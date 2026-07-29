Seguridad

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades

Cómo fueron las tareas de evacuación.

Explosión en un edificio céntrico: “Fue tan fuerte que derrumbó la pared que dividía dos unidades
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una explosión por acumulación de gas dejó un herido grave y 60 evacuados el 29 de julio en un edificio de la calle Monteagudo al 100, San Miguel de Tucumán.
  • La fuerza expansiva derrumbó la pared entre dos departamentos y rompió un caño de agua, lo que dificultó las tareas de evacuación por las escaleras anegadas.
  • Aunque la estructura general no está comprometida, se investiga si el edificio estaba en regla y se evalúa cuándo podrán regresar los vecinos a sus viviendas.
Resumen generado con IA

“La fuerza de la expansión fue tal que la pared de ladrillos huecos que delimitaba el departamento 13 con el 12 se desplomó por completo”, dijo Maximiliano Gallardo, jefe de servicio de la guardia de Prevención de Siniestros de los Bomberos de la Policía, que intervino en la explosión que dejó a un hombre gravemente herido y más de 60 personas evacuadas en calle Monteagudo al 100.

En declaraciones formuladas a “La mañana empieza aquí”, de LG Play, Gallardo relató la escena que encontró al llegar al edificio de la capital tucumana. “Personal policial y del 107 ya estaban asistiendo a un hombre, pero hasta ese momento se desconocía quién era y qué había pasado. Al comenzar a subir las escaleras hacia el tercer piso, ya se veían pedazos de mampostería. Lo que observábamos no coincidía con un incendio común. Al salir al pasillo del tercer piso fue evidente: la expansión de los gases fue tan fuerte que provocó el desprendimiento de partes de mampostería por todo el pasillo”, indicó.

Sobre los daños que provocó la explosión, el bombero primero dio detalles a cerca de cómo se encontró el lugar. “Nosotros ingresamos al departamento 13, que es un monoambiente. En la cocina había desprendimientos que afectaron al departamento 14. Al fondo, donde está el dormitorio y el baño, el fuego estaba prendido detrás de la puerta”, describió.

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“La fuerza de la expansión fue tal que la pared de ladrillos huecos que delimitaba el departamento 13 con el 12 se desplomó por completo, dejando ambos inmuebles conectados. Una vez que apagamos las llamas pudimos dimensionar la gravedad de lo sucedido”, resaltó.

Sobre las tareas de evacuación y los riesgos en el lugar, el bombero añadió: “Utilizamos el sistema de red húmeda del propio edificio, que tenía muy buena presión, por lo que la extinción del fuego no demandó mucho tiempo. Lo que más tiempo nos llevó fue la evacuación. En los pisos superiores había gente mayor y teníamos que evacuarlos con calma, cada bombero acompañado de un vecino para darle tranquilidad. La situación se complicó porque la explosión rompió un caño de agua; la escalera estaba inundada y eso aumentaba el riesgo de caídas”.

Escombros

También destacó que, hasta que no se concrete la revisión exhaustiva del edificio, su recomendación fue “no ingresar al tercer piso por la cantidad de escombros. El lunes evaluamos la zona con el ingeniero de Catastro y según su primera inspección, la estructura general del edificio no estaría comprometida”, comentó. Ese dato ya fue corroborado en la tarde ayer.

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Por otro lado y consciente de que durante el invierno los calefactores alimentados con gas natural son empleados en la mayoría de los hogares, Gallardo recordó una serie de recomendaciones, para evitar posibles fugas.

“Al ingresar al domicilio desde el exterior, uno percibe rápidamente los olores. Una medida fundamental es cerrar la llave de paso de gas por las noches o cuando no se está en la casa. Lo que provoca una explosión es la concentración de gas; si no existiera esa acumulación previa, quizás solo se hubiese generado un incendio menor sin explosión”.

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