato con Feniramina

- Maleato (mucolítico)

- Carboximetilcisteína

- Cloruro de aluminio

- Hexahidratado

- Nitrato de plata

- Compuesto de Carbonato de Calcio con Tintura de Árnica Montana

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