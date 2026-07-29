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Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral

Se acabó la especulación, espetó el gobernador en un mensaje que no sólo tuvo como destinataria a la oposición; también a los propios.

Jaldo bajó la bandera y se largó la carrera electoral
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 5 Hs

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