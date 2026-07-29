Venta libre de 10 medicamentos: “Que se liberen no significa que no tengan contraindicaciones”

La funcionaria explicó que uno de los principales riesgos es que los pacientes posterguen la consulta médica. Como ejemplo mencionó el omeprazol, otro medicamento que pasó a ser de venta libre tiempo atrás. “Muchos pacientes sienten algún malestar estomacal o ardor en la boca del estómago, compran el medicamento sin receta y eso podría generar consultas tardías. Podemos encontrarnos con las consecuencias de una enfermedad que debería haberse detectado a tiempo”, señaló.